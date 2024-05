Guida TV Sky Cinema e NOW: Tolo Tolo, Mercoledi 15 Maggio 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è "Tolo Tolo", la commedia diretta e interpretata da Checco Zalone, che racconta la storia di Checco, inseguito dai creditori, che fugge in Africa ma si ritrova coinvolto in una guerra che stravolge i suoi piani. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, puoi vedere "Le buone stelle - Broker", diretto da Kore-eda e interpretato da Song Kang-ho, premiato a Cannes, che segue due contrabbandieri di bambini che intercettano un neonato abbandonato in una 'baby box'. Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "The Bourne Legacy", lo spin-off della saga con Jeremy Renner ed Edward Norton, dove l'agente Aaron Cross deve sfuggire all'eliminazione dei membri del programma Outcome.

Mentre su Sky Cinema Family HD, alla stessa ora sul canale 304, puoi divertirti con "Honey", una commedia musicale con Jessica Alba, dove una giovane ballerina di hip hop riceve un'offerta per un posto in uno spot pubblicitario. Passando a Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, c'è "Jiu Jitsu", un'action con Nicolas Cage, dove un guerriero affetto da amnesia deve combattere per sconfiggere un alieno e salvare la Terra. Mentre su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, puoi vedere "The Conjuring - Il caso Enfield", il secondo capitolo horror con Vera Farmiga e Patrick Wilson, dove i coniugi Warren volano a Londra per proteggere una famiglia dagli spiriti che infestano la loro casa.

Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Scusa ma ti voglio sposare", il secondo capitolo della love story diretta da Federico Moccia, con Raoul Bova e Michela Quattrociocche. Mentre su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, puoi goderti "Papillon", con Charlie Hunnam e Rami Malek, che racconta la storia di uno scassinatore ingiustamente condannato all'ergastolo sull'Isola del Diavolo e della sua amicizia con un falsario durante la prigionia.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD, c'è "Dick&Jane - Operazione furto", alle 21:00 sul canale 309, una commedia con Jim Carrey, Tea Leoni e Alec Baldwin, dove un manager licenziato diventa un rapinatore con la complicità della moglie. E su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi rivivere "Il gladiatore" e "Foglie al vento". Buona visione!

Tolo Tolo

Checco Zalone dirige e interpreta la commedia campione d'incassi scritta con Paolo Virzì. Inseguito dai creditori, Checco fugge in Africa, ma una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Le buone stelle - Broker

Kore-eda dirige Song Kang-ho (Parasite), premiato a Cannes. Due benevoli contrabbandieri di bambini intercettano un bebè abbandonato in una 'baby box', ma la polizia è sulle loro tracce.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Bourne Legacy

Jeremy Renner ed Edward Norton nello spin-off della saga tratta dai romanzi di Robert Ludlum. L'agente Aaron Cross deve sfuggire all'eliminazione dei membri del programma Outcome.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Honey

Jessica Alba in una travolgente commedia musicale. Honey, giovane ballerina di hip hop dalle grandi ambizioni, riceve un'offerta da un regista per un posto in uno spot pubblicitario.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Jiu Jitsu

Action con Nicolas Cage. Un guerriero affetto da una grave amnesia viene riaddestrato a combattere per sconfiggere un temibile alieno e salvare la Terra dall'invasione.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Conjuring - Il caso Enfield

Dal prodigioso regista di "Saw - L’enigmista" e "Insidious", il secondo capitolo horror con Vera Farmiga e Patrick Wilson, alle prese con paurosi fenomeni paranormali. I coniugi Warren volano a Londra per proteggere una madre e i suoi bambini dagli spiriti che infestano la loro casa.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Scusa ma ti voglio sposare

Raoul Bova e Michela Quattrociocche nel secondo capitolo della love story diretta da Federico Moccia. Malgrado la differenza d'età, Alex vuole sposare Niki, ma la ragazza entra in crisi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Papillon

Henri Charrière, soprannominato Papillon, è uno scassinatore parigino che viene ingiustamente accusato di omicidio e condannato all'ergastolo, da scontare sulla famigerata Isola del Diavolo. La colonia penale che ha lì luogo è considerata un posto estremo, dal quale nessuno è mai riuscito ad evadere. Nel tragitto in nave per arrivare a destinazione, Papillon fa la conoscenza del minuto falsario Luois Dega: sarà l'inizio di un'amicizia indimenticabile che legherà per sempre i due uomini.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Dick&Jane - Operazione furto

Commedia con Jim Carrey, Tea Leoni e Alec Baldwin. Licenziato per lo scandalo che ha coinvolto la sua azienda, un manager diventa un inafferrabile rapinatore con la complicità della moglie.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il gladiatore

Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Foglie al vento

Premio della giuria a Cannes per Aki Kaurismaki che torna a riflettere sul proletariato finlandese. Un operaio alcolizzato e una cassiera si incontrano nella notte di Helsinki

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)