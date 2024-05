Guida TV Sky Cinema e NOW: Wanted - Scegli il tuo destino, Venerdi 10 Maggio 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vivere un'avventura adrenalinica con "Wanted - Scegli il tuo destino". Nel film, James McAvoy, Morgan Freeman e Angelina Jolie ti porteranno in un mondo di azione ispirato all'omonima graphic novel. Un timido impiegato viene introdotto da una misteriosa donna in una società segreta di giustizieri, cambiando radicalmente il corso della sua vita. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, non perdere "Gone Baby Gone", diretto da Ben Affleck e interpretato anche da suo fratello Casey Affleck, Ed Harris e Morgan Freeman. Il film narra la storia di due detective privati che indagano sulla scomparsa di una bambina in un quartiere malfamato di Boston, portando alla luce oscuri segreti. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, c'è "Ritorno al Futuro - Parte III", il terzo capitolo della celebre trilogia diretta da Robert Zemeckis, con Michael J. Fox nel ruolo di Marty McFly. In questa avventura, Marty viaggia indietro nel tempo fino al 1885 per salvare la vita del suo amico Doc Brown, immergendosi nel selvaggio Far West.

Su Sky Cinema Family HD, alla stessa ora sul canale 304, puoi goderti "Belle & Sebastien - L'avventura continua", il secondo film tratto dai romanzi di Cecile Aubry. Sebastien, accompagnato dal suo fedele cane Belle, parte alla ricerca di Angelina, non credendo alla sua morte, e durante il viaggio farà una scoperta che cambierà la sua vita. Su Sky Cinema Action HD, anche alle 21:00 sul canale 305, c'è "Transformers - La vendetta del caduto", un'avventura adrenalinica con Megan Fox e Shia LaBeouf. I Decepticon sfidano gli Autobot e gli umani nel tentativo di risvegliare il loro capo supremo. Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, puoi vedere "Ore 10: Calma piatta", un thriller con Nicole Kidman e Sam Neill che racconta l'angosciante storia di una coppia in vacanza che viene terrorizzata da un assassino psicopatico.

Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Words and Pictures", una commovente love story con Clive Owen e Juliette Binoche, dove una docente di arte e un insegnante di lettere si sfidano davanti agli allievi. Su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, non perdere "Big Eyes", un biopic diretto da Tim Burton con Amy Adams e Christoph Waltz, che narra la storia di Margaret e Walter Keane, artisti con una relazione complicata. Su Sky Cinema Comedy HD, anche alle 21:00 sul canale 309, c'è "Se mi vuoi bene", una commedia dolceamara diretta da Fausto Brizzi e interpretata da Claudio Bisio e Sergio Rubini, che racconta la storia di un avvocato depresso che trova una soluzione al suo male oscuro in uno strano negozio.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi rivedere "Capone" e "Ufficiale e gentiluomo". Scegli il tuo film preferito e goditi una serata di intrattenimento con Sky Cinema!

Wanted - Scegli il tuo destino

James McAvoy, Morgan Freeman e Angelina Jolie in un action ispirato all'omonima graphic novel. Una donna misteriosa introduce un timido impiegato in una società segreta di giustizieri.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Gone Baby Gone

Ben Affleck dirige il fratello Casey al fianco di Ed Harris e Morgan Freeman. Due detective privati indagano sulla scomparsa di una bambina in un malfamato quartiere di Boston.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ritorno al Futuro - Parte III

Si chiude nel Far West la trilogia cult con Michael J. Fox per la regia di Robert Zemeckis. Marty viaggia indietro nel tempo fino al 1885 per salvare la vita dell'amico Doc Brown.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Belle & Sebastien - L'avventura continua

Secondo film tratto dai romanzi di Cecile Aubry. Sebastien non crede alla morte di Angelina e parte alla sua ricerca insieme a Belle. Durante il viaggio, una scoperta cambierà la sua vita.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Transformers - La vendetta del caduto

Seconda spettacolare avventura con Megan Fox, Shia LaBeouf e i celebri robot. I Decepticon sfidano gli Autobot e gli umani nel tentativo di risvegliare il loro capo supremo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Ore 10: Calma piatta

Thriller con Nicole Kidman e Sam Neill. Un assassino psicopatico entra nella vita di una coppia, in vacanza per superare la dolorosa perdita del loro bambino.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Words and Pictures

Love story con Clive Owen e Juliette Binoche sulla lingua universale dell'amore. Una docente di arte e un insegnante di lettere si sfidano nelle loro materie di fronte agli allievi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Big Eyes

Tim Burton firma un biopic con Amy Adams - vincitrice del Golden Globe - e Christoph Waltz. Per un decennio Walter Keane spaccia i quadri della moglie per propri, finché la donna si ribella.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Se mi vuoi bene

Fausto Brizzi dirige Claudio Bisio e Sergio Rubini in una commedia dolceamara. Un avvocato depresso trova la soluzione per il suo male oscuro quando entra in uno strano negozio.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Capone

Biopic sul famoso gangster con Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Dillon e Kyle MacLachlan. Uscito dal carcere, Al Capone ripercorre il suo passato mentre lotta contro la demenza senile.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ufficiale e gentiluomo

Due Oscar e due Golden Globe al cult anni '80 che ha lanciato Richard Gere nell'olimpo dei sex symbol. Il ribelle Zack si iscrive all'accademia per piloti di jet. Durante il corso si scontra con un sadico istruttore e inizia un'impetuosa love story con una ragazza del posto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)