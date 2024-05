Guida TV Sky Cinema e NOW: Verità a tutti i costi, Martedi 7 Maggio 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai immergerti nel thriller "Verità a tutti i costi", con Aaron Eckhart e Olga Kurylenko. La morte della moglie porta un ex agente CIA a collaborare con un avversario per svelare una cospirazione. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Downton Abbey", una serie ambientata nell'Inghilterra di inizio '900 che segue le vite della famiglia Crawley e dei loro servitori tra amori, complotti e segreti. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, potrai goderti "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo", il quarto capitolo della saga con Harrison Ford, Cate Blanchett e Shia LaBeouf, dove Indy deve ritrovare una reliquia dai poteri soprannaturali.

Su Sky Cinema Family HD, alla stessa ora sul canale 304, c'è il classico "E.T. - L'Extra-Terrestre", diretto da Steven Spielberg, che racconta l'incontro tra un bambino e un alieno e la loro straordinaria amicizia. Su Sky Cinema Action HD, anche alle 21:00 sul canale 305, c'è "Fast X", il decimo capitolo della serie "Fast and Furious", dove Dominic Toretto e la sua famiglia affrontano una nuova avventura ad alto tasso di rischio. Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, potrai vedere "Inside Man", un thriller di Spike Lee con Clive Owen, Denzel Washington e Jodie Foster, che segue una banda di rapinatori che irrompe in una banca di New York.

Mentre su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Il lato positivo - Silver Linings Playbook", una commedia con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Robert De Niro, che racconta la storia di una giovane vedova che entra nella vita di un nevrotico desideroso di riconquistare sua moglie.Su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, c'è "Rapito", che racconta la storia di Edgardo Mortara, un bambino ebreo rapito dallo Stato Pontificio e cresciuto nella fede cattolica. Mentre su Sky Cinema Comedy HD, anche alle 21:00 sul canale 309, c'è "House Party", un remake della commedia adolescenziale del 1990, che segue le follie dei giovani protagonisti.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi rivedere "Come può uno scoglio" e "Hollywoodland".

Verità a tutti i costi

Intrighi e menzogne in un thriller con Aaron Eckhart e Olga Kurylenko. La morte della moglie porta un ex agente CIA a collaborare con un avversario per svelare una cospirazione

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



Downton Abbey

Ambientata nell'inglese Downton Abbey di inizio '900, la serie segue le vite della famiglia Crawley e dei loro servitori tra amori, complotti e segreti in un'epoca di mutamenti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

Il grande ritorno di Harrison Ford nel quarto capitolo con Cate Blanchett e Shia LaBeouf. Anni 50: pedinato dai sovietici, Indy deve ritrovare una reliquia dai poteri soprannaturali.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



E.T. - L'Extra-Terrestre

Nel bel mezzo della notte, un'astronave atterra in un bosco: ne fuoriescono piccoli alieni intenti a prelevare campioni di piante. Scoperti dalla polizia, le strane creature scappano con la loro astronave, ma uno di loro resterà a terra. Si rifugerà a casa di Elliot, un bambino di nove anni che lo accoglierà in casa sua, presentandolo anche ai suoi fratelli. Nonostante il forte legame nato tra i ragazzi e l'extraterrestre, la loro serenità è destinata a durare ancora per poco...

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Fast X

Tornano le atmosfere adrenaliniche della serie Fast and Furious, arrivata al suo decimo capitolo. In Fast X, Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia vivono una nuova avventura ad alto tasso di rischio, ovviamente a bordo delle loro amate automobili. Questa volta devono fare i conti con un passato che sembrava ormai lontano e con un avversario assetato di vendetta, pronto a tutto pur di regolare i conti con chi l’ha privato di ciò che aveva più caro. Preparatevi a una velocità folle.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



Inside Man

Clive Owen, Denzel Washington e Jodie Foster in un thriller di Spike Lee. Una banda di rapinatori irrompe in una banca di New York. Un detective tratta la liberazione degli ostaggi.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



l lato positivo - Silver Linings Playbook

Oscar e Golden Globe a Jennifer Lawrence in una commedia con Bradley Cooper e Robert De Niro. Una giovane vedova entra nella vita di un nevrotico che vuole riconquistare sua moglie.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Rapito

Edgardo Mortara è un bambino ebreo che a soli sette anni viene rapito dallo Stato Pontificio, che lo leva alla sua famiglia per crescerlo nella fede cattolica. La battaglia dei coniugi Mortara (Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi) riceve un riscontro importante nella comunità ebraica e assume ben presto una dimensione politica. Il fatto si ispira ad una storia realmente accaduta.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



House Party

Remake dell’omonima pellicola del 1990, una commedia sulle follie adolescenziali con i giovani Jacob Latimore e Tosin Cole.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



Come può uno scoglio

Torna la comicità dirompente di Pio e Amedeo ancora diretti da Gennaro Nunziante. La vita di Pio, avvocato dal carattere remissivo, viene stravolta dall'incontro con il vulcanico Amedeo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Hollywoodland

Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia, in un thriller tratto da una storia vera. 1959: il suicidio di un attore spinge un detective nell'ambiguo mondo della Mecca del cinema.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)