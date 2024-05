Guida TV Sky Cinema e NOW: Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, Giovedi 23 Maggio 2024

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, c'è "Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri". Chris Pine interpreta Elgin, che, dopo la perdita della moglie, si unisce a un gruppo di personaggi variegati. Durante un furto, Elgin perde le tracce della figlia e, dopo una lunga prigionia, è deciso a ritrovarla. Fantasy, ironia e avventura si fondono in un film imperdibile. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "Bastardi senza gloria" di Quentin Tarantino. Con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar, il film racconta la missione di un gruppo di soldati americani inviati a Parigi per uccidere Hitler durante la Seconda guerra mondiale. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, va in onda "Biancaneve", con Julia Roberts nel ruolo della Regina Cattiva. Questa irriverente versione della famosa fiaba vede Biancaneve affrontare la perfida matrigna con l'aiuto di sette nanetti briganti.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Tartarughe Ninja - Caos mutante", un emozionante action d'animazione targato Nickelodeon che racconta la genesi delle Teenage Mutant Ninja Turtles. Per gli appassionati di action, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, c'è "Copshop - Scontro a fuoco" con Gerard Butler, Frank Grillo e Alexis Louder. Un distretto di polizia di provincia diventa teatro di guerra tra un killer, un astuto truffatore e una poliziotta alle prime armi. Se preferisci un thriller, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, c'è "The Tourist" con Johnny Depp, Angelina Jolie e Paul Bettany. Un americano in Italia per superare una crisi amorosa si trova coinvolto in una rete di pericoli mortali dopo aver incontrato una donna misteriosa.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, va in onda la commedia Sky Original "Beata te" con Serena Rossi e Fabio Balsamo. Marta riceve la visita dell'Arcangelo che le annuncia l'arrivo di un figlio. Avrà 14 giorni per decidere se accettare questa incredibile svolta nella sua vita. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, puoi vedere "Apollo 13", il film di Ron Howard con Tom Hanks che ha vinto 2 Oscar. La pellicola racconta la sfortunata missione spaziale del 1970 interrotta da un'esplosione a bordo della navicella Apollo 13. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "F.B.I. - Due agenti impossibili", una commedia poliziesca con Kad Merad e Omar Sy. Due ex colleghi dell'FBI, separati da dissapori, si ritrovano a indagare insieme sul furto di una bara.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, c'è "Ubriachi d'amore" con Alec Baldwin e Salma Hayek, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, viene trasmesso "I miserabili", la potente opera prima di Ladj Ly premiata a Cannes.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

Elgin (Chris Pine), dopo aver rimesso in discussione la sua vita a seguito della perdita di sua moglie, diventa compagno di scorribande di un gruppo composto da personaggi variegati.Durante un furto Elgin perde le tracce della figlia, che è deciso a ritrovare dopo una lunga prigionia. Fantasy, ironia e avventura si fondono in un film da non perdere.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Bastardi senza gloria

Quentin Tarantino rilegge la Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar. Un gruppo di soldati Usa è inviato a Parigi per uccidere Hitler.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Biancaneve

Julia Roberts è la Regina Cattiva in un'irriverente versione della famosa fiaba. Dopo la morte del padre, Biancaneve deve affrontare la perfida matrigna. Sarà aiutata da 7 nanetti briganti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tartarughe Ninja - Caos mutante

Uno strabiliante action d'animazione targato Nickelodeon, che racconta la genesi delle mitiche Teenage Mutant Ninja Turtles

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Copshop - Scontro a fuoco

Action con Gerard Butler, Frank Grillo e Alexis Louder. Un distretto di polizia di provincia diviene teatro di guerra tra un killer, un astuto truffatore e una poliziotta alle prime armi

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Tourist

Thriller con Johnny Depp, Angelina Jolie e Paul Bettany. In Italia per superare una crisi amorosa, un americano incontra una donna che lo coinvolge in una rete di pericoli mortali.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Beata te

Serena Rossi e Fabio Balsamo nella commedia Sky Original di Paola Randi. Marta riceve la visita dell'Arcangelo che le annuncia l'arrivo di un figlio. Basteranno 14 giorni per decidere?

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Apollo 13

2 Oscar alla pellicola di Ron Howard con Tom Hanks sulla sfortunata missione spaziale. 1970: il viaggio verso la Luna della navicella Apollo 13 viene interrotto da un'esplosione.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

F.B.I. - Due agenti impossibili

Azione e risate in una commedia poliziesca con Kad Merad ("Giù al nord") e Omar Sy ("Quasi amici"). Due ex colleghi dell’FBI, divisi dai dissapori, indagano insieme sul furto di una bara.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ubriachi d'amore

Frank (Alec Baldwin) e Nancy (Salma Hayek) sono orgogliosi di aver mandato la loro unica figlia al college. I due non hanno mai avuto problemi di soldi, ora, però, gli affari cominciano a traballare. E l'educazione costa, molto, moltissimo, troppo. Ridotti spalle al muro, i due, pur di tenere nascosto il collasso finanziario a parenti e conoscenti, escogitano un piano, ma, complice qualche bicchiere di troppo, la missione finirà in modo inaspettato ed esilarante.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

I miserabili

Premio della giuria a Cannes per la potente opera prima di Ladj Ly. Nella banlieu parigina, tre agenti rimangono coinvolti in una sanguinaria rivolta, innescata dal furto di un leone.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)



Sky TV e Netflix + Sky Sport a 24,90€/m per 18 mesi



Guarda i Giochi Olimpici di Parigi 2024 su Eurosport,



tutti i 51 match di UEFA EURO 2024 e Wimbledon in esclusiva.



In più hai le serie e gli show di Sky TV e tutto Netflix senza interruzioni



Adesione valida fino al 31/5 anche se si è già clienti Sky