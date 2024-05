Guida TV Sky Cinema e NOW: Come può uno scoglio, Lunedi 6 Maggio 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai goderti "Come può uno scoglio", con Pio e Amedeo diretti da Gennaro Nunziante. La vita di Pio, un avvocato dal carattere remissivo, viene completamente stravolta dall'incontro con il vulcanico Amedeo. Se vuoi ridere ancora di più, puoi rivedere il film su Sky Cinema Comedy HD alle 21:45 sul canale 309. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Hollywoodland", un thriller con Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia, che segue il suicidio di un attore e spinge un detective nell'ambiguo mondo della Mecca del cinema. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, potrai vedere "Indiana Jones e l'ultima crociata", il terzo capitolo della saga diretto da Steven Spielberg e premiato con un Oscar. Indiana Jones e suo padre sfidano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal.

Mentre su Sky Cinema Family HD, alla stessa ora sul canale 304, c'è "La fabbrica di cioccolato", un film diretto da Tim Burton e interpretato da Johnny Depp, che racconta la storia di un bambino che vince un premio e entra nel regno eccentrico di Willy Wonka. Su Sky Cinema Action HD, anche alle 21:00 sul canale 305, c'è "Army of One", un survival movie nel segno dell'action con Ellen Hollman, che segue un'agente speciale catturata dai narcos che dimostra di essere un'invincibile guerriera. Mentre su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "Shutter Island", diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio, che segue due agenti federali che indagano sulla misteriosa scomparsa di una paziente in un manicomio criminale su un'isola sperduta.

Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "What's Love?", una commedia romantica diretta da Shekhar Kapur e con Lily James e Shazad Latif nei ruoli principali, che ha ricevuto il Premio Ugo Tognazzi per la Miglior Commedia. Su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, c'è "Stranizza d'amuri", opera prima di Giuseppe Fiorello, che racconta il sentimento che lega due adolescenti nella Sicilia degli anni '80.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi rivedere "L'ultima partita" e "C'è ancora domani".

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive



Come può uno scoglio

Torna la comicità dirompente di Pio e Amedeo ancora diretti da Gennaro Nunziante. La vita di Pio, avvocato dal carattere remissivo, viene stravolta dall'incontro con il vulcanico Amedeo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

Hollywoodland

Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia, in un thriller tratto da una storia vera. 1959: il suicidio di un attore spinge un detective nell'ambiguo mondo della Mecca del cinema.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Indiana Jones e l'ultima crociata

Steven Spielberg dirige Harrison Ford e Sean Connery nel terzo capitolo, premiato con un Oscar. Indiana Jones e suo padre sfidano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La fabbrica di cioccolato

Tim Burton dirige Johnny Depp nel remake di un classico degli anni '70. Un bambino vince un ambito premio che gli apre le porte del variopinto regno dell'eccentrico Willy Wonka.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Army of One

Survival movie nel segno dell'action con Ellen Hollman. Catturata dai narcos che hanno ucciso suo marito, un'agente speciale mostra ai suoi aguzzini di essere un'invincibile guerriera.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Shutter Island

Martin Scorsese dirige un thriller con Leonardo DiCaprio. In un manicomio criminale, su un'isola sperduta, due agenti federali indagano sulla misteriosa scomparsa di una paziente.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

What's Love?

Commedia di genere romantico diretta da Shekhar Kapur e con protagonisti la candidata ai Golden Globe Lily James nel ruolo di Zoe e Shazad Latif nei panni di Kazim. Insieme a loro nel cast compare l'attrice Premio Oscar Emma Thompson, nel ruolo della madre di Zoe. Il film, presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma ha ricevuto il Premio Ugo Tognazzi per la Miglior Commedia, consegnato dal regista da Carlo Verdone.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Stranizza d'amuri

Opera prima di Giuseppe Fiorello, miglior regista esordiente ai Nastri d’argento 2023. Sicilia, anni '80: il sentimento che lega due adolescenti deve fare i conti con il pregiudizio.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

L'ultima partita

Dave Bautista e Pierce Brosnan in un action terroristico. Londra: un gruppo di criminali progetta un attentato in uno stadio. Un ex militare e' l'unico che puo' evitare la strage

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

C'è ancora domani

Esordio alla regia di Paola Cortellesi, anche protagonista, entrato nella storia del cinema italiano con la vittoria di 6 David di Donatello. Roma,1946: Delia ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)