Guida TV Sky Cinema e NOW: Kursk, Domenica 9 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda "Kursk". Diretto da Thomas Vinterberg, questo film ricostruisce la tragica storia vera del sottomarino russo affondato nel mare di Barents nell'estate del 2000. Nel cast troviamo Léa Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts e Max von Sydow. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, puoi guardare "La vita straordinaria di David Copperfield". Con Dev Patel, Hugh Laurie e Tilda Swinton, questo adattamento del romanzo di Dickens racconta la storia del giovane David nell'Inghilterra vittoriana, che riesce a ribellarsi ai soprusi del crudele patrigno. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, viene trasmessa "Un'estate al mare". Questa spassosa commedia di Carlo Vanzina vede protagonisti Lino Banfi, Enrico Brignano, Gigi Proietti ed Ezio Greggio in sette episodi ambientati su spiagge alla moda, fra equivoci, amori e tradimenti estivi.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Zathura - Un'avventura spaziale". Questa avventura 'spaziale', diretta dal regista di "Iron Man" e con Josh Hutcherson e Tim Robbins, racconta la storia di due fratelli che trovano un gioco misterioso che li catapulterà in un mondo fantastico. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "Sabotage". Arnold Schwarzenegger è il protagonista di questo action ambientato nel mondo dei cartelli della droga, dove il raid di una squadra di agenti speciali contro una base di narcotrafficanti si trasforma in un massacro. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, va in onda "Nodo alla gola". Questo è il primo capolavoro a colori di Alfred Hitchcock con James Stewart, dove due assassini nascondono il cadavere in un baule nel loro appartamento prima di accogliere gli ospiti di una festa.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, c'è "Un amore di testimone". Patrick Dempsey e Michelle Monaghan sono i protagonisti di questa love story in cui un ricco playboy si accorge di amare un'amica in procinto di sposarsi e accetta di farle da testimone al solo scopo di conquistarla. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, puoi vedere "Into the Storm - La guerra di Churchill". Con Brendan Gleeson, premiato con l'Emmy Award, questo biopic racconta la vita del grande statista inglese Winston Churchill, scandita da tormenti e debolezze. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, viene trasmessa "La donna esplosiva". Questa teen-comedy degli anni '80 con Kelly LeBrock e Robert Downey Jr. segue le avventure di due adolescenti che, impacciati con le ragazze, creano al computer la donna ideale.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, c'è "Adagio". Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini sono i protagonisti di questo noir diretto da Stefano Sollima, che narra il declino inesorabile e struggente di tre vecchie leggende della Roma criminale. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, va in onda "Sogno di una notte di mezza età". Questa irriverente commedia con Gérard Depardieu, diretta e interpretata da Daniel Auteuil, racconta la storia di un uomo sposato che, grazie alla sua fervida immaginazione, inizia a fantasticare sulla giovane fidanzata del suo amico.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Kursk

Thomas Vinterberg ricostruisce la storia vera del sottomarino russo affondato nel mare di Barents nell'estate del 2000. Con Léa Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts e Max von Sydow.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La vita straordinaria di David Copperfield

Dev Patel, Hugh Laurie e Tilda Swinton nell'adattamento del romanzo di Dickens. Nell'Inghilterra vittoriana, il giovane David subisce i soprusi del crudele patrigno, ma riesce a ribellarsi.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Un'estate al mare

Spassosa commedia di Carlo Vanzina, con Lino Banfi, Enrico Brignano, Gigi Proietti ed Ezio Greggio. Sette episodi ambientati su spiagge alla moda fra equivoci, amori e tradimenti estivi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Zathura - Un'avventura spaziale

Avventura 'spaziale' con Josh Hutcherson e il premio Oscar Tim Robbins, dal regista di "Iron Man". Due fratelli trovano un gioco misterioso che li catapulterà in un mondo fantastico.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sabotage

Arnold Schwarzenegger in un action nel mondo dei cartelli della droga. Il raid di una squadra di agenti speciali contro una base di narcotrafficanti si trasforma in un massacro.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Nodo alla gola

James Stewart nel primo capolavoro a colori di Alfred Hitchcock. Prima di accogliere gli ospiti di una festa, due assassini nascondono il cadavere in un baule del loro appartamento...

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Un amore di testimone

Love story con Patrick Dempsey e Michelle Monaghan. Un ricco playboy si accorge di amare un'amica in procinto di sposarsi. Accetterà di farle da testimone al solo scopo di conquistarla.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Into the Storm - La guerra di Churchill

Brendan Gleeson, premiato con l'Emmy Award, interpreta Winston Churchill nel biopic sul grande statista inglese, la cui vita privata fu scandita da tormenti e debolezze.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La donna esplosiva

Teen-comedy anni 80 con Kelly LeBrock e Robert Downey Jr. Impacciati con le ragazze, due adolescenti creano la donna ideale al computer e vengono coinvolti in una rocambolesca avventura.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Adagio

Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini nel noir di Stefano Sollima. Il declino inesorabile e struggente di tre vecchie leggende della Roma criminale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Sogno di una notte di mezza età

Irriverente commedia con Gérard Depardieu, diretta e interpretata da Daniel Auteuil. Un uomo sposato, dalla fervida immaginazione, inizia a fantasticare sulla giovane fidanzata dell'amico.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)