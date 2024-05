Guida TV Sky Cinema e NOW: Kursk, Giovedi 16 Maggio 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è "Kursk", diretto da Thomas Vinterberg e con un cast che include Léa Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts e Max von Sydow. Il film ricostruisce la storia vera del sottomarino russo affondato nel mare di Barents nell'estate del 2000. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, puoi vedere "Il Divo", diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo, premiato a Cannes. Il film racconta la storia di Giulio Andreotti dalla fine del suo ultimo governo fino al processo per associazione mafiosa. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, c'è "The Bourne Identity", il primo capitolo della saga action con Matt Damon, dove l'ex agente segreto Jason Bourne cerca di ricostruire il suo passato e la sua identità.

Mentre su Sky Cinema Family HD, alla stessa ora sul canale 304, puoi divertirti con "Zathura - Un'avventura spaziale", un'avventura fantastica con Josh Hutcherson e Tim Robbins, dove due fratelli trovano un gioco misterioso che li catapulta in un mondo spaziale. Su Sky Cinema Action HD, alla stessa ora sul canale 305, c'è "La fratellanza", un action carcerario con Nikolaj Coster-Waldau, dove un broker di Wall Street entra a far parte di un clan di detenuti violenti. Su Sky Cinema Suspense HD, sempre alle 21:00 sul canale 306, puoi gustarti "Cena con delitto - Knives Out", un movimentato thriller ricco di humor con Daniel Craig e un super cast, dove un detective indaga sull'omicidio di un ricco scrittore in una famiglia piena di segreti.

Su Sky Cinema Romance HD, alla stessa ora sul canale 307, c'è "Fantasie", una piccante commedia sul desiderio sessuale con Monica Bellucci, Carole Bouquet e Suzanne Clement, dove sei coppie esplorano i lati nascosti della loro intimità. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, puoi vedere "Million Dollar Baby", un dramma diretto da Clint Eastwood con Hilary Swank e Morgan Freeman, che racconta la storia di una giovane donna determinata a diventare una campionessa di boxe.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD, c'è "Burn After Reading - A prova di spia", una commedia dei Fratelli Coen con Brad Pitt e George Clooney, dove le memorie top secret di un agente della CIA finiscono nelle mani sbagliate. E su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, puoi riguardare "Tolo Tolo" e "Le buone stelle - Broker". Buona visione!

Kursk

Thomas Vinterberg ricostruisce la storia vera del sottomarino russo affondato nel mare di Barents nell'estate del 2000. Con Léa Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts e Max von Sydow.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il Divo

Premio della giuria a Cannes a Paolo Sorrentino, che dirige Toni Servillo per immortalare la storia di Giulio Andreotti: dalla fine del suo ultimo governo fino al processo per associazione mafiosa.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Bourne Identity

Matt Damon nel primo capitolo della saga action. Ripescato in mare e sofferente di amnesia, l'ex agente segreto Jason Bourne cerca di ricostruire il suo passato e la sua identità.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Zathura - Un'avventura spaziale

Avventura 'spaziale' con Josh Hutcherson e il premio Oscar Tim Robbins, dal regista di "Iron Man". Due fratelli trovano un gioco misterioso che li catapulterà in un mondo fantastico.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La fratellanza

Nikolaj Coster-Waldau in un action carcerario. In prigione per omicidio colposo, un broker di Wall Street entra a far parte di un clan a cui appartengono i detenuti più violenti.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Cena con delitto - Knives Out

Daniel Craig e un super cast in un movimentato thriller ricco di humor. Un detective si immerge nei sotterfugi di una famiglia per scoprire chi ha ucciso un ricco scrittore.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Fantasie

Monica Bellucci, Carole Bouquet e Suzanne Clement in una piccante commedia sul desiderio sessuale. Sei coppie scatenano l'immaginazione per esplorare i lati nascosti della loro intimita'

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Million Dollar Baby

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Burn After Reading - A prova di spia

Commedia dei Fratelli Coen con Brad Pitt e George Clooney. Per vendicarsi del licenziamento, un agente della CIA scrive le sue memorie top secret. Finiranno nelle mani sbagliate.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Tolo Tolo

Checco Zalone dirige e interpreta la commedia campione d'incassi scritta con Paolo Virzì. Inseguito dai creditori, Checco fugge in Africa, ma una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Le buone stelle - Broker

Kore-eda dirige Song Kang-ho (Parasite), premiato a Cannes. Due benevoli contrabbandieri di bambini intercettano un bebè abbandonato in una 'baby box', ma la polizia è sulle loro tracce.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)