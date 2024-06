Guida TV Sky Cinema e NOW: Succede anche nelle migliori famiglie, Lunedi 3 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda "Succede anche nelle migliori famiglie", una commedia degli equivoci di e con Alessandro Siani, affiancato da Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia. La storia ruota attorno a una famiglia la cui vita apparentemente perfetta viene destabilizzata dalla morte del padre. Questo film è trasmesso contemporaneamente anche su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "La finestra sul cortile", un classico thriller voyeuristico di Alfred Hitchcock con James Stewart e Grace Kelly. La trama segue un fotoreporter costretto all’immobilità che spia i vicini del palazzo di fronte e diventa il testimone di un delitto.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Jumanji", un'avventura fantasy con Robin Williams. Due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo e devono affrontare ogni tipo di insidia per liberarsi. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, viene trasmesso "Red". La trama segue Frank Moses, un ex agente della CIA, che riceve la visita di una squadra della CIA intenzionata a eliminarlo. Fuggendo insieme a Sarah, una centralinista che finisce nel mirino, Moses chiede aiuto ai suoi ex-colleghi. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, puoi guardare "The Departed - Il bene e il male", un thriller di Martin Scorsese che ha vinto 4 Oscar, con Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson. La storia narra di un agente che lavora sotto copertura in un clan mafioso mentre, tra gli sbirri, c'è un infiltrato.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, c'è "Midnight in Paris", una commedia di Woody Allen premiata con l'Oscar per la sceneggiatura, con Owen Wilson e Rachel McAdams. Parigi è lo sfondo di questa storia in cui uno scrittore americano in vacanza si ritrova, ogni notte, negli anni '20. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, viene trasmesso "Laggiù qualcuno mi ama", un documentario straordinario che celebra il genio e l'originalità di Massimo Troisi. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "La cosa più dolce", una scatenata commedia con Cameron Diaz, Christina Applegate e Selma Blair. La storia segue una trentenne mangiatrice di uomini che affronta un viaggio pieno di imprevisti per ritrovare uno sconosciuto.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, va in onda "C'è ancora domani", l'esordio alla regia di Paola Cortellesi, anche protagonista. Ambientato nella Roma del 1946, il film racconta la storia di Delia, una donna che ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, potrai vedere "Asteroid City", diretto da Wes Anderson con Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks ed Edward Norton. La trama è ambientata nel 1955 e segue diverse vite che si incontrano in una città nel deserto, sede di una convention di giovani scienziati, quando una visita aliena causa la quarantena.

