Guida TV Sky Cinema e NOW: Armi chimiche, Sabato 18 Maggio 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Armi chimiche", un avvincente spy-thriller con Ben Kingsley e Monica Bellucci. La storia ruota attorno a una donna fatale che complica l'ultima missione di un anziano agente del Mossad. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "La vita di Adele", un'intensa pellicola premiata con la Palma d'oro a Cannes, che racconta la focosa passione tra una liceale e una intrigante coetanea dai capelli blu.

Passando a Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai vedere "Matrix", un autentico cult movie con Keanu Reeves e Laurence Fishburne che ha vinto 4 Oscar, in cui un hacker scopre che la realtà è una simulazione creata per controllare l'umanità. Per una serata in famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Sing", una commedia musicale animata dove un koala organizza una gara canora per salvare il suo teatro. Mentre su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "Secret Team 355", uno spy-action al femminile con un cast stellare che include Jessica Chastain e Lupita Nyong'o.

Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "The Strangers: Prey at Night", un horror con Christina Hendricks che racconta la storia di una famiglia assediata da psicopatici mascherati. Per una storia romantica, su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Spin Me Round - Fammi girare", una commedia ambientata in Toscana con Alessandro Nivola e Alison Brie. Passando a Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, potrai vedere "Gifted Hands - Il dono", con Cuba Gooding Jr., che racconta la storia vera di Ben Carson, un giovane di Detroit che trova riscatto sociale negli studi di medicina.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, c'è "Tramite amicizia", una commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani che racconta le vicende ironiche di Lorenzo. Per i tardi spettatori, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Prima ti sposo poi ti rovino", una commedia romantica dei fratelli Coen con George Clooney e Catherine Zeta-Jones, e "BlacKkKlansman", un film di Spike Lee premiato a Cannes che segue un poliziotto afroamericano infiltrato nel Ku Klux Klan. Quindi, preparati per una serata ricca di emozioni e varietà cinematografica su Sky Cinema.

Armi chimiche

Ben Kingsley e Monica Bellucci in uno spy-thriller. Una donna avvenente e fatale complica i piani di un anziano agente del Mossad, alle prese con l'ultima missione della sua vita.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La vita di Adele

Palma d'oro a Cannes all’intensa pellicola con Léa Seydoux. Una liceale vive una focosa passione con Emma, intrigante coetanea dai capelli blu.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Matrix

4 Oscar a un autentico cult movie con Keanu Reeves e Laurence Fishburne. Un hacker scopre che la realta' in cui viviamo e' una simulazione architettata per tenere sotto scacco l'umanita'.,

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Sing

Commedia musicale animata dai creatori di "Cattivissimo me". Per risollevare le sorti del suo teatro, il koala Buster organizza una gara canora radunando alcuni incredibili aspiranti star.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Secret Team 355

Spy-action al femminile con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger. Un team di agenti si allea per recuperare un dispositivo top secret finito nelle mani sbagliate.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Strangers: Prey at Night

La paura sbuca dalle tenebre in un horror con Christina Hendricks. In una località deserta, una famiglia viene messa sotto assedio da un gruppo di psicopatici mascherati e armati.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Spin Me Round - Fammi girare

Alessandro Nivola e Alison Brie in una commedia romantica tra i paesaggi della Toscana. La manager di un ristorante italiano in California vive una sorprendente avventura nel Belpaese.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Gifted Hands - Il dono

Cuba Gooding Jr. nell'avvincente storia vera di Ben Carson. Nato in un ghetto di Detroit, un giovane trova il suo riscatto sociale negli studi di medicina grazie alla spinta della madre.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tramite amicizia

Tramite amicizia è la commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani con un cast eccezionale formato, tra gli altri, da Matilde Gioli, Max Tortora e Maria Di Biase. La sesta commedia di Siani tra toni leggeri e vicende ironiche racconta la storia di Lorenzo, tra cellulari e aiuti “all’italiana”.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Prima ti sposo poi ti rovino

George Clooney e Catherine Zeta-Jones in un'esplosiva commedia romantica dei fratelli Coen. Una donna, che colleziona mariti per denaro, si vendica sposando l'avvocato che l'ha incastrata.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

BlacKkKlansman

Gran Premio della Giuria a Cannes per Spike Lee e Oscar alla sceneggiatura. Un poliziotto afroamericano si infiltra nel Ku Klux Klan per indagare sul razzismo nell'America degli anni 70

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)