Guida TV Sky Cinema e NOW: Adagio, Sabato 8 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda "Adagio". Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini sono i protagonisti di questo noir diretto da Stefano Sollima, che narra il declino inesorabile e struggente di tre vecchie leggende della Roma criminale. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, puoi guardare "Sogno di una notte di mezza età", una commedia irriverente con Gérard Depardieu, diretta e interpretata da Daniel Auteuil. La trama segue un uomo sposato che, grazie alla sua fervida immaginazione, inizia a fantasticare sulla giovane fidanzata del suo amico. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, c'è "Una commedia pericolosa". Enrico Brignano interpreta il goffo e infallibile Agente Mao in questa brillante commedia gialla, dove il mistero ha i giorni contati.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, viene trasmesso "Blueback". Questa avventura ambientalista con Mia Wasikowska, Eric Bana e Radha Mitchell racconta di Abby, che tornata in Australia anni dopo un incontro con una cernia blu, scopre che il pesce è in via d'estinzione e decide di agire per proteggerlo. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "Per un pugno di dollari". Diretto da Sergio Leone, con Clint Eastwood come protagonista, questo film è il primo capitolo restaurato della trilogia del dollaro, dove un pistolero risolve la lotta tra due famiglie di contrabbandieri. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, va in onda "Vampires". Diretto da John Carpenter e con James Woods, questo horror ambientato nel New Mexico segue una squadra di cacciatori di vampiri ingaggiata dal Vaticano per sterminare un covo di non-morti guidati dal mostruoso Valek.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, c'è "Tutti in piedi". Franck Dubosc e Alexandra Lamy sono i protagonisti di questa commedia romantica politicamente scorretta, dove Jocelyn, un playboy egoista e bugiardo, finge di essere disabile per sedurre la bella Florence. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, puoi vedere "Lansky - Un cervello al servizio". Richard Dreyfuss interpreta il gangster Meyer Lansky, raccontando la sua scalata al crimine nell'America del Proibizionismo e il suo sodalizio con Lucky Luciano e Bugsy Siegel. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, viene trasmesso "Ghostbusters (Acchiappafantasmi)". Questo cult assoluto della commedia anni 80 con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis segue tre scienziati che fondano un'agenzia per catturare fantasmi a New York, sfidando il demone Zuul.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, puoi guardare "Se scappi, ti sposo". Julia Roberts e Richard Gere sono di nuovo insieme nella commedia romantica diretta dal regista di "Pretty Woman". Un giornalista in cerca di scoop indaga su una ragazza famosa per fuggire sempre sull'altare. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, va in onda "Pulp Fiction". Questo film-simbolo di Quentin Tarantino, vincitore di un Oscar, un Golden Globe e della Palma d'oro a Cannes, presenta un intreccio di scene cult e personaggi stravaganti interpretati da John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Adagio

Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini nel noir di Stefano Sollima. Il declino inesorabile e struggente di tre vecchie leggende della Roma criminale.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Sogno di una notte di mezza età

Irriverente commedia con Gérard Depardieu, diretta e interpretata da Daniel Auteuil. Un uomo sposato, dalla fervida immaginazione, inizia a fantasticare sulla giovane fidanzata dell'amico.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Una commedia pericolosa

Il mistero ha i giorni contati con il goffo e infallibile Agente Mao, nella brillante commedia gialla interpretata da Enrico Brignano.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Blueback

Avventura ambientalista con Mia Wasikowska, Eric Bana e Radha Mitchell. Tornata in Australia anni dopo l'incontro con una cernia blu, Abby scopre che il pesce è in via d'estinzione.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Per un punto di dollari

Sergio Leone dirige Clint Eastwood nel primo capitolo restaurato della trilogia del dollaro. Un pistolero risolve la lotta tra due famiglie di contrabbandieri.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Vampires

Horror di John Carpenter con James Woods. New Mexico: Ingaggiata dal Vaticano, una squadra di cacciatori di vampiri deve sterminare un covo di non-morti guidati dal mostruoso Valek.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tutti in piedi

Franck Dubosc e Alexandra Lamy in una commedia romantica politicamente scorretta. Jocelyn, playboy egoista e bugiardo, finge di essere disabile per sedurre la bella Florence.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lansky - Un cervello al servizio

Richard Dreyfuss nella storia del gangster Meyer Lansky. Nell'America del Proibizionismo, la scalata al crimine del celebre boss e il suo sodalizio con Lucky Luciano e Bugsy Siegel.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ghostbusters (Acchiappafantasmi)

Cult assoluto della commedia anni 80 con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis. New York: tre scienziati fondano un'agenzia che si occupa di catturare fantasmi e sfidano il demone Zuul.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Se Scappi, ti sposo

Julia Roberts e Richard Gere di nuovo insieme nella commedia romantica dal regista di "Pretty Woman". Un giornalista in cerca di scoop indaga su una ragazza che fugge sull'altare.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Pulp Fiction

1 Oscar, 1 Golden Globe e Palma d'oro a Cannes per il film-simbolo di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis in un intreccio di scene cult e personaggi stravaganti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)