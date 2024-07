Guida TV Sky Cinema e NOW: Mamma Mia! Ci risiamo, Venerdi 19 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), "Mamma Mia! Ci risiamo" è il sequel del famoso musical, con un cast stellare tra cui Lily James e Amanda Seyfried. La trama segue Sophie, impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia mentre ripercorre la vita di sua madre, interpretata da Meryl Streep. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, "Unbroken" è un war movie biografico diretto da Angelina Jolie e sceneggiato dai fratelli Coen. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il film racconta la storia dell'atleta Louis Zamperini, che viene catturato dai giapponesi nel Pacifico dopo essere stato reclutato in aviazione. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), "Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 2" conclude la saga con Jennifer Lawrence. In questo capitolo, Katniss guida la Resistenza contro Capitol City, culminando in un'epica battaglia finale.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, "Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi" è una commedia fantastica. Il giovane Tom fa amicizia con un fantasmino di nome Hugo e, insieme a un'investigatrice dell'occulto, cerca di aiutare Hugo a tornare a casa. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), "Assassin Club" è un film d'azione con Henry Golding, Noomi Rapace e Sam Neill. La storia segue un sicario incaricato di uccidere sette persone in giro per il mondo, solo per scoprire che anche i suoi bersagli sono sicari con la stessa missione. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "Con gli occhi dell'assassino" è un horror paranormale con Belen Rueda. Una donna prossima alla cecità deve affrontare presenze minacciose per indagare sulla morte della sorella.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), "Kate & Leopold" è una commedia romantica con Meg Ryan e Hugh Jackman. Un duca dell'800 finisce nella moderna New York attraverso un varco spazio-temporale e si innamora di una donna in carriera. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, "Capone" è un biopic sul famoso gangster interpretato da Tom Hardy. Uscito dal carcere, Al Capone ripercorre il suo passato mentre lotta contro la demenza senile. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), "Ritorno al crimine" è un film diretto da Massimiliano Bruno con un grande cast. Segue le avventure di quattro amici a Montecarlo, in cerca della ragazza che ha rubato il cuore di uno e i soldi di tutti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Dead Shot - Vendetta disperata" è un revenge movie targato Sky Original. Colin Morgan, Felicity Jones e Mark Strong sono i protagonisti di questa storia di vendetta ambientata nella Londra degli anni '70. Infine, alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), "Forrest Gump" è una commedia cult degli anni '90 con Tom Hanks. Diretto da Robert Zemeckis, il film narra le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista che attraversa 30 anni di storia americana, vincendo 6 Oscar.

Mamma Mia! Ci risiamo

Grande cast per il sequel del musical di successo con Lily James e Amanda Seyfried. Impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre (Meryl Streep).

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Unbroken

Sceneggiato dai fratelli Coen, war movie biografico di Angelina Jolie. Seconda guerra mondiale: reclutato in aviazione, l'atleta Louis Zamperini finisce in mano ai giapponesi nel Pacifico.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 2

Seconda parte del capitolo conclusivo della saga con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Donald Sutherland. Katniss guida la Resistenza contro Capitol City

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi

A caccia di spettri in una commedia fantastica. Tom fa amicizia con il fantasmino Hugo e chiede aiuto a un investigatrice dell'occulto per aiutarlo a tornare a casa.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Assassin Club

Action con Henry Golding, Noomi Rapace e Sam Neill. Incaricato di uccidere sette persone in giro per il mondo, un sicario scopre che i suoi bersagli stanno svolgendo la stessa missione.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Con gli occhi dell'assassino

Horror paranormale con Belen Rueda. Prossima alla cecità, una donna affronta le minacciose presenze di un mondo oscuro per indagare sulla morte della sorella.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Kate & Leopold

Commedia romantica con Meg Ryan e Hugh Jackman. Un duca dell'800 finisce nella New York di oggi attraverso un varco spazio-temporale e conquista una deliziosa donna in carriera.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Capone

Biopic sul famoso gangster con Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Dillon e Kyle MacLachlan. Uscito dal carcere, Al Capone ripercorre il suo passato mentre lotta contro la demenza senile.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ritorno al crimine

Massimiliano Bruno dirige un grande cast nel sequel targato Sky Original. I 4 amici si ritrovano a Montecarlo sulle tracce della ragazza che aveva rapito il cuore di uno e i soldi di tutti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Dead Shot - Vendetta disperata

Revenge movie targato Sky Original con Colin Morgan, Felicity Jones e Mark Strong. Un ex paramilitare irlandese è testimone dell’assassinio della moglie incinta da parte di un ufficiale delle forze speciali britanniche. Ferito e creduto morto, l’uomo riesce a fuggire e presto cercherà vendetta per la strade della Londra degli anni 70.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Forrest Gump

6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)