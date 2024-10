Guida TV Sky Cinema e NOW: School of Mafia, Mercoledi 30 Ottobre 2024

Mercoledì 30 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) va in onda Midway, un intenso war movie diretto da Roland Emmerich. Ambientato nel giugno del 1942, il film racconta gli eventi cruciali della battaglia di Midway, un punto di svolta nella Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti, in risposta all'attacco della flotta imperiale giapponese, si trovano coinvolti in un conflitto che cambierà le sorti della guerra. Con un cast stellare che include Woody Harrelson e Dennis Quaid, il film offre scene di combattimento epiche e una narrazione avvincente, evidenziando il coraggio e il sacrificio dei militari coinvolti. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302), trovi Habemus Papam, un film diretto e interpretato da Nanni Moretti, che affronta la crisi esistenziale di un nuovo Papa, interpretato da Michel Piccoli. Dopo la sua elezione, il Papa è sopraffatto dall'ansia e dall'incertezza riguardo al suo ruolo, decidendo di rinunciare alla sua missione. La pellicola offre una riflessione profonda sui temi della fede, dell'umanità e della responsabilità, mescolando momenti di introspezione con una dose di umorismo tipica dello stile di Moretti. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303) va in onda Split, un thriller psicologico di M. Night Shyamalan, con James McAvoy nei panni di Kevin, un uomo affetto da un disturbo dissociativo dell'identità. Quando tre ragazze vengono rapite, scoprono che Kevin ospita ben 23 diverse personalità, ognuna con caratteristiche uniche. Ma la più pericolosa è la 24esima, che si prepara a emergere. Il film esplora la fragilità della mente umana, offrendo tensione e colpi di scena in un'atmosfera inquietante.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304), c'è Boy Girl - Questione di... sesso, una commedia divertente che gioca sul tema dello scambio di identità. A causa di un antico sortilegio, Woody, uno studente vanitoso, e Nell, una ragazza studiosa, si ritrovano nei corpi l'uno dell'altra, portando a situazioni esilaranti e scoperte personali, costringendoli a confrontarsi con le proprie insicurezze e pregiudizi. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305), puoi vedere Scarface, un capolavoro del gangster movie diretto da Brian De Palma e sceneggiato da Oliver Stone. Al Pacino interpreta Tony Montana, un rifugiato cubano che, grazie a determinazione e spietatezza, riesce a scalare i vertici del narcotraffico a Miami, diventando una figura leggendaria e temuta. La pellicola è nota per il suo ritratto crudo e violento del sogno americano e per la performance iconica di Pacino. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21:00 (canale 306), rivediamo Harrison Ford nei panni di Jack Ryan in Sotto il segno del pericolo, terzo film ispirato ai romanzi di spionaggio di Tom Clancy. Jack Ryan, agente della CIA, deve affrontare una pericolosa banda di narcotrafficanti colombiani, protetti dal governo americano. Il film combina azione ad alta tensione e intrighi politici, mantenendo il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307) trovi Dopo il matrimonio, un remake del film di Susanne Bier con Michelle Williams e Julianne Moore. La storia segue una dirigente di un orfanotrofio indiano che si reca a New York per incontrare una benefattrice, la quale cela motivazioni più complesse. Questo incontro darà vita a un dramma emotivo, rivelando segreti e tensioni nascoste. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308) c’è Dream Horse, un film ispirato a una storia vera con protagonisti Toni Collette e Damian Lewis. Ambientato nel Galles, il film racconta la storia di un gruppo di cittadini che si uniscono per allevare un purosangue destinato a un prestigioso concorso ippico. La determinazione e la passione del gruppo per il cavallo portano a risultati sorprendenti, offrendo un messaggio di speranza e comunità. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309), Bentornato Presidente segna il ritorno di Claudio Bisio nei panni di Peppino Garibaldi, in un divertente sequel del precedente film. Peppino, deciso a riconquistare l'amore della sua ex, Janis, decide di entrare nuovamente in politica. La commedia offre risate e spunti di riflessione sulla società italiana, mentre il protagonista affronta le sfide del mondo politico contemporaneo.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310) torna Race for Glory - Audi vs Lancia, il biopic che esplora la storica rivalità tra le due scuderie automobilistiche. A completare la serata su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311) c'è Irrational Man, in cui Joaquin Phoenix ed Emma Stone intrecciano le loro vite in una storia di crisi esistenziale e ricerca di significato.

School of Mafia

Nino Frassica, Paola Minaccioni ed Emilio Solfrizzi nella commedia di Alessandro Pondi. Tre rampolli della malavita newyorkese vengono spediti in Sicilia per ricevere 'lezioni di mafia'.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il tenente ottomano

L'amore in tempo di guerra in un dramma con Ben Kingsley e Josh Hartnett. Alla vigilia della Grande Guerra, un'infermiera lascia l'America per una missione medica nell'Impero turco

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

World War Z

Marc Forster dirige Brad Pitt in un disaster-movie di successo. Un virus micidiale che trasforma gli uomini in mostri ingordi di carne umana sta infettando il pianeta. Un impiegato dell’ONU corre contro il tempo per salvare l'umanità dall'estinzione.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji: Benvenuti nella giungla

Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d’incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all'interno di un videogame.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Jack Reacher - Punto di non ritorno

Action con Tom Cruise nei panni del personaggio nato dalla penna di Lee Child. Reacher deve scoprire la congiura che ha portato all'arresto di una collega e fare i conti con un segreto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Mon Crime - La colpevole sono io

François Ozon dirige una commedia a tinte gialle nella Parigi degli anni 30. Una giovane aspirante attrice viene accusata dell'omicidio di un famoso produttore. Nel cast Isabelle Huppert.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Cattiva coscienza

Divertente commedia romantica dal tocco fantastico con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e Matilde Gioli. Per salvare le nozze del suo protetto, una coscienza assume fattezze umane.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Plutonio 239 - Pericolo invisibile

Dramma e fantascienza in una pellicola HBO. Un operaio di una centrale nucleare russa, gravemente malato a causa delle radiazioni, ruba del plutonio per venderlo al mercato nero.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Ti ripresento i tuoi

Il regista di "Giù al Nord", Dany Boon dirige e interpreta una commedia degli equivoci. Un architetto nasconde le sue umili origini, ma un giorno i suoi genitori si presentano a Parigi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Midway

War movie di Roland Emmerich con Woody Harrelson e Dennis Quaid. Giugno, 1942: nell'atollo di Midway la Marina degli Stati Uniti reagisce all'attacco della flotta imperiale giapponese

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Habemus Papam

Nanni Moretti dirige e interpreta, con Michel Piccoli e Margherita Buy, una pellicola su un'inaspettata crisi esistenziale. Il nuovo Papa, assalito dall'ansia, rinuncia alla sua missione

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)