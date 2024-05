Guida TV Sky Cinema e NOW: Enea, Giovedi 30 Maggio 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Drama HD alle 21:45 sul canale 308, va in onda "Enea". Questa è la seconda regia di Pietro Castellitto, che figura anche nel cast insieme a Giorgio Guarascio, Benedetta Porcaroli e Sergio Castellitto. Il film segue Enea mentre insegue il mito legato al suo nome, oltre i confini delle regole e della morale. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, viene trasmesso "The Last Rifleman - Ritorno in Normandia", una pellicola Sky Original con Pierce Brosnan protagonista. Il film racconta la storia di un veterano della Seconda guerra mondiale che fugge dalla casa di cura per partecipare al 75° anniversario dello sbarco in Normandia.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "Blow-Up", il capolavoro di Michelangelo Antonioni che ha vinto la Palma d'oro a Cannes. La trama segue un fotografo che ingrandisce una foto scattata a una coppia di amanti in un parco, rivelando dettagli che fanno pensare a un omicidio. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, va in onda "The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1", il quarto capitolo della romantica saga tratta dai romanzi di Stephenie Meyer. In questo episodio, Bella e Edward aspettano una bambina, la cui nascita stravolgerà gli equilibri fra i Cullen e i Volturi. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, puoi guardare "Into Darkness - Star Trek", il secondo capitolo della saga reboot firmato J.J. Abrams. Il Capitano Kirk deve sconfiggere il terribile Khan, un superuomo geneticamente modificato, e fermare i folli piani di Marcus.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, c'è "Gangs of Paris", un revenge thriller ambientato a Montmartre nel 1900. La giovane Billie, determinata a vendicare l'omicidio di suo fratello, si infiltra nel clan criminale degli Apaches. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, puoi vedere "30 anni in un secondo", una brillante commedia con Jennifer Garner e Mark Ruffalo. La storia segue una ragazzina insoddisfatta che esprime il desiderio di diventare adulta e per magia si trasforma in un'affascinante trentenne. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, va in onda "Tutto molto bello", una commedia di e con Paolo Ruffini e Frank Matano. Il film segue un impiegato dell'agenzia delle entrate e uno spensierato precario mentre vivono una folle odissea in attesa della nascita dei rispettivi figli.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, viene trasmesso "Oppenheimer", l’ultimo capolavoro di Christopher Nolan. Tratto dalla storia vera dell’inventore della bomba atomica, interpretato da Cillian Murphy, il film ha trionfato agli Oscar® con ben sette statuette. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, puoi guardare "Dal tramonto all'alba", un pirotecnico action scritto da Quentin Tarantino, che è anche protagonista insieme a George Clooney e Harvey Keitel. La trama segue due criminali in fuga che rapiscono una famiglia e passano la notte in un covo di mostri



Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Enea

Seconda regia di Pietro Castellitto anche nel cast con Giorgio Guarascio, Benedetta Porcaroli e Sergio Castellitto. Enea insegue il mito che porta nel nome oltre i confini di regole e morale.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

The Last Rifleman - Ritorno in Normandia

Pellicola Sky Original con Pierce Brosnan protagonista. Un veterano della Seconda guerra mondiale fugge dalla casa di cura per partecipare al 75 anniversario dello sbarco in Normandia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Blow-Up

Palma d'oro a Cannes a Michelangelo Antonioni. Un fotografo ingrandisce una foto scattata a una coppia di amanti in un parco, svelando dei dettagli che fanno pensare a un omicidio.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1

Quarto capitolo della romantica saga tratta dai romanzi di Stephenie Meyer. Bella e Edward aspettano una bambina, la cui nascita stravolgerà gli equilibri fra i Cullen e i Volturi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Into Darkness - Star Trek

Secondo capitolo firmato J.J. Abrams della saga reboot. Il Capitano Kirk deve sconfiggere il terribile Khan - un superuomo geneticamente modificato - e fermare i folli piani di Marcus.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Gangs of Paris

Revenge thriller ambientato a Montmartre nel 1900. Determinata a vendicare l'omicidio di suo fratello, la giovane Billie si infiltra nel clan criminale degli Apaches.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

30 anni in un secondo

Brillante commedia con Jennifer Garner e Mark Ruffalo. Una ragazzina insoddisfatta esprime il desiderio di diventare adulta e per magia si trasforma in un'affascinante trentenne.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Tutto molto bello

Commedia di e con Paolo Ruffini e Frank Matano. In attesa della nascita dei rispettivi figli, un impiegato dell'agenzia delle entrate e uno spensierato precario vivono una folle odissea.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Oppenheimer

L’ultimo capolavoro di Christopher Nolan che ha sbancato al botteghino mondiale e trionfato agli Oscar® con ben sette statuette. Tratto dalla storia vera dell’inventore della bomba atomica interpretato da Cillian Murphy.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Dal tramonto all'alba

Pirotecnico action scritto da Quentin Tarantino, anche protagonista con George Clooney e Harvey Keitel. Due criminali in fuga rapiscono una famiglia e passano la notte in un covo di mostri.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)



Sky TV e Netflix + Sky Sport a 24,90€/m per 18 mesi



Guarda i Giochi Olimpici di Parigi 2024 su Eurosport,



tutti i 51 match di UEFA EURO 2024 e Wimbledon in esclusiva.



In più hai le serie e gli show di Sky TV e tutto Netflix senza interruzioni



Adesione valida fino al 31/5 anche se si è già clienti Sky