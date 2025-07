Guida TV Sky Cinema e NOW: Indiana Jones e l'ultima crociata, Giovedi 24 Luglio 2025

Stasera in TV, Giovedi 24 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Indiana Jones e l’ultima crociata guida la prima serata su Sky Cinema Uno con un’avventura leggendaria firmata Steven Spielberg. Il terzo capitolo della saga mette fianco a fianco Harrison Ford e Sean Connery in un duetto irresistibile, padre e figlio lanciati in una corsa contro il tempo alla ricerca del Santo Graal. Tra enigmi, inseguimenti e l’eterna lotta contro i nazisti, il film mescola azione, ironia e una narrazione che resta ancora oggi una delle vette del cinema d’intrattenimento. Sulla giostra, in onda su Sky Cinema Due, è un’intensa riflessione sulle radici e il cambiamento, in cui Claudia Gerini e Lucia Sardo incarnano due donne di epoche e visioni opposte. Irene torna in Salento per vendere la casa di famiglia, ma trova sulla sua strada l’anziana governante, custode affettuosa e cocciuta di un passato che resiste al tempo. La regia di Giorgia Cecere orchestra un confronto generazionale fatto di silenzi, memorie e orgoglio. God is A Bullet porta su Sky Cinema Collection un noir ad alta tensione diretto da Nick Cassavetes, con Nikolaj Coster-Waldau e Jamie Foxx. Il detective Bob Hightower decide di infiltrarsi in una setta satanica per salvare la figlia, inghiottito in un inferno violento e disturbante dove la redenzione si misura col sangue. Il film scava negli abissi più oscuri del fanatismo e della vendetta.

Per un pubblico più giovane, su Sky Cinema Family, arriva Un oggi alla volta, una storia d’amore contemporanea dove il caso e il destino intrecciano le vite di due adolescenti. Aria e Marco si conoscono per errore, ma quel numero sbagliato accende una connessione sincera, delicata e profonda. Un dramedy che unisce il disincanto della realtà con la forza dei sentimenti. Su Sky Cinema Action, Freaks Out incanta e scuote. Ambientato nella Roma occupata del 1943, il film di Gabriele Mainetti mette in scena quattro circensi dotati di poteri straordinari, braccati dai nazisti. Un mix audace di cinema di genere, spettacolo e resistenza, dove il talento visivo incontra un racconto epico e visionario. American Gangster su Sky Cinema Suspense è una cronaca potente firmata Ridley Scott che racconta l’ascesa e la caduta di Frank Lucas, interpretato da Denzel Washington, re della droga nella New York degli anni Settanta. Russell Crowe è il detective deciso a fermarlo. Una sfida morale ed epica, ispirata a eventi reali, che esplora l’ambiguità del potere e della legalità.

Nessuno mi può giudicare, su Sky Cinema Romance, è una commedia brillante e provocatoria con Paola Cortellesi nei panni di una casalinga borghese costretta a reinventarsi come escort. Con Raoul Bova, Rocco Papaleo e Anna Foglietta, il film alterna ironia e satira sociale con un ritmo scoppiettante. Su Sky Cinema Drama, in programmazione Molly’s Game, basato sulla vera storia di Molly Bloom, interpretata da Jessica Chastain. Ex promessa dello sci, finisce per organizzare uno dei giri di poker clandestini più esclusivi di Hollywood, attirando l’attenzione dell’FBI. La regia di Aaron Sorkin offre dialoghi serrati e uno sguardo acuto sul confine tra ambizione e autodistruzione. Miss F.B.I.: Infiltrata speciale, su Sky Cinema Comedy, segna il ritorno di Sandra Bullock nei panni dell’agente Gracie Hart, ora diventata celebrità mediatica ma pronta a tornare in azione quando la sua migliore amica viene rapita. Tra gag e missioni improbabili, un sequel divertente che gioca con gli stereotipi del genere.

Per chi se li fosse persi ieri sera su Sky Cinema Uno +24, torna Nosferatu, il remake gotico di Robert Eggers che ridà vita al mito del vampiro con un’estetica disturbante e profondamente autoriale. Su Sky Cinema Due +24 continua il tributo ad Amy Winehouse con Back to Black, il biopic che ne racconta gloria e caduta, offrendo un ritratto struggente e appassionato della cantante britannica.

Indiana Jones e l'ultima crociata

Steven Spielberg dirige Harrison Ford e Sean Connery nel terzo capitolo, premiato con un Oscar. Indy e suo padre sfidano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Sulla giostra

Generazioni a confronto nel film di Giorgia Cecere con Claudia Gerini e Lucia Sardo. In Salento per vendere la villa di famiglia, Irene si scontra con il rifiuto dell'anziana governante.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

God is A Bullet

Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe e Jamie Foxx nel film Sky Original di Nick Cassavetes. Per salvare la figlia, il detective Bob Hightower si infiltra in una setta satanica.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Un oggi alla volta

Ginevra Francesconi e Tommaso Cassissa sono i protagonisti di questo dramedy romantico. Marco, un diciannovenne prossimo alla maturità, incontra Aria, una ragazza che soffre di una malattia degenerativa. Un numero di telefono memorizzato male li unisce in un viaggio d'amore emozionante.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Freaks Out

Spettacolare film di Gabriele Mainetti vincitore di 6 David di Donatello con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto. Roma, 1943: 4 circensi dai poteri speciali devono salvarsi dai nazisti.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

American Gangster

Denzel Washington e Russell Crowe nel biopic di Ridley Scott. La vera storia di Superfly, il boss del narcotraffico nell'America degli anni 70, inseguito per anni da un detective dell'FBI.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Nessuno mi puo' giudicare

Esilarante commedia di Max Bruno con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Dopo la morte del marito, una donna decide di diventare una escort per pagare i debit

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Molly's Game

Biopic di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba e Kevin Costner. Dopo un infortunio, la sciatrice olimpionica Molly Bloom cambia vita e diventa la regina del poker clandestino

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Miss F.B.I.: Infiltrata speciale

Sequel di 'Miss Detective' con Sandra Bullock protagonista. Promossa a donna immagine per l'FBI, l'agente Gracie Hart torna in azione quando la sua migliore amica viene rapita a Las Vegas.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Nosferatu

Robert Eggers rilegge il mito del vampiro in questo remake del classico di Murnau. Inviato nei Carpazi, il giovane agente immobiliare Thomas Hutter scopre l’oscura verità sul conte Orlok.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Back to Black

Marisa Abela è Amy Winehouse nel biopic sulla cantautrice inglese, diretto da Sam Taylor-Johnson. Il film ne ripercorre l'ascesa a superstar mondiale e l'amore tossico per Blake Fielder-Civil che ha ispirato il suo album più famoso, fino alla morte avvenuta nel 2011.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)