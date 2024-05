Guida TV Sky Cinema e NOW: Braven - Il coraggioso, Domenica 19 Maggio 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "Braven - Il coraggioso", un action tra i boschi innevati con Jason Momoa. La storia segue un taglialegna che deve difendere la sua famiglia da una banda di trafficanti che ha nascosto un carico di droga nella sua baita. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Drive", un film diretto da Nicolas Winding Refn con Ryan Gosling e Carey Mulligan, in cui uno stuntman che lavora come autista per la malavita si infatua della donna sbagliata e si ritrova nei guai.

Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai seguire "Matrix Reloaded", il secondo capitolo della saga di fantascienza con Keanu Reeves e Laurence Fishburne, in cui Neo lotta per evitare la distruzione di Zion e salvare Trinity. Per una serata in famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Vita da camper", una commedia con Robin Williams che racconta le esilaranti disavventure di una famiglia in viaggio in Colorado a bordo di un camper.

Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "The Great Wall", un action-fantasy di Zhang Yimou con Matt Damon, ambientato in Cina nel XII secolo, dove due mercenari europei vengono coinvolti nella lotta contro terribili mostri. Su Sky Cinema Suspense HD, allo stesso orario sul canale 306, c'è "John Q", con Denzel Washington che interpreta un operaio disperato che prende in ostaggio i medici del pronto soccorso nel tentativo di salvare suo figlio malato.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, potrai vedere "Ritorno a Cold Mountain", una storia d'amore ambientata durante la Guerra di Secessione con Nicole Kidman, Jude Law e Renée Zellweger, quest'ultima premiata con un Oscar e un Golden Globe. Su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, c'è "The Impossible", un dramma con Naomi Watts, Tom Holland e Ewan McGregor che racconta la lotta per la sopravvivenza di una famiglia britannica durante lo Tsunami del 2004 in Thailandia.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, c'è "Una pallottola spuntata 33 1/3 - L'insulto finale", il terzo episodio della celebre saga comica con Leslie Nielsen, in cui il tenente Drebin torna in servizio per sventare il piano di un terrorista durante la notte degli Oscar. Per i tardi spettatori, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Armi chimiche", uno spy-thriller con Ben Kingsley e Monica Bellucci, e "La vita di Adele", un'intensa pellicola premiata a Cannes che racconta la storia d'amore tra una liceale e una coetanea dai capelli blu. Preparati per una serata ricca di emozioni e avventure su Sky Cinema.

