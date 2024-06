Guida TV Sky Cinema e NOW: Trolls 3 - Tutti insieme , Venerdi 7 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, viene trasmesso "Se scappi, ti sposo". Julia Roberts e Richard Gere sono i protagonisti di questa commedia romantica diretta dal regista di "Pretty Woman". La trama segue un giornalista in cerca di uno scoop che indaga su una ragazza famosa per fuggire sempre sull'altare. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "Pulp Fiction", il film-simbolo di Quentin Tarantino, vincitore di un Oscar, un Golden Globe e della Palma d'oro a Cannes. Con un cast stellare composto da John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis, il film intreccia scene cult e personaggi stravaganti in una narrazione non lineare. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, c'è "Il ricco, il povero e il maggiordomo". Questa commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo gioca sulle differenze sociali. La storia si sviluppa quando il maggiordomo di un broker milanese investe un venditore ambulante, portando a una serie di tragicomiche conseguenze.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, va in onda "Trolls 3 - Tutti insieme". Le voci di Anna Kendrick e Justin Timberlake animano il terzo capitolo della saga, che continua a incantare con la sua musica pop e colori vivaci. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, puoi guardare "Greenland". Gerard Butler e Morena Baccarin sono i protagonisti di questo spettacolare disaster movie in cui un ingegnere e la sua famiglia cercano di raggiungere un bunker in Groenlandia per salvarsi dall'imminente impatto di una cometa. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, viene trasmesso "The Good Shepherd - L'ombra del potere". Diretto e interpretato da Robert De Niro, con Matt Damon e Angelina Jolie, il film è uno spy-thriller che ricostruisce la nascita dei servizi segreti americani attraverso la carriera di un agente segreto.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, c'è "L'uomo che ama". Diretto da Maria Sole Tognazzi, con Pierfrancesco Favino, Monica Bellucci e Ksenia Rappoport, questo dramma esplora la bigamia e le diverse dinamiche amorose vissute da un quarantenne. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, va in onda "Il ritorno di Casanova", un film italiano diretto da Gabriele Salvatores e tratto liberamente dall'opera di Arthur Schnitzler. Il cast include Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio e Sara Serraiocco. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, puoi vedere "Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills". Questa action-comedy ha consacrato il talento di Eddie Murphy, nei panni di un poliziotto dai metodi anticonformisti che si trasferisce in California per indagare sull'omicidio di un collega.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, viene trasmesso "La figlia del prigioniero", una commovente storia di redenzione di un uomo che cerca di ritrovare la propria famiglia e proteggerla da un passato violento. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, puoi guardare "Questione di tempo". Domhnall Gleeson e Rachel McAdams sono i protagonisti di questa commedia romantica di Richard Curtis. La trama segue Tim, che a 21 anni scopre di poter viaggiare nel tempo e usa questa abilità per migliorare la sua vita.

