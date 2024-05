Guida TV Sky Cinema e NOW: Barbie, Sabato 25 Maggio 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, c'è "Barbie", il primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig. Margot Robbie e Ryan Gosling interpretano rispettivamente Barbie e Ken in questa avventura in cui Barbie, afflitta da pensieri e difetti umani, lascia la sfavillante Barbieland per avventurarsi nel mondo reale alla ricerca della bambina che gioca con lei. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, sarà trasmesso "Decision to Leave", un noir hitchcockiano di Park Chan-Wook, premiato per la miglior regia a Cannes. La trama segue un detective che, investigando su uno strano suicidio in montagna, inizia a sospettare della moglie della vittima, innamorandosene all'istante.

Barbie

Margot Robbie e Ryan Gosling nel primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig. Afflitta da pensieri e difetti umani, Barbie lascia la sfavillante Barbieland per avventurarsi nel mondo reale, alla ricerca della bambina che gioca con lei.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Decision to Leave

Miglior regia a Cannes a Park Chan-Wook per un noir hitchcockiano. Uno strano suicidio in montagna porta un detective a sospettare della moglie della vittima, innamorandosene all'istante

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Un tranquillo weekend di paura

Jon Voight e Burt Reynolds nel cult di John Boorman. Un weekend nella natura degli Appalachi si trasforma in un incubo da cui quattro amici cercano di fuggire.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi

A caccia di spettri in una commedia fantastica. Tom fa amicizia con il fantasmino Hugo e chiede aiuto a un'esperta di paranormale per aiutarlo a tornare nella sua casa stregata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Attacco al potere 3

Gerard Butler per la terza volta nei panni dell'agente anti-terrorismo in un action con Morgan Freeman e Nick Nolte. Mike Banning deve scagionarsi da una gravissima accusa.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La casa - Il risveglio del male

Sam Raimi produce un horror splatter sul tema della casa maledetta. In un fatiscente condominio di Los Angeles, il ritrovamento di un libro malefico risveglia un demone che si impossessa di una madre, scatenando la sua furia malsana contro i figli e la sorella della donna.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Lei mi parla ancora

Pupi Avati dirige Renato Pozzetto e un grande cast nel film Sky Original ispirato al romanzo di Giuseppe Sgarbi. Dopo la morte della moglie, un uomo ripercorre la storia d'amore di una vita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Path to War - L'altro Vietnam

Ultimo film di John Frankenheimer, con Donald Sutherland vincitore del Golden Globe. Un ritratto inedito del presidente americano Lyndon Johnson nel pieno della guerra in Vietnam.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mister Felicità

Alessandro Siani dirige e interpreta una romantica commedia con Diego Abatantuono. Fingendosi assistente di un mental coach, uno scansafatiche partenopeo si innamora di una pattinatrice.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Perfect Days

Sorprendente successo per il poetico film di Wim Wenders premiato a Cannes. Un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo conduce una vita semplice scandita da una routine perfetta.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310 e SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.45/canale 311)



