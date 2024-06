Guida TV Sky Cinema e NOW: Night Hunter, Sabato 1 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "Night Hunter", un thriller con Henry Cavill, Ben Kingsley e Alexandra Daddario. La trama segue la polizia e un giudice mentre danno la caccia a un inafferrabile serial killer dalla personalità multipla che adesca e uccide le donne. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, va in onda "The Old Oak", un film diretto da Ken Loach che offre una nitida fotografia della realtà contemporanea. La storia è ambientata in un villaggio minerario in declino, dove un gruppo di rifugiati siriani cerca ospitalità. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, puoi guardare "Come un gatto in tangenziale", una commedia romantica con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Un intellettuale e una cassiera si alleano per interrompere la relazione amorosa tra i loro rispettivi figli adolescenti.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, viene trasmesso "Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio". In questa seconda avventura DreamWorks, il gatto spadaccino, rimasto con l'ultima delle sue nove vite, decide di avventurarsi nella Foresta Oscura per recuperarle. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, c'è "Black Adam". Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri degli antichi dei e imprigionato, Black Adam (interpretato da Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrestre, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, puoi vedere "State a casa". Ambientato durante la pandemia, un appartamento a Roma diventa un microcosmo in cui quattro coinquilini trentenni affrontano le sfide della vita quotidiana, portando a decisioni sempre più pericolose e a un finale imprevedibile.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, viene trasmesso "La macchia umana". Questo film, con Anthony Hopkins e Nicole Kidman, è diretto da Robert Benton e tratto dal libro di Philip Roth. La trama segue un professore sospeso per false accuse di razzismo che cede alla passione per una donna giovane. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, puoi guardare "Fa la cosa giusta". Danny Aiello, Samuel L. Jackson e John Turturro sono i protagonisti del film di Spike Lee ambientato in un torrido giorno estivo a Brooklyn, dove esplode lo scontro tra afroamericani e italiani. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, va in onda "Mi presenti i tuoi?", il sequel di "Ti presento i miei" con Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand. L'incontro tra consuoceri scatenerà una serie di gag e doppi sensi.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, potrai vedere "Yesterday". Questa romantica commedia diretta da Danny Boyle racconta di un musicista che, dopo un blackout planetario, scopre di essere l'unico a conoscere le canzoni dei Beatles. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, viene trasmesso "1917", il capolavoro bellico di Sam Mendes vincitore di tre Oscar. La storia segue due soldati inglesi incaricati di portare un messaggio cruciale attraverso il territorio nemico durante la Prima Guerra Mondiale, in una missione che potrebbe salvare molte vite.

Night Hunter

Thriller con Henry Cavill, Ben Kingsley e Alexandra Daddario. La polizia e un giudice braccano un inafferrabile serial killer dalla personalità multipla che adesca e uccide le donne.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Old Oak

Nitida fotografia della realtà contemporanea diretta da Ken Loach, presentata a Cannes. In un villaggio minerario ormai in declino cerca ospitalità un gruppo di rifugiati siriani.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Come un gatto in tangenziale

Paola Cortellesi e Antonio Albanese in un'ironica commedia romantica. Un intellettuale e una cassiera si alleano per interrompere la love story fra i rispettivi figli adolescenti..

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio

Grande successo per la seconda avventura DreamWorks. Al gatto spadaccino resta l’ultima delle nove vite, così decide di avventurarsi nella Foresta Oscura per recuperarle.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Black Adam

Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi dei, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

State a casa

In un mondo sospeso dalla pandemia e bloccato dalle restrizioni, un appartamento a Roma si trasforma in un microcosmo dove ognuno vive una storia che, pur simile alle altre, è allo stesso tempo intima e personale. Quattro giovani poco meno che trentenni sono coinquilini e, costretti dal lockdown, si confrontano con le sfide più grandi della vita quotidiana. Un'opportunità per guadagnare facilmente denaro a discapito del loro discutibile proprietario di casa porta la situazione verso lidi imprevisti. Le decisioni dei ragazzi si fanno sempre più pericolose, conducendo a un finale imprevedibile.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La macchia umana

Anthony Hopkins e Nicole Kidman in un film di Robert Benton dal libro di Philip Roth. Un professore, sospeso per false accuse di razzismo, cede alla passione per una donna giovane.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Fa la cosa giusta

Danny Aiello, Samuel L. Jackson e John Turturro nel film che ha consacrato il talento di Spike Lee. In un torrido giorno estivo, a Brooklyn, esplode lo scontro fra afroamericani e italiani.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mi presenti i tuoi?

Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand nel sequel di "Ti presento i miei". L'incontro fra consuoceri darà vita a una valanga di gag e doppi sensi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Yesterday

Danny Boyle dirige una romantica commedia scandita dalle note dei Beatles. Dopo un blackout planetario, un musicista scopre di essere l'unico a conoscere le canzoni dei Fab Four.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

1917

3 Oscar al capolavoro bellico di Sam Mendes con George MacKay e un grande cast. Due soldati inglesi sono incaricati di portare in territorio nemico un messaggio che salverebbe molte vite.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)