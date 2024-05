Guida TV Sky Cinema e NOW: Oppenheimer, Mercoledi 29 Maggio 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda "Oppenheimer", l'ultimo capolavoro di Christopher Nolan. Il film, che ha sbancato al botteghino mondiale e trionfato agli Oscar® con sette statuette, è tratto dalla storia vera dell’inventore della bomba atomica, interpretato da Cillian Murphy. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "Dal tramonto all'alba", un pirotecnico action scritto da Quentin Tarantino, che è anche protagonista insieme a George Clooney e Harvey Keitel. La trama segue due criminali in fuga che rapiscono una famiglia e passano la notte in un covo di mostri. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, viene trasmesso "Amarcord", uno dei capolavori di Fellini che ha vinto l'Oscar per il miglior film straniero. Ambientato nella Romagna degli anni '30, il film racconta le prime esperienze di vita dell'adolescente Titta, tra sogni, ricordi e personaggi grotteschi.

Oppenheimer

L’ultimo capolavoro di Christopher Nolan che ha sbancato al botteghino mondiale e trionfato agli Oscar® con ben sette statuette. Tratto dalla storia vera dell’inventore della bomba atomica interpretato da Cillian Murphy.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Dal tramonto all'alba

Pirotecnico action scritto da Quentin Tarantino, anche protagonista con George Clooney e Harvey Keitel. Due criminali in fuga rapiscono una famiglia e passano la notte in un covo di mostri.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Amarcord

Oscar al miglior film straniero per uno dei capolavori di Fellini. Romagna anni '30: l'adolescente Titta vive le prime esperienze di vita, fra sogni, ricordi e personaggi grotteschi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Twilight Saga - Eclipse

Terzo capitolo con Kirsten Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. Mentre un esercito di 'NeoNati' costringe vampiri e licantropi all'alleanza, Bella deve scegliere tra Edward e Jacob.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Basic

Action di John McTiernan con John Travolta, Connie Nielsen e Samuel L. Jackson. Diventato agente della Narcotici, un ex militare indaga sulla misteriosa scomparsa di un temuto sergente.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Gasoline Alley

Action-thriller con Devon Sawa, Luke Wilson e Bruce Willis. Sospettato dell'omicidio di tre giovani star di Hollywood, un uomo inizia a collaborare con due detective per scoprire la verità.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La scelta - The Choice

Dal romanzo di Nicholas Sparks, film romantico con Benjamin Walker e Teresa Palmer. Un veterinario e una studentessa si innamorano perdutamente, ma il destino ha in serbo un tragico evento.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Mia

Edoardo Leo e Greta Gasbarri in un toccante dramma familiare di Ivano De Matteo. Un'adolescente si innamora di un ragazzo che svela ben presto il suo lato possessivo e violento.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Le Spie

Action-comedy con Eddie Murphy e Owen Wilson. Un agente federale si allea con un pugile per recuperare il prototipo di un aereo da ricognizione finito nelle mani di un trafficante d'armi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Little Italy - Pizza, amore e fantasia

Emma Roberts e Hayden Christensen in una commedia romantica nel cuore italiano di New York. Una giovane coppia di innamorati deve resistere all'accesa rivalità tra i rispettivi genitori.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

November - I cinque giorni dopo il Bataclan

Jean Dujardin nella pellicola che ricostruisce le indagini sugli attentati del 2015. Fred, un poliziotto dell'antiterrorismo, deve trovare i fuggitivi più ricercati di Francia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)



