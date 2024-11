Guida TV Sky Cinema e NOW: Hanno ucciso l'Uomo Ragno - Ep. 7 e 8, Venerdi 1 Novembre 2024

Venerdi 1 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) andrà in onda Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - Finale di Stagione, un film celebrativo che ripercorre l'ascesa degli 883 e il loro successo, partendo dal Cantagiro fino al leggendario concerto all'Aquafan di Riccione. Nel racconto, Mauro si lascia travolgere dalla fama, mentre Max, più introverso, percepisce una crescente distanza da Silvia. Su Sky Cinema Due HD (canale 302), sempre alle 21:15, sarà trasmesso Atlas, diretto da Niccolò Castelli e interpretato da Matilda De Angelis, che dà vita a una giovane donna segnata da un tragico evento in Marocco. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303) sarà possibile seguire Fast and Furious, il primo capitolo della popolare saga action dove corse clandestine e crimine si intrecciano in un'avventura adrenalinica. Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304) propone Balto e Togo - La leggenda, un'avventura che narra la storia vera di Leonhard Seppala e dei suoi cani, impegnati in una rischiosa missione in Alaska per salvare una comunità dall’epidemia di difterite. Su Sky Cinema Action HD (canale 305), sempre alle 21:00, sarà trasmesso Chaos, un film d'azione con Jason Statham e Wesley Snipes, in cui due poliziotti devono fronteggiare una banda di rapinatori a Seattle.

Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306) offre Night Hunter, un thriller con Henry Cavill in cui le autorità cercano di catturare un pericoloso serial killer. Gli appassionati di commedie romantiche troveranno su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307) Un giorno di pioggia a New York, di Woody Allen, con Elle Fanning e Timothée Chalamet in un weekend a Manhattan pieno di imprevisti. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308) va in onda The Walk - La strada per la libertà, una storia ispirata a fatti reali ambientata nella Boston del 1974, mentre Sky Cinema Comedy HD (canale 309) propone alle 21:00 Starsky & Hutch, un remake in chiave comica della serie cult degli anni ’70, con Ben Stiller e Owen Wilson.

In replica su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15 potrai rivedere A.C.A.B.: All Cops Are Bastards, un film drammatico con Pierfrancesco Favino, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alla stessa ora, torna Il piacere è tutto mio, commedia con Emma Thompson nei panni di una vedova in cerca di nuove esperienze accanto a un giovane gigolò.

Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - Finale di Stagione

Hanno ucciso l’Uomo Ragno è la hit dell’estate ma nessuno sa chi sono gli 883 e la vita di Max e Mauro non è cambiata. Mauro sogna di fare un tour promozionale ma Max è distratto da Silvia. Arriva una proposta: Max e Mauro parteciperanno… al Cantagiro! Gli 883 hanno raggiunto il successo e sono pronti per l’evento dell’estate: il concerto all’Aquafan di Riccione! Mauro è entusiasta di vivere tra feste, ragazze e una villa tutta per loro, mentre Max è malinconico, sentendo che Silvia si sta allontanando.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Atlas

Niccolò Castelli dirige Matilda De Angelis nel ruolo di una donna che reagisce a un tragico evento. Marocco: quattro amici appassionati di arrampicata, rimangono coinvolti in un attentato.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Fast and Furious

Primo capitolo di una delle saghe action più amate, dove il crimine sale a bordo di macchine impegnate in corse clandestine.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Balto e Togo - La leggenda

Commovente avventura ispirata a una storia vera. Alaska, 1925. Quando la difterite colpisce i bambini, Leonhard Seppala, con i cani Balto e Togo, parte alla ricerca del siero curativo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Chaos

Action all'ultimo inseguimento con Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes. Seattle: un esperto poliziotto e una giovane recluta rincorrono una banda di rapinatori.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



Night Hunter

Thriller con Henry Cavill, Ben Kingsley e Alexandra Daddario. La polizia e un giudice braccano un inafferrabile serial killer dalla personalità multipla che adesca e uccide le donne.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Un giorno di pioggia a New York

Woody Allen dirige una deliziosa commedia romantica con Elle Fanning, Timothee Chalamet e Selena Gomez. Due fidanzati, a Manhattan per un weekend da sogno, sono travolti dagli imprevisti.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



The Walk - La strada per la libertà

Terrence Howard e Malcolm McDowell in un film tratto da una storia vera. Boston, 1974: un agente irlandese deve scortare alcuni studenti afroamericani in una scuola riservata ai bianchi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Starsky & Hutch

Il telefilm culto degli anni 70 diventa una commedia poliziesca con Ben Stiller e Owen Wilson. Indagando su un omicidio, i due detective seguono la pista che conduce a un narcotrafficante.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



A.C.A.B.: All Cops Are Bastards

Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Filippo Nigro nella pellicola di Stefano Sollima. Reduci dal G8 di Genova, 3 celerini affrontano l'odio dei cittadini e una vita privata allo sbando.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Il piacere è tutto mio

Una brillante Emma Thompson divide la scena con Daryl McCormack in una commedia romantica sulla “sex positivity". Nancy, vedova matura e insoddisfatta, ingaggia un giovane gigolo' per vivere la sua prima esperienza appagante.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)