Guida TV Sky Cinema e NOW: Adagio, Lunedi 13 Maggio 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:45 sul canale 306, c'è "Adagio", il noir di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini, che racconta il declino inesorabile e struggente di tre vecchie leggende della Roma criminale. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, puoi goderti il classico "Shining", diretto da Kubrick e interpretato da Jack Nicholson, che narra la storia di uno scrittore che accetta un impiego come custode in un remoto hotel di montagna, con conseguenze inquietanti.

Passando a Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "The Bourne Ultimatum", il terzo capitolo della saga action con Matt Damon, diretto da Paul Greengrass, dove Jason Bourne cerca la verità sul proprio passato mentre è inseguito dalla CIA. Per una fantastica avventura, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Pan - Viaggio sull'isola che non c'è", che rilancia il mito di Peter Pan con Hugh Jackman. Mentre su Sky Cinema Action HD, alla stessa ora sul canale 305, puoi vedere "Il destino di un cavaliere", con Heath Ledger e Paul Bettany, un'avventura ai tempi del Medioevo. Su Sky Cinema Romance HD, sempre alle 21:00 sul canale 307, c'è "Resta con me", con Shailene Woodley e Sam Claflin, una pellicola tratta da una storia vera che racconta la lotta per la sopravvivenza durante un uragano in mezzo all'oceano.

Mentre su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, puoi vedere "Stanlio & Ollio", la biografia del leggendario duo comico interpretato da Steve Coogan e John C. Reilly. E su Sky Cinema Comedy HD, c'è "La fidanzata di papà", con Massimo Boldi e Simona Ventura, una commedia di Enrico Oldoini che porta Miami le nozze dei rispettivi figli. Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, c'è "La dura verità", una scatenata commedia romantica con Gerard Butler e Katherine Heigl, e "La chimera", pellicola di Alice Rohrwacher, dove un giovane archeologo viene coinvolto in un pericoloso traffico illegale di reperti antichi. Che serata ricca di scelte su Sky Cinema!

Adagio

Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini nel noir di Stefano Sollima. Il declino inesorabile e struggente di tre vecchie leggende della Roma criminale.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.45/canale 306)

Shining

Jack Nicholson nel capolavoro di Kubrick tratto da Stephen King. Dopo aver accettato l'impiego di custode, uno scrittore si trasferisce con la famiglia in un remoto hotel di montagna

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Bourne Ultimatum

Matt Damon nel terzo capitolo della saga action di Paul Greengrass, vincitore di 3 Oscar. Inseguito dagli ex colleghi della Cia, Jason Bourne rincorre la verità sul proprio passato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Pan - Viaggio sull'isola che non c'è

Joe Wright rilancia il mito di Peter Pan in un'avventura fantastica con Hugh Jackman. Catapultato in un mondo abitato da guerrieri, pirati e fate, un dodicenne orfano diventa un eroe.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il destino di un cavaliere

Avventure ai tempi del Medioevo per Heath Ledger e Paul Bettany. Un giovane scudiero assume l'identità del suo defunto padrone per partecipare ai tornei e diventare cavaliere.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Resta con me

Shailene Woodley e Sam Claflin contro la tempesta in una pellicola tratta da una storia vera. Durante una traversata in yacht sull'Oceano Pacifico, una coppia viene travolta da un uragano.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Stanlio & Ollio

Steve Coogan e John C. Reilly nella biografia del leggendario duo comico. 1953: Stanlio e Ollio intraprendono un tour teatrale in Gran Bretagna e riscoprono l’importanza del loro sodalizio.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La fidanzata di papà

Massimo Boldi e Simona Ventura in una commedia di Enrico Oldoini. A Miami per le nozze dei rispettivi figli, due futuri consuoceri vengono coinvolti in intrecci amorosi e flirt clandestini.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La dura verità

Scatenata commedia romantica con Gerard Butler e Katherine Heigl. La produttrice di un talk show decide di seguire i consigli sentimentali di uno spudorato e cinico 'esperto'.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La chimera

Pellicola di Alice Rohrwacher presentata a Cannes. Un giovane archeologo inglese viene coinvolto in un pericoloso traffico illegale di reperti antichi. Nel cast Isabella Rossellini

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)