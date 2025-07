Guida TV Sky Cinema e NOW: Nosferatu, Mercoledi 23 Luglio 2025

Stasera in TV, Mercoledi 23 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Nosferatu apre la serata di Sky Cinema Uno e Sky Cinema Suspense con l’oscura rivisitazione firmata Robert Eggers del celebre mito del vampiro. L’atmosfera gotica avvolge la vicenda di Thomas Hutter, giovane agente immobiliare che, mandato nei Carpazi per incontrare un aristocratico cliente, si ritrova invischiato in una spirale di incubi e presagi di morte, scoprendo l'inquietante verità sul conte Orlok. Il tono visivo e narrativo è cupo, ipnotico, ricco di richiami all’horror espressionista, e porta nuova linfa a uno dei racconti più iconici del cinema del terrore. Back to Black su Sky Cinema Due è invece un biopic che punta dritto al cuore, ricostruendo con intensità la parabola tragica di Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela. Il film scava nelle fragilità della cantante e nei tormenti privati che hanno alimentato il suo talento e il suo crollo, con un focus sull’amore malato con Blake Fielder-Civil, l’ispirazione dell’album che l’ha resa leggenda. Una storia intima e dolorosa, raccontata con partecipazione e rispetto.

Su Sky Cinema Collection il thriller teso e adrenalinico Prisoners di Denis Villeneuve riporta in scena la disperazione di un padre (Hugh Jackman) che, in un clima cupo e claustrofobico, si mette sulle tracce della figlia scomparsa, mentre Jake Gyllenhaal veste i panni dell’investigatore ufficiale alle prese con un caso intricato. Il ritmo serrato e l’intensità dei protagonisti rendono questa pellicola una delle più riuscite del regista canadese. Per tutta la famiglia, Jumanji - The Next Level su Sky Cinema Family offre un ritorno nel mondo magico e imprevedibile del videogioco con Dwayne Johnson e il resto del cast impegnati in nuove pericolose missioni. Ironia, azione e avventura si intrecciano in una formula che continua a convincere. Azione e spionaggio sono il cuore pulsante di Safe House - Nessuno è al sicuro, in onda su Sky Cinema Action, dove Denzel Washington e Ryan Reynolds si muovono tra inseguimenti, doppi giochi e segreti da proteggere. Il ritmo è incalzante e la tensione costante.

Su Sky Cinema Romance arriva Miller's Girl, dramma psicologico che esplora la relazione ambigua tra una studentessa e il suo professore, interpretati da Jenna Ortega e Martin Freeman, in un gioco pericoloso di seduzione e manipolazione. Il racconto mette a nudo le vulnerabilità emotive e i conflitti etici dei protagonisti. Una vita tranquilla, su Sky Cinema Drama, racconta il tormento interiore di Rosario, ex criminale rifugiato in Germania, interpretato da un intenso Toni Servillo. La sua nuova esistenza viene scossa da un passato che riaffiora con violenza, portando alla luce scelte difficili e irrisolte. Su Sky Cinema Comedy, il film Il Campione mescola ironia e sentimento. Il giovane talento ribelle del calcio Christian, interpretato da Andrea Carpenzano, viene affidato a un insegnante (Stefano Accorsi) per tentare di dargli una disciplina. Il risultato è una storia di crescita reciproca, che emoziona e diverte.

Per chi se li fosse persi su Sky Cinema Uno +24, torna Cinquanta sfumature di rosso, capitolo conclusivo della saga Grey. Anastasia e Christian sembrano aver raggiunto un equilibrio, ma i fantasmi del passato minacciano il loro matrimonio e la loro serenità, in un crescendo di tensione emotiva e passione. Infine, su Sky Cinema Due +24, prosegue il viaggio anticonvenzionale di Povere creature!, l’opera visionaria di Yorgos Lanthimos, dove Emma Stone brilla in una storia gotica e surreale fatta di desideri, emancipazione e ribellione contro ogni conformismo.

Nosferatu

Robert Eggers rilegge il mito del vampiro in questo remake del classico di Murnau. Inviato nei Carpazi, il giovane agente immobiliare Thomas Hutter scopre l’oscura verità sul conte Orlok.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.45/canale 306)

Back to Black

Marisa Abela è Amy Winehouse nel biopic sulla cantautrice inglese, diretto da Sam Taylor-Johnson. Il film ne ripercorre l'ascesa a superstar mondiale e l'amore tossico per Blake Fielder-Civil che ha ispirato il suo album più famoso, fino alla morte avvenuta nel 2011.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Prisoners

Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal in un thriller di Denis Villeneuve. Il Giorno del Ringraziamento due bambine spariscono misteriosamente. Un padre disperato indaga per conto proprio.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji - The Next Level

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nel sequel campione d’incassi. Spencer si rituffa dentro Jumanji e i suoi amici sfidano pericoli ignoti per riportarlo indietro.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Safe House - Nessuno è al sicuro

Spy-Action con Denzel Washington, Ryan Reynolds e Brendan Gleeson. Un ex agente della Cia, in possesso di un microchip compromettente, viene braccato da un gruppo di mercenari.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Miller's Girl

Jade Halley Bartlett dirige un dramma psicologico con Martin Freeman e Jenna Ortega. L'incontro fra una giovane donna e il suo insegnante di scrittura porta a un'intensa relazione

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Una vita tranquilla

Claudio Cupellini dirige Toni Servillo, premiato al Festival di Roma. In fuga dall'Italia, Rosario cambia identità e si trasferisce in Germania, ma il passato bussa alla sua porta.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il Campione

Emozionante pellicola di Leonardo D'Agostini con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Per disciplinare un giovane fuoriclasse, il presidente gli affianca un insegnante privato.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Cinquanta sfumature di rosso

Il capitolo finale della fortunata saga tratta dalla trilogia di romanzi di E.L. James con Dakota Johnson e Jamie Dornan. Anastasia e Christian Grey sembrano aver superato gli abissi della loro tormentata relazione e decidono di sposarsi. Vivono un viaggio di nozze da sogno, ma la loro felicita' non dura a lungo: il passato infatti ritorna. Entrambi hanno lasciato dietro di se' una scia di sofferenze e desideri di vendetta

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Povere creature!

Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone in questo film premiato con 4 Oscar®. Lo scienziato Godwin Baxter ridà vita a una donna morta, creando Bella, una giovane donna desiderosa di imparare che sfida le convenzioni in un’avventura attraverso i continenti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)