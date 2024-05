Guida TV Sky Cinema e NOW: Little Italy - Pizza, amore e fantasia, Martedi 28 Maggio 2024

Questa sera, su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, puoi guardare "Little Italy - Pizza, amore e fantasia", una commedia romantica con Emma Roberts e Hayden Christensen ambientata nel cuore italiano di New York. La trama segue una giovane coppia di innamorati che deve resistere all'accesa rivalità tra i rispettivi genitori. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, va in onda "November - I cinque giorni dopo il Bataclan", con Jean Dujardin. Questo film ricostruisce le indagini sugli attentati del 2015 a Parigi, concentrandosi su Fred, un poliziotto dell'antiterrorismo, e la sua missione di catturare i fuggitivi più ricercati di Francia. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "Un mercoledì da leoni", un cult generazionale diretto da John Milius. La storia è ambientata nell'estate del 1962 e segue tre giovani surfisti californiani che attendono la "grande onda" mentre la chiamata per il Vietnam li separa.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "The Twilight Saga: New Moon", il secondo capitolo della saga di "Twilight" con Kristen Stewart e Robert Pattinson. La trama segue Bella, abbandonata da Edward, che trova conforto in Jacob, senza sapere della sua natura di licantropo. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, puoi guardare "Suicide Squad" con Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e Viola Davis. Questo cinecomic premiato con l'Oscar al trucco segue un team di supercriminali reclutati dall’Intelligence per una rischiosa missione. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, viene trasmesso "Out of Sight - Gli opposti si attraggono", un thriller con George Clooney e Jennifer Lopez diretto da Steven Soderbergh. La storia segue un rapinatore gentiluomo che evade dal carcere e prende in ostaggio una poliziotta.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, puoi vedere "Bridget Jones's Baby", il terzo capitolo della saga con Renée Zellweger, Colin Firth e Patrick Dempsey. La quarantenne Bridget, contesa da due spasimanti, rimane incinta ma non sa chi è il padre. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, va in onda "The Wrestler", con Mickey Rourke e Marisa Tomei, diretto da Darren Aronofsky. Il film, vincitore del Leone d’oro a Venezia 2008, segue Randy, un ex wrestler che cerca di ottenere il ritorno sul ring e il perdono della figlia. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, puoi vedere "Gli sdraiati", una commedia di Francesca Archibugi con Claudio Bisio. Basato sul romanzo di Michele Serra, il film esplora il rapporto conflittuale tra un padre e il figlio adolescente.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, viene trasmesso "Diabolik, chi sei?", il capitolo finale della trilogia dei Manetti Bros. con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. Diabolik e Ginko si mettono sulle tracce di una banda criminale. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, puoi vedere "The Company Men", un dramma sociale con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones. Il film segue la vita di un agiato impiegato americano che subisce un netto ridimensionamento quando perde il lavoro a causa della Recessione.

