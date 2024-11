Guida TV Sky Cinema e NOW: Monkey Man, Venerdi 15 Novembre 2024

Venerdi 15 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) va in onda Monkey Man, il debutto alla regia di Dev Patel, che è anche protagonista nel ruolo di Kid. Il film racconta la storia di un lottatore clandestino in cerca di vendetta contro i responsabili della morte di sua madre, ambientato in un’India moderna pervasa da corruzione e degrado. Patel offre una narrazione avvincente, carica di azione e riflessione sociale. Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15, viene trasmesso Cast Away, il dramma di sopravvivenza diretto da Robert Zemeckis, con Tom Hanks, vincitore del Golden Globe per la sua interpretazione. La pellicola segue la storia di un manager naufragato su un'isola deserta dopo un incidente aereo, che deve lottare contro la solitudine e la natura per sopravvivere, esplorando temi di resilienza e adattamento. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), va in onda il classico di Alfred Hitchcock, Marnie, con Tippi Hedren e Sean Connery. Il film scava nella psiche complessa di una donna dal passato tormentato, esplorando le sue paure e i traumi attraverso una relazione intensa con un giovane industriale.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 viene proposto Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling protagonisti del primo film live action dedicato alla celebre bambola Mattel. Diretto da Greta Gerwig, il film segue il viaggio di Barbie dal mondo scintillante di Barbieland al mondo reale, affrontando dilemmi e sfide che portano a una ricerca interiore inaspettata e toccante. Shazam! Furia degli dei andrà in onda su Sky Cinema Action HD alle 21:00, con Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren nei panni delle Figlie di Atlante, che cercano di riconquistare la magia perduta. Il giovane supereroe Shazam deve affrontare epiche avventure e scontri per proteggere il mondo. Per chi preferisce l’horror, Sky Cinema Suspence HD alle 21:00 trasmette Hole - L'abisso, basato su una leggenda europea. Ambientato nella campagna irlandese, il film racconta di un misterioso cratere che porta a comportamenti inquietanti e inspiegabili in un bambino, creando una storia ricca di tensione.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD, il pubblico potrà emozionarsi con After 2, secondo capitolo della serie di romanzi di Anna Todd. La storia di Tessa e Hardin continua tra passioni, difficoltà e sentimenti mai completamente sopiti. Sky Cinema Drama HD propone alle 21:00 Felicità, debutto alla regia di Micaela Ramazzotti. Il film narra la storia di Desire', impegnata a sostenere il fratello depresso, esplorando con delicatezza le fragilità dei rapporti familiari. Infine, Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00 trasmette la celebre commedia Scemo e più scemo, con Jim Carrey e Jeff Daniels, che si ritrovano in una serie di situazioni esilaranti per restituire una valigetta a una donna.

Alle 21:15, su Sky Cinema Uno +24 HD sarà trasmesso Benvenuto Presidente!, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (sempre alle 21:15) va in onda il thriller politico Zero Dark Thirty, per una serata ricca di scelte cinematografiche di qualità.

