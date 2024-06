Guida TV Sky Cinema e NOW: Asteroid City, Domenica 2 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, c'è "C'è ancora domani", l'esordio alla regia di Paola Cortellesi, che è anche la protagonista. Ambientato a Roma nel 1946, il film racconta la storia di Delia, una donna che ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, va in onda "Asteroid City", una commedia dell’assurdo diretta da Wes Anderson con Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks ed Edward Norton. La trama si svolge nel 1955, quando diverse vite si incontrano in una città nel deserto, sede di una convention di giovani scienziati. Dopo una visita aliena, scatta la quarantena. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "Come può uno scoglio", un film che segna il ritorno della comicità dirompente di Pio e Amedeo, diretti da Gennaro Nunziante. La vita di Pio, un avvocato dal carattere remissivo, viene stravolta dall'incontro con il vulcanico Amedeo.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, viene trasmesso "Adèle e l'enigma del faraone". Diretto da Luc Besson, il film segue le avventure di una giovane scrittrice che, dall'Egitto a Parigi, affronta mummie e mostri preistorici per salvare la sua amata sorella. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, c'è "Hostage", un action movie con Bruce Willis. Il film racconta di un ex negoziatore della polizia losangelina che, trasferitosi in una città di provincia, deve gestire un nuovo sequestro. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, va in onda "L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford". Questo western, con Brad Pitt e Casey Affleck, racconta la storia del fuorilegge Jesse James, che deve guardarsi da un traditore mentre è inseguito dai cacciatori di taglie.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, puoi guardare "The Wedding Planner - Prima o poi mi sposo", una commedia romantica con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. Un'organizzatrice di matrimoni rimane colpita dal fascino di un pediatra, ma scopre che è il promesso sposo di una sua cliente. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, viene trasmesso "Al di là dei sogni", un toccante film soprannaturale con Robin Williams. La trama segue un uomo che viaggia dal Paradiso all’Inferno per salvare la moglie suicida, condannata alla dannazione eterna. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "La rivincita delle sfigate", l'esordio alla regia di Olivia Wilde. Questa commedia sulla trasgressione segue due studentesse che, per recuperare il tempo passato a studiare, decidono di trascorrere una lunga notte di eccessi.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, va in onda "Night Hunter", un thriller con Henry Cavill, Ben Kingsley e Alexandra Daddario. La storia segue la polizia e un giudice mentre danno la caccia a un inafferrabile serial killer dalla personalità multipla che adesca e uccide le donne. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, potrai vedere "The Old Oak". Diretto da Ken Loach, il film presenta una nitida fotografia della realtà contemporanea e racconta di un gruppo di rifugiati siriani che cerca ospitalità in un villaggio minerario in declino.

