Guida TV Sky Cinema e NOW: Per il mio bene, Giovedi 19 Giugno 2025

Per il mio bene

Esordio di Mimmo Verdesca con Barbora Bobulova, Marie-Christine Barrault, Stefania Sandrelli e Sara Ciocca. Quando Giovanna si ammala, deve cercare l’unica persona che può aiutarla

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Blues Brothers

John Belushi e Dan Aykroyd nell'irriverente commedia musicale di John Landis. Per salvare l'orfanotrofio in cui sono cresciuti, due fratelli riuniscono la loro band per un concerto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Blade Runner 2049

2 Oscar 2018 al sequel del cult di fantascienza diretto da Denis Villeneuve con Harrison Ford e Ryan Gosling. L’agente K scopre un segreto che potrebbe gettare il mondo nel caos.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Come far litigare mamma e papà

Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini nella commedia spassosa per famiglie. Un bambino cerca di sabotare la felicità dei suoi genitori perfetti.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sherlock Holmes - Gioco di ombre

Robert Downey Jr., Jude Law e Noomi Rapace nel sequel diretto da Guy Ritchie. Holmes e Watson devono fermare una minaccia che potrebbe cambiare la storia dell’Europa.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il giorno sbagliato

Thriller al cardiopalma con Russell Crowe. Una banale lite nel traffico si trasforma in un incubo quando entra in gioco la follia di uno sconosciuto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Eiffel

Sky Original con Romain Duris ed Emma Mackey. L’amore e la passione ispirano Gustave Eiffel nella realizzazione della celebre torre simbolo di Parigi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Flight

Robert Zemeckis dirige Denzel Washington in un film drammatico sull’alcolismo, il coraggio e la verità. Dopo un atterraggio miracoloso, un pilota dovrà affrontare le sue responsabilità.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il professor Cenerentolo

Commedia romantica di e con Leonardo Pieraccioni. Un detenuto si finge uomo libero per amore, ma la realtà tornerà a bussare a mezzanotte.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Paradise Highway

Juliette Binoche e Morgan Freeman in un thriller on the road. Una donna accetta un ultimo trasporto illegale per salvare il fratello detenuto, ma la situazione sfugge al controllo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Independent: Complotto per la Casa Bianca

Sky Original con John Cena e Brian Cox. Una giovane giornalista si ritrova coinvolta in una pericolosa rete di intrighi politici a pochi giorni dalle elezioni americane.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)