Guida TV Sky Cinema e NOW: Cinquanta sfumature di rosso, Martedi 22 Luglio 2025

Stasera in TV, Martedi 22 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Cinquanta sfumature di rosso, in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), segna la conclusione della saga tratta dai bestseller di E.L. James. Anastasia Steele e Christian Grey, ormai decisi a lasciarsi alle spalle i turbamenti del passato, si giurano amore eterno con un matrimonio sontuoso e una luna di miele da sogno. Ma la tranquillità è solo apparente: vecchi rancori e minacce riemergono, costringendo la coppia a fare i conti con la fragilità del loro legame. Un epilogo carico di eros, tensione e romanticismo. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15), Povere creature! è la visionaria rilettura del mito di Frankenstein firmata da Yorgos Lanthimos, vincitrice di 4 Oscar. La protagonista è Bella, interpretata da una straordinaria Emma Stone, riportata in vita dallo scienziato Baxter. Lontana dalle convenzioni sociali, la giovane inizia un viaggio attraverso paesi e passioni per scoprire il mondo, la libertà e sé stessa. Un'opera surreale, provocatoria e profondamente femminista. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone Un uomo tranquillo, dove Liam Neeson incarna ancora una volta la figura del giustiziere solitario. Quando suo figlio viene assassinato da una gang legata al traffico di droga, l’uomo — apparentemente anonimo autista di spazzaneve — decide di farsi giustizia da solo, in una spirale di vendetta che lo porterà a sovvertire i codici morali e criminali. Cupo, diretto e intriso di black humour.

Per un’avventura adatta a tutta la famiglia, Jumanji - Benvenuti nella giungla va in onda su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304). Quattro ragazzi finiscono risucchiati dentro un videogame, trasformandosi in avatar improbabili come Dwayne Johnson, Jack Black e Karen Gillan. Tra azione, comicità e imprevisti, il gruppo dovrà imparare a collaborare per sopravvivere e tornare nel mondo reale. Un sequel che reinterpreta con ritmo e ironia lo spirito dell’originale. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) rispolvera il cult catastrofico Twister, con Helen Hunt e Bill Paxton. Una squadra di scienziati affronta la furia distruttiva di tornado sempre più potenti per studiarne i comportamenti. Tra effetti speciali d’impatto e tensione costante, un classico anni ’90 che unisce adrenalina e fascino per la natura selvaggia. Su Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00), il thriller psicologico Red Dragon riporta in scena Hannibal Lecter con il volto di Anthony Hopkins. A indagare è un ex agente dell’FBI, interpretato da Edward Norton, alle prese con un nuovo serial killer noto come il Lupo Mannaro. Un prequel teso e ben costruito che scava nella mente dei mostri con lucidità inquietante.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone Café Society, elegante commedia sentimentale di Woody Allen ambientata negli anni ’30. Il giovane Bobby si trasferisce da New York a Los Angeles per cercare fortuna nel mondo del cinema, ma si innamora della donna sbagliata. Tra ambientazioni vintage, dialoghi brillanti e una malinconia di fondo, il film esplora l’amore impossibile e le scelte che segnano una vita. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) torna un grande classico: L’attimo fuggente. Robin Williams, indimenticabile nel ruolo del professor Keating, ispira un gruppo di studenti a ribellarsi all’educazione rigida e conformista di un college d’élite. “Cogli l’attimo” diventa il motto di un film che ha commosso generazioni, esplorando il valore dell’individualità e della poesia. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) trasmette Effetti in-desiderati, con Biagio Izzo e Massimiliano Gallo. Tre fratelli, in crisi con il proprio caseificio, si trovano per caso coinvolti in un affare losco che potrebbe cambiare le sorti della loro attività. Una commedia degli equivoci dal tono surreale, che unisce comicità napoletana e ritmo farsesco.

Chi si fosse perso i titoli di punta dei giorni precedenti, può recuperarli su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) con 50 km all’ora, la commedia malinconica sul viaggio di due fratelli verso il cimitero di Cervia, o su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) con First Man - Il primo uomo, il biopic su Neil Armstrong interpretato da Ryan Gosling, tra emozione, silenzi e conquista d

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Cinquanta sfumature di rosso

Il capitolo finale della fortunata saga tratta dalla trilogia di romanzi di E.L. James con Dakota Johnson e Jamie Dornan. Anastasia e Christian Grey sembrano aver superato gli abissi della loro tormentata relazione e decidono di sposarsi. Vivono un viaggio di nozze da sogno, ma la loro felicita' non dura a lungo: il passato infatti ritorna. Entrambi hanno lasciato dietro di se' una scia di sofferenze e desideri di vendetta

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Povere creature!

Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone in questo film premiato con 4 Oscar®. Lo scienziato Godwin Baxter ridà vita a una donna morta, creando Bella, una giovane donna desiderosa di imparare che sfida le convenzioni in un’avventura attraverso i continenti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Un uomo tranquillo

Liam Neeson in un action sulla vendetta. Il pacifico autista di uno spazzaneve veste i panni del giustiziere per punire i narcotrafficanti responsabili della morte di suo figlio.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji - Benvenuti nella giungla

Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d’incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all'interno di un videogame.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Twister

Cult catastrofico con Helen Hunt e Bill Paxton. Una studiosa di tornado, con un trauma alle spalle, affronta la sfida piu' grande quando un tremendo uragano scatena la sua furia

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Red Dragon

Anthony Hopkins nei panni di Hannibal Lecter in un thriller con Edward Norton e Ralph Fiennes. Un detective consulta lo psichiatra criminale per catturare un killer detto Lupo Mannaro.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Café Society

Commedia di Woody Allen con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart e Steve Carell. Anni '30: il giovane Bobby parte per Los Angeles in cerca di fortuna nel cinema e si innamora di Vonnie.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'attimo fuggente

Un memorabile Robin Williams nel film premio Oscar 1990 per la sceneggiatura. Il nuovo insegnante di letteratura di un college sprona gli allievi a rompere le regole tradizionali

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Effetti in-desiderati

Biagio Izzo e Massimiliano Gallo in una commedia di Claudio Insegno. Tre fratelli, proprietari di un caseificio, si imbattono in una refurtiva che potrebbe risolvere i loro guai economici.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

50 km all'ora

Due fratelli da tempo separati si rivedono al funerale del padre e partono in direzione del cimitero di Cervia per spargere le ceneri del genitore. Un viaggio fra nostalgia e ironia che potrebbe finalmente mettere fine ai loro dissapori

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

First Man - Il primo uomo

Ryan Gosling è Neil Armstrong nel biopic di Damien Chazelle premiato con 1 Oscar e 1 Golden Globe. America, anni 60: la storia della missione spaziale che portò alla conquista della Luna.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)