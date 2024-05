Guida TV Sky Cinema e NOW: Good Kill, Sabato 11 Maggio 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vivere un'intensa esperienza con "Good Kill", un thriller diretto dal regista di "Lord Of War", interpretato da Ethan Hawke. Il film segue la storia di un pilota di droni che, mentre bombarda i suoi bersagli, si trova a dover affrontare il senso di colpa per le sue azioni, comprese le vittime civili innocenti. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Un Colpo di Fortuna", il cinquantesimo film di Woody Allen che esplora le dinamiche di coppia a Parigi. Un incontro inaspettato con un ex compagno di liceo mette a dura prova una relazione che sembrava ideale. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, non perderti "The Bourne Identity", il primo capitolo della saga action con Matt Damon nel ruolo di Jason Bourne, un ex agente segreto che cerca di ricostruire la sua identità dopo essere stato trovato in mare con amnesia.

Su Sky Cinema Family HD, anche alle 21:00 sul canale 304, puoi divertirti con "School of Rock", una commedia musicale con Jack Black che interpreta un cantante ribelle che trova una nuova vocazione insegnando ai bambini la magia del rock. Su Sky Cinema Action HD, alla stessa ora sul canale 305, c'è "C'era una volta a Los Angeles", un action con Bruce Willis, Jason Momoa e John Goodman ambientato nei bassifondi di Los Angeles, dove un detective privato affronta una famigerata gang per il rapimento del suo cane. Su Sky Cinema Suspense HD, anche alle 21:00 sul canale 306, puoi immergerti in "Mona Lisa and the Blue Moon", un film fantastico ambientato a New Orleans, dove una ragazza con poteri telepatici stringe amicizia con una spogliarellista dopo essere evasa dal manicomio.

Su Sky Cinema Romance HD, alla stessa ora sul canale 307, c'è "L'ora più bella", un film che racconta la vita di una sceneggiatrice durante la Seconda Guerra Mondiale a Londra, impegnata in un film di propaganda. Su Sky Cinema Drama HD, anche alle 21:00 sul canale 308, puoi rivivere la potente storia di "Philadelphia", con Tom Hanks e Denzel Washington, che affronta il tema dell'AIDS e la discriminazione legale e sociale. Su Sky Cinema Comedy HD, alla stessa ora sul canale 309, puoi divertirti con "Una commedia pericolosa", una brillante commedia gialla interpretata da Enrico Brignano.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi rivedere "Wanted - Scegli il tuo destino" e "Gone Baby Gone". Scegli il tuo film preferito e goditi una serata di grande cinema su Sky Cinema!

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive



Good Kill

Dal regista di "Lord Of War", un thriller con Ethan Hawke. Un pilota di droni bombarda senza pieta' i suoi bersagli uccidendo anche civili inermi. Il senso di colpa lo opprimera'.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Un Colpo di Fortuna

Alla 50esima regia, Woody Allen torna a Parigi ad analizzare le dinamiche di coppia. L'incontro con un ex compagno di liceo rischia di minare una relazione all'apparenza ideale.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Bourne Identity

Matt Damon nel primo capitolo della saga action. Ripescato in mare e sofferente di amnesia, l'ex agente segreto Jason Bourne cerca di ricostruire il suo passato e la sua identità.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

School of Rock

Commedia a colpi di chitarra con Jack Black. Un cantante ribelle e svitato, cacciato dalla sua band, ottiene una cattedra in una scuola elementare: insegnera' agli alunni la magia del rock.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

C'era una volta a Los Angeles

Bruce Willis, Jason Momoa e John Goodman per un action nei bassifondi della città degli angeli. Il rapimento del suo cane costringe un detective privato ad affrontare una famigerata gang.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Mona Lisa and the Blue Moon

Kate Hudson e Jeon Jong-seo nel film fantastico di Ana Lily Amirpour. New Orleans: una ragazza dai poteri telepatici evade dal manicomio e stringe amicizia con una spogliarellista.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'ora più bella

Il cinema in tempo di guerra con Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy e Jeremy Irons. In una Londra bombardata dai nazisti, una sceneggiatrice viene ingaggiata per un film di propaganda.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Philadephia

2 Oscar al film sul tema dell'Aids con Tom Hanks e Denzel Washington. Un brillante avvocato, licenziato perché malato e omosessuale, ingaggia un collega per la battaglia in tribunale.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una commedia pericolosa

Il mistero ha i giorni contati con il goffo e infallibile Agente Mao, nella brillante commedia gialla interpretata da Enrico Brignano.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Wanted - Scegli il tuo destino

James McAvoy, Morgan Freeman e Angelina Jolie in un action ispirato all'omonima graphic novel. Una donna misteriosa introduce un timido impiegato in una società segreta di giustizieri.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Gone Baby Gone

Ben Affleck dirige il fratello Casey al fianco di Ed Harris e Morgan Freeman. Due detective privati indagano sulla scomparsa di una bambina in un malfamato quartiere di Boston.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)