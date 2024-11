Guida TV Sky Cinema e NOW: Te l'avevo detto, Sabato 16 Novembre 2024

Sabato 16 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Robin Hood di Ridley Scott, in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, è una rivisitazione epica della leggenda dell'eroe fuorilegge di Nottingham. Interpretato da Russell Crowe, il film racconta la storia di Robin Longstride, un abile arciere che, tornato in patria dopo le Crociate, si trova a combattere contro la corruzione e la tirannia dell'usurpatore del trono di re Riccardo Cuor di Leone. Accanto a lui, Cate Blanchett interpreta Lady Marian, una donna coraggiosa che non esita a unirsi alla causa di Robin per difendere la propria terra e il popolo oppresso. Te l'avevo detto, in programmazione su Sky Cinema Due HD alle 21:15, è un ritratto corale diretto da Ginevra Elkann, con Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi. Ambientato in una Roma soffocata dal caldo, il film esplora le dinamiche di un gruppo di personaggi diversi, ciascuno alle prese con le proprie ansie e ossessioni. Attraverso momenti di umorismo e dramma, la pellicola indaga le fragilità umane e le relazioni interpersonali in un contesto che si fa metafora dell'irrequietezza urbana. Con Warcraft - L'inizio, in onda su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, il regista Duncan Jones porta sullo schermo il celebre videogioco con una narrazione epica. Il pacifico regno di Azeroth, governato da Re Llane e difeso dal coraggioso Anduin Lothar, è minacciato da un'invasione di orchi guidata dal potente stregone Gul'dan. Le due razze, spinte dalle proprie necessità e paure, si trovano costrette a confrontarsi in un conflitto che determinerà il destino dei loro mondi, tra spettacolari battaglie, magia e legami impossibili.

La marcia dei pinguini, su Sky Cinema Family HD alle 21:00, è il documentario premio Oscar diretto da Luc Jacquet, che esplora l'eroico viaggio dei Pinguini Imperatore attraverso il gelido Polo Sud per perpetuare la loro specie. Narrato in Italia dalla voce di Fiorello, il film cattura momenti toccanti e di straordinaria bellezza naturale, regalando una commovente testimonianza sulla resilienza e la forza del legame tra genitori e figli nel regno animale. In Mercy, trasmesso su Sky Cinema Action HD alle 21:00, Jon Voight e Jonathan Rhys Meyers portano sullo schermo una storia di azione e suspense. Leah Gibson interpreta una dottoressa con un passato come agente speciale, che si ritrova a dover proteggere i pazienti e se stessa da un attacco orchestrato dalla mafia irlandese nell'ospedale in cui lavora, costringendola a usare abilità ormai sepolte. Misteri nascosti, visibile su Sky Cinema Suspence HD alle 21:00, è un thriller gotico ambientato in Scozia. La scoperta di un cadavere con segni misteriosi porta la dottoressa Tora Hamilton, interpretata da Radha Mitchell, a indagare su un'antica leggenda celtica. Ciò che sembra inizialmente un caso isolato si trasforma in un intrigo oscuro che mette in pericolo la sua vita.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, Scent of a Woman - Profumo di donna vede Al Pacino nei panni di un ex ufficiale cieco e burbero che decide di trascorrere un ultimo weekend di libertà a New York. Lo accompagna un giovane studente, interpretato da Chris O'Donnell, che scoprirà quanto il carisma e il dolore del suo accompagnatore possano cambiare profondamente la sua visione della vita. Big Eyes, in onda su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, è il racconto di Tim Burton della vera storia di Margaret Keane, interpretata da Amy Adams, un'artista di talento i cui dipinti diventano famosi grazie al marito Walter, interpretato da Christoph Waltz, che però si prende il merito del suo lavoro. La pellicola narra la battaglia personale di Margaret per far valere la propria identità artistica. Il divertente sequel Ghostbusters II, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, riporta Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver in una nuova avventura paranormale. Stavolta gli Acchiappafantasmi devono sventare i piani di una forza maligna che si nasconde nei sotterranei di New York e minaccia l'intera città.

Infine, Monkey Man, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, segna l'esordio alla regia di Dev Patel, che interpreta un lottatore clandestino deciso a vendicarsi degli assassini di sua madre in un'India moderna e corrotta. Cast Away, trasmesso su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, è un'avventura emozionante diretta da Robert Zemeckis con Tom Hanks nel ruolo di un manager che deve sopravvivere da solo su un'isola deserta dopo un disastro aereo, trovando forza e resilienza in modi inattesi.

