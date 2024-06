Guida TV Sky Cinema e NOW: Jumanji, Mercoledi 5 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda "Jumanji", un'avventura fantasy con Robin Williams. Due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo e devono affrontare ogni tipo di insidia per liberarsi. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "First Man - Il primo uomo". Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong nel biopic di Damien Chazelle, premiato con un Oscar e un Golden Globe, che racconta la storia della missione spaziale americana che portò alla conquista della Luna negli anni '60. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, va in onda "La vita è una cosa meravigliosa", una commedia di Carlo Vanzina con Gigi Proietti, Vincenzo Salemme ed Enrico Brignano. Un poliziotto addetto alle intercettazioni scopre segreti e imbrogli della vita degli altri.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, puoi guardare "Matilda 6 mitica". Diretto e interpretato da Danny DeVito, il film è tratto dal libro di Roald Dahl e racconta la storia di una bambina intelligentissima che si afferma a scuola grazie all'aiuto di un'insegnante, nonostante l'indifferenza dei genitori. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, c'è "211 - Rapina in corso", un action con Nicolas Cage ispirato a una delle più violente sparatorie della storia americana. Due poliziotti di pattuglia si trovano a fronteggiare una rapina a mano armata. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, viene trasmesso "La casa degli oggetti", un thriller con Álvaro Morte e María Eugenia Suárez. Un impiegato di un ufficio oggetti smarriti fa una macabra scoperta in una valigetta e si ritrova a indagare in un mondo torbido e oscuro.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, va in onda "Michael", una commedia di Nora Ephron con John Travolta, Andie MacDowell e William Hurt. La storia segue un bizzarro angelo con due lunghe ali e tutti i vizi degli umani che entra nella vita di due cronisti di Chicago. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, puoi vedere "Casa Howard", un raffinato dramma con Anthony Hopkins ed Emma Thompson, vincitore di tre Oscar e un Golden Globe. Il film ruota attorno agli eventi che si susseguono in una casa di campagna nell'Inghilterra del primo '900. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Il genio della truffa", una commedia di Ridley Scott con Nicolas Cage e Sam Rockwell. Un artista dell'imbroglio prepara il colpo della sua vita, ma l'arrivo inaspettato della figlia adolescente rovina i suoi piani.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, viene trasmesso "12 Soldiers", un war-movie con Chris Hemsworth e Michael Shannon, tratto da una storia vera. Dopo l'11 settembre, una squadra speciale statunitense sbarca in Afghanistan per organizzare la guerra contro Al Qaeda. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, puoi vedere "Maria Regina di Scozia", un biopic con Saoirse Ronan e Margot Robbie. La trama segue Maria Stuarda che, lasciata la corona di Francia, torna in patria per rivendicare il trono su cui siede Elisabetta I.

