Guida TV Sky Cinema e NOW: Rampage - Furia animale, Venerdi 25 Luglio 2025

Stasera in TV, Venerdi 25 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Rampage - Furia animale con Dwayne Johnson domina la serata su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) in un action catastrofico dove un esperto di scimmie scopre un esperimento genetico segreto che trasforma gli animali in creature feroci e incontrollabili, portando caos e distruzione. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) va in onda Apollo 13, pellicola di Ron Howard con Tom Hanks che ha conquistato 2 Oscar. La drammatica missione del 1970 verso la Luna si trasforma in una lotta per la sopravvivenza dopo un’esplosione a bordo della navicella. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone Nemesi, action di Walter Hill con Sigourney Weaver e Michelle Rodriguez in un racconto di vendetta e identità. Rachel, un chirurgo plastico senza scrupoli, trasforma il killer di suo fratello attraverso un cambiamento di sesso, scatenando una spirale di vendetta.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Hotel Transylvania, il blockbuster di Halloween dedicato a tutta la famiglia. Il Conte Dracula organizza la festa per la figlia Mavis, ma l’arrivo di un ospite inatteso sconvolgerà i piani. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) c’è Hunter Killer - Caccia negli abissi, un thriller bellico con Gerard Butler e Gary Oldman. Il capitano di un sottomarino americano deve impedire un colpo di stato in Russia che potrebbe scatenare una guerra mondiale. Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) propone L'ombra delle spie, thriller Sky Original con Benedict Cumberbatch. Nel 1960, un uomo d’affari inglese e spia CIA si trova invischiato in un intrigo internazionale che metterà a rischio la sua vita.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) presenta La febbre, dramma intimo di Mario Bettini. Un giovane geometra ripensa alla propria esistenza dopo aver incontrato una ballerina che gli cambia la prospettiva. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) propone Gli ultimi saranno ultimi, dramma sociale firmato Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann. La storia di una donna licenziata per gravidanza che si intreccia con quella di un poliziotto tormentato, in un racconto di lotta e dignità. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) c’è Sapore di Mare, cult di Carlo Vanzina con Jerry Calà e Christian De Sica. Nella Versilia anni ’60, un gruppo di vacanzieri vive avventure romantiche e divertenti.

Per chi se li fosse persi ieri sera, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna Indiana Jones e l’ultima crociata, diretto da Spielberg con Harrison Ford e Sean Connery, dove padre e figlio sfidano i nazisti per trovare il Santo Graal. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) c’è Sulla giostra di Giorgia Cecere, dramma familiare sul confronto tra generazioni in Salento.

