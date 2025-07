Guida TV Sky Cinema e NOW: L'orto americano, Domenica 27 Luglio 2025

Stasera in TV, Domenica 27 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

L’orto americano guida la prima serata su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) con un racconto firmato Pupi Avati, che adatta per il grande schermo il suo romanzo. Sullo sfondo dei giorni incerti della Liberazione, un giovane interpretato da Filippo Scotti scopre l’amore tra le macerie del conflitto, innamorandosi di un’infermiera americana in un clima sospeso, rarefatto, denso di malinconia e speranza. Le ragazze del Pandora’s Box (Sky Cinema Due HD, canale 302, ore 21.15) è una storia di riscatto e riconciliazione. Dopo aver allontanato il figlio per la sua omosessualità, Maybelline – interpretata da Jackie Weaver – decide di onorarne la memoria prendendo in mano le redini del suo night club a San Francisco, entrando così nel mondo scintillante e struggente delle drag queen, dove incontra Lucy Liu in una performance intensa e umana. L’ultimo pellerossa (Sky Cinema Collection HD, canale 303, ore 21.15) intreccia tre linee narrative nel cuore del vecchio West. Tra spirito di resistenza e difficoltà di integrazione, il film riflette sull'identità dei nativi americani, dando voce a una cultura spesso travolta dalla Storia.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) torna Max Steel, action fantascientifico per tutta la famiglia. Il protagonista, adolescente e figlio di uno scienziato morto in circostanze misteriose, scopre poteri straordinari grazie all’unione con un’entità aliena, dando vita a un eroe moderno tra tecnologia, forza e responsabilità. Mission: Impossible – Fallout (Sky Cinema Action HD, canale 305, ore 21.00) spinge ancora più in alto il livello dell’adrenalina. Il sesto capitolo della saga vede Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, alle prese con una corsa contro il tempo per impedire un disastro nucleare e svelare la vera identità di un leader terrorista. Regia e ritmo firmati Christopher McQuarrie, per un blockbuster impeccabile. In French Connection (Sky Cinema Suspence HD, canale 306, ore 21.00), Jean Dujardin veste i panni di un giudice coraggioso impegnato nella Marsiglia degli anni ’70 a smantellare una potente rete di narcotraffico. Un legal thriller teso, ispirato da fatti reali, dove la giustizia si gioca tra corruzione e determinazione.

Nove lune e mezza (Sky Cinema Romance HD, canale 307, ore 21.00) è una commedia brillante scritta, diretta e interpretata da Michela Andreozzi, con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Una donna accetta di portare avanti la gravidanza per la sorella che non può avere figli, mantenendo il segreto con i rispettivi partner. Ne nasce una catena di equivoci e riflessioni sull’amore, la famiglia e i confini dell’altruismo. Il giudice (Sky Cinema Drama HD, canale 308, ore 21.00) riunisce Robert Downey Jr. e Robert Duvall in un intenso dramma familiare. Un brillante avvocato torna nella cittadina d’origine e scopre che il padre, giudice rispettato ma distante, è accusato di omicidio. Tra ferite mai sanate e conflitti irrisolti, padre e figlio saranno costretti ad affrontare la verità. Lo stagista inaspettato (Sky Cinema Comedy HD, canale 309, ore 21.00) vede Robert De Niro reinventarsi nella terza età, accettando di diventare stagista in una startup di moda dove lavora Anne Hathaway. Una commedia tenera e brillante che mette a confronto generazioni, esperienze e modi diversi di vedere la vita.

Per chi se li fosse persi, Modalità aereo (Sky Cinema Uno +24 HD, canale 310, ore 21.15) diverte con Lillo e Paolo Ruffini protagonisti di un piano di vendetta tecnologica ai danni di un imprenditore arrogante, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) torna Il debito, il thriller spionistico di John Madden con Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington, dove tre ex agenti del Mossad sono costretti a fare i conti con un segreto che non hanno mai davvero sepolto.

L'orto americano

Dal suo romanzo, Pupi Avanti dirige Filippo Scotti in un film dalle atmosfere sospese. Nei giorni della Liberazione, un ragazzo si innamora di un'infermiera dell'esercito americano

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Le ragazze del Pandora's Box

Jackie Weaver e Lucy Liu nel mondo delle drag queen. Dopo la morte del figlio, ripudiato in passato per la sua omosessualità, Maybelline accetta di gestirne il night club di San Francisco.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

L'ultimo pellerossa

Tre storie si incrociano nel vecchio West: le difficolta' di integrazione e il desiderio di difendere l'identita' di nativi americani sono gli ingredienti di questo epico racconto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Max Steel

Fanta-action ispirato al giocattolo della Mattel e all'omonimo cartoon. Max, figlio di uno scienziato morto misteriosamente, scopre di avere poteri sovrumani grazie a un amico alieno.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mission: Impossible - Fallout

Sesto film della saga action con Tom Cruise diretto da Christopher McQuarrie. Mentre recupera una valigia di plutonio, Ethan Hunt deve smascherare un leader terrorista.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

French Connection

Pallottole e droga nella Marsiglia degli anni 70 in un action con il premio Oscar Jean Dujardin. Un temerario giudice conduce un'ostinata battaglia contro un padrino della malavita

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Nove lune e mezza

Michela Andreozzi dirige e interpreta una commedia con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Livia accetta di fungere da madre surrogata per sua sorella, all'insaputa dei rispettivi fidanzati.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il giudice

Robert Downey Jr. e Robert Duvall in un'intensa storia familiare. Un avvocato torna nella sua cittadina natale e scopre che il padre, un anziano giudice, e' stato accusato di omicidio

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Lo stagista inaspettato

Commedia con Robert De Niro e Anne Hathaway. Stufo della pensione, un settantenne accetta un posto da stagista senior in un’azienda di moda, dove sarà l'assistente di una giovane manager.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Modalità aereo

Lillo e Paolo Ruffini in una commedia di Fausto Brizzi. Due inservienti dell'aeroporto si impossessano del cellulare di un ricco imprenditore e si vendicano della sua arroganza.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il debito

John Madden firma il remake del film israeliano "Ha-Hov", con Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington. Tre ex agenti del Mossad fanno i conti con una menzogna del passato.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)