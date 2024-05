Guida TV Sky Cinema e NOW: The Collective, Martedi 21 Maggio 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "The Collective", un film d'azione con Don Johnson e Ruby Rose. La trama segue un misterioso gruppo di assassini che deve fare affidamento su una giovane recluta per rintracciare una pericolosa rete di trafficanti di esseri umani. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, c'è "The Lobster", un film di Yorgos Lanthimos con Colin Farrell e Rachel Weisz. Ambientato in un mondo distopico dove è vietato essere single, i protagonisti devono trovare un partner per evitare di essere trasformati in animali.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, puoi guardare "Erin Brockovich - Forte come la verità", con Julia Roberts, che ha vinto l'Oscar e il Golden Globe per la sua interpretazione. Diretto da Steven Soderbergh, il film racconta la storia di una segretaria che sfida una multinazionale per risarcire una comunità contaminata da acque radioattive. Per un'avventura animata, sintonizzati su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, dove viene trasmesso "Le avventure di Tintin: il segreto dell'Unicorno", un film di Steven Spielberg ispirato all'omonimo fumetto.

Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, c'è "Rambo 2 - La vendetta", con Sylvester Stallone che torna in Vietnam per liberare i prigionieri americani dimenticati, in cambio della libertà. Per un noir pieno di suspense, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, potrai vedere "Il fuoco del peccato", con Ray Nicholson e Diane Kruger in una trama di seduzione e mistero.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Renée Zellweger ritorna nei panni di Bridget Jones in "Che pasticcio, Bridget Jones!", una commedia romantica con Hugh Grant e Colin Firth, in cui Bridget deve affrontare le complicazioni della gelosia. Se preferisci un dramma storico, su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, c'è "Detroit", diretto da Kathryn Bigelow, che racconta la rivolta avvenuta nel quartiere black di Detroit nel 1967 e gli abusi della polizia.

Per una serata di risate, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Benvenuto Presidente!", con Claudio Bisio e Kasia Smutniak. La commedia racconta la storia di un montanaro patito di pesca che, per un caso di omonimia, viene eletto Presidente della Repubblica. Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, potrai vedere "Jeanne du Barry - La favorita del Re", con Johnny Depp nel ruolo di Luigi XV, una storia ispirata alla vita dell'ultima amante del re. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, c'è "Gomorra", diretto da Matteo Garrone e basato sul bestseller di Roberto Saviano, che intreccia cinque storie nel regno della camorra.

