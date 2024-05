Guida TV Sky Cinema e NOW: La dura verità, Domenica 12 Maggio 2024

Stasera su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai goderti "La dura verità", una scatenata commedia romantica con Gerard Butler e Katherine Heigl. La trama segue la storia di una produttrice di un talk show che decide di seguire i consigli sentimentali di uno spudorato e cinico "esperto", con risultati imprevedibili. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "La chimera", una pellicola di Alice Rohrwacher presentata a Cannes. La storia segue un giovane archeologo inglese coinvolto in un pericoloso traffico illegale di reperti antichi, con Isabella Rossellini nel cast. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, non perderti "The Bourne Supremacy", il secondo capitolo della saga con Matt Damon nei panni dell'ex agente della CIA Jason Bourne, impegnato in una lotta per dimostrare la sua innocenza.

Su Sky Cinema Family HD, anche alle 21:00 sul canale 304, puoi immergerti in "Teen Spirit - A un passo dal sogno", una favola musicale con Elle Fanning che segue le vicende di una giovane cantante determinata a vincere un talent show per cambiare la sua vita. Su Sky Cinema Action HD, alla stessa ora sul canale 305, c'è "Apocalypto", una spettacolare avventura ambientata nel cuore della civiltà Maya, diretta da Mel Gibson, che segue le peripezie di un giovane Maya alla ricerca della salvezza per la sua famiglia. Su Sky Cinema Suspense HD, anche alle 21:00 sul canale 306, puoi vivere l'adrenalina con "Little Dixie", un thriller con Frank Grillo che segue le vicende di un agente delle forze speciali impegnato a proteggere sua figlia dal cartello della droga messicano.

Su Sky Cinema Romance HD, alla stessa ora sul canale 307, c'è "Mothers and daughters", un film emozionante che esplora il rapporto tra madri e figlie attraverso una serie di storie interconnesse. Su Sky Cinema Drama HD, anche alle 21:00 sul canale 308, puoi immergerti nella guerra con "La guerra di Sonson", un dramma bellico che segue le vicende di un giovane avvocato ebreo diventato leader della Resistenza contro le truppe naziste in Ungheria. Infine, su Sky Cinema Comedy HD, alla stessa ora sul canale 309, puoi ridere con "Una pallottola spuntata 2 1/2 - L'odore della paura", una delle saghe comiche più demenziali di sempre con Leslie Nielsen.

E se per caso perdi uno dei film andati in onda ieri, non preoccuparti! Puoi recuperarlo su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, con la replica di "Good Kill" e "Un Colpo di Fortuna". Buona visione!

La dura verità

Scatenata commedia romantica con Gerard Butler e Katherine Heigl. La produttrice di un talk show decide di seguire i consigli sentimentali di uno spudorato e cinico 'esperto'.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La chimera

Pellicola di Alice Rohrwacher presentata a Cannes. Un giovane archeologo inglese viene coinvolto in un pericoloso traffico illegale di reperti antichi. Nel cast Isabella Rossellini

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Bourne Supremacy

Paul Greengrass dirige il secondo action con Matt Damon nei panni dell’ex agente della CIA. Lasciato indietro il passato, Bourne torna in campo per un’ingiusta accusa di omicidio.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Teen Spirit - A un passo dal sogno

Dal produttore di "La La Land", una favola musicale con Elle Fanning. Una giovane cantante vuole vincere un prestigioso talent show per fuggire da una realtà che le sta stretta.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Apocalypto

Nel cuore della civiltà Maya in una spettacolare avventura firmata Mel Gibson. Il giovane Zampa di Giaguaro lotta contro i feroci assalitori della sua tribù per salvare la propria famiglia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Little Dixie

Thriller con Frank Grillo, un agente delle forze speciali che, rotta la tregua con il cartello della droga messicano, deve proteggere sua figlia, la piccola Dixie.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mothers and daughters

Un cast di grandi star in un'emozionante pellicola al femminile. La gravidanza indesiderata di una fotografa è il centro di un mosaico di storie dedicate al rapporto tra madri e figlie.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La guerra di Sonson

Harvey Keitel e Luke Mably in un dramma bellico. Ungheria: un giovane avvocato ebreo diventa l'orgoglioso leader della Resistenza contro le truppe naziste.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una pallottola spuntata 2 1/2 - L'odore della paura

Leslie Nielsen torna in una delle saghe comiche più demenziali di sempre. Tra mille disavventure e gag, un imbranato tenente di polizia deve sventare un losco complotto anti-ecologista.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Good Kill

Dal regista di "Lord Of War", un thriller con Ethan Hawke. Un pilota di droni bombarda senza pieta' i suoi bersagli uccidendo anche civili inermi. Il senso di colpa lo opprimera'.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Un Colpo di Fortuna

Alla 50esima regia, Woody Allen torna a Parigi ad analizzare le dinamiche di coppia. L'incontro con un ex compagno di liceo rischia di minare una relazione all'apparenza ideale.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)