Guida TV Sky Cinema e NOW: Foglie al Vento, Martedi 14 Maggio 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è "Il gladiatore", il capolavoro di Ridley Scott con Russell Crowe e Joaquin Phoenix, vincitore di 5 Oscar, che narra la storia del generale Maximus, catturato e costretto a combattere al Colosseo dopo lo sterminio della sua famiglia. Mentre su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, puoi vedere "Foglie al vento", di Aki Kaurismaki, premiato alla giuria di Cannes, che riflette sul proletariato finlandese attraverso l'incontro di un operaio alcolizzato e una cassiera nella notte di Helsinki.

Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "Jason Bourne", il quinto capitolo della saga con Matt Damon, Tommy Lee Jones e Alicia Vikander, diretto da Paul Greengrass, che vede l'ex agente Bourne costretto a uscire dall'ombra per affrontare una nuova minaccia internazionale. Mentre su Sky Cinema Family HD, alla stessa ora sul canale 304, puoi divertirti con "Casper", una commedia fantastica con Christina Ricci e Bill Pulman, dove un esperto di fantasmi e sua figlia incontrano il tenero spettro di un bambino in un castello infestato.

Passando a Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, c'è "21", un thriller con Kevin Spacey dove un insegnante applica formule matematiche al gioco del Blackjack per conquistare Las Vegas con un gruppo di studenti. Mentre su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, puoi vedere "Caccia mortale", un'action con Rebecca Romijn dove una famiglia americana deve difendersi da bestie feroci durante un safari in Africa.

Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Il diario di Bridget Jones", una commedia con Renee Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant, che racconta le buffe vicissitudini di una trentenne alla ricerca dell'uomo ideale. Mentre su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, puoi goderti "I racconti della domenica", con Giovanni Virgilio, Alessio Vassallo, Stella Egitto e Nino Frassica, che narra la storia di un uomo che diventa sindaco del suo paese dopo un'infanzia segnata dalla guerra.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD, c'è "Basilicata coast to coast", alle 21:00 sul canale 309, una commedia "on the road" con Rocco Papaleo, Alessandro Gassmann e Max Gazzè, che segue un gruppo di musicisti attraverso la Basilicata per partecipare a un festival. E su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi rivivere "Adagio" e "Shining". Che serata intensa di cinema su Sky Cinema!

