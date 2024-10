Guida TV Sky Cinema e NOW: Vi presento Joe Black, Domenica 27 Ottobre 2024

Domenica 27 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15, va in onda Vi presento Joe Black, un dramma romantico con protagonisti Anthony Hopkins e Brad Pitt. Il film affronta i temi dell'amore e della morte, narrando la storia di un miliardario che accoglie in casa il misterioso fidanzato della figlia, ignaro della sua vera natura. Un racconto emozionante e riflessivo, dove i legami familiari si intrecciano con il mistero dell'esistenza. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD, è in programmazione Palombella rossa, un capolavoro di Nanni Moretti. La pellicola esplora la crisi del comunismo attraverso la vicenda di un dirigente del PCI che, colpito da amnesia, cerca di recuperare la propria identità durante una partita di pallanuoto. Con la sua tipica ironia, Moretti offre un viaggio introspettivo profondo e personale. Sky Cinema Collection HD propone alle 21:15 Dal tramonto all'alba, un film d'azione scritto da Quentin Tarantino, che recita al fianco di George Clooney e Harvey Keitel. La storia segue due criminali in fuga che sequestrano una famiglia e si nascondono in un locale infestato da creature mostruose. Un mix avvincente di azione, thriller e horror, con momenti di alta tensione.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00, va in onda Belle & Sebastien - Amici per sempre, il terzo capitolo della saga tratta dal romanzo di Cecile Aubry. Il giovane Sebastien cerca di difendere la sua fedele Belle da un uomo che pretende di esserne il vero proprietario. Un’avventura commovente, che parla di amicizia e di legami inscindibili. Sky Cinema Action HD manda in onda alle 21:00 Army of One, un film survival con Ellen Hollman. La protagonista, un'agente speciale catturata dai narcos, deve lottare per la sua sopravvivenza e vendicare la morte del marito. Un film pieno di azione e adrenalina, con scene di combattimento mozzafiato. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD, si può seguire Criminal, un thriller con Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds. La trama ruota attorno a una procedura sperimentale che trasferisce la memoria di un agente della CIA defunto in un detenuto. Questi ricordi riservati danno inizio a una serie di eventi ricchi di suspense, dove nulla è come sembra.

Sky Cinema Romance HD alle 21:00 propone Insieme per forza, una commedia romantica con Drew Barrymore e Adam Sandler. Dopo un primo appuntamento disastroso, i protagonisti si ritrovano per caso nello stesso resort in Sudafrica, accompagnati dai loro figli. Tra situazioni comiche e inaspettate, sboccia un legame speciale. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00, va in onda Kursk, diretto da Thomas Vinterberg. Il film racconta la drammatica storia del sottomarino russo affondato nel Mare di Barents nel 2000. Con un cast stellare, la pellicola esplora la lotta per la sopravvivenza dell'equipaggio e il dramma delle famiglie in cerca di risposte. Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 offre la commedia Poveri ma ricchi, con Christian De Sica ed Enrico Brignano. La storia segue una famiglia romana che, vincendo alla lotteria, si trasferisce a Milano, cercando di abituarsi a una vita di lusso. Ma la nuova realtà porta con sé difficoltà inaspettate, regalando risate e spunti di riflessione.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 HD torna La legge della notte, diretto e interpretato da Ben Affleck. Ambientato negli anni del proibizionismo, il film racconta la storia di un ex soldato che, rinnegando i valori paterni, sceglie la strada del crimine. Un racconto che esplora ambizione, potere e declino. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, sempre alle 21:15, è in onda Gloria!, il primo film diretto da Margherita Vicario. Ambientato nella Venezia del 1700, narra la vicenda di Teresa, una giovane dal talento musicale eccezionale, capace di creare melodie che sfidano i limiti del tempo. Un'opera che unisce musica e storia in un racconto appassionante.

