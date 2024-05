Guida TV Sky Cinema e NOW: Yesterday, Venerdi 31 Maggio 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "Yesterday", una romantica commedia diretta da Danny Boyle. La trama segue un musicista che, dopo un blackout planetario, scopre di essere l'unico al mondo a conoscere le canzoni dei Beatles, aprendo così nuove possibilità per la sua carriera musicale. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, va in onda "1917", il capolavoro bellico di Sam Mendes, vincitore di tre Oscar. Il film narra la storia di due soldati inglesi incaricati di portare un messaggio cruciale attraverso il territorio nemico, una missione che potrebbe salvare molte vite durante la Prima Guerra Mondiale. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, viene trasmesso "Intrigo internazionale", un classico dello spy-thriller diretto da Alfred Hitchcock. Cary Grant interpreta un pubblicitario che, vittima di un complotto, viene erroneamente identificato come una spia e accusato di omicidio.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, puoi vedere "The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2", l'epico atto finale della saga con Kristen Stewart e Robert Pattinson. La nascita di Renesmee scatena un conflitto tra i Cullen e i Volturi, preoccupati che il segreto dell'immortalità possa essere rivelato. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, va in onda "Transformers - L'ultimo cavaliere". Nel quinto capitolo della saga diretta da Michael Bay, Mark Wahlberg e Anthony Hopkins guidano un'inaspettata alleanza per salvare la Terra da una minaccia spaziale. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, c'è "Revenge", un film diretto da una donna che reinterpreta il genere 'revenge movie'. Matilda Lutz interpreta una ragazza che, dopo essere stata vittima degli abusi di tre uomini, si trasforma in una spietata vendicatrice.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, puoi guardare "Sai che c'è di nuovo?", una commedia con Madonna e Rupert Everett. La storia segue una maestra di yoga e un giardiniere gay, amici inseparabili, che dopo una notte di euforia finiscono a letto insieme, con conseguenze inaspettate.Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, viene trasmesso "Chiudi gli occhi", un dramma psicologico con Blake Lively e Jason Clarke. Gina, dopo aver ritrovato l'uso della vista grazie a un trapianto, vede la sua vita e il suo rapporto con il marito cambiare radicalmente.

Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Non succede, ma se succede...", una commedia romantica con Charlize Theron e Seth Rogen. La trama segue un giornalista disoccupato che si innamora della sua ex babysitter, ora candidata alla presidenza degli Stati Uniti. Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, viene riproposto "Enea", la seconda regia di Pietro Castellitto, che è anche nel cast insieme a Giorgio Guarascio, Benedetta Porcaroli e Sergio Castellitto. Il film racconta la storia di Enea, un giovane che insegue il mito legato al suo nome, spingendosi oltre i confini delle regole e della morale. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, potrai vedere "The Last Rifleman - Ritorno in Normandia", una pellicola Sky Original con Pierce Brosnan protagonista. Un veterano della Seconda guerra mondiale fugge dalla casa di cura per partecipare al 75° anniversario dello sbarco in Normandia.

