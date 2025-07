Guida TV Sky Cinema e NOW: Maria, Lunedi 28 Luglio 2025

Stasera in TV, Lunedi 28 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Maria domina la serata su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) e in contemporanea su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.45). Il biopic diretto da Pablo Larraín porta sullo schermo l’ultima fase della vita di Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie. Isolata a Parigi, la leggendaria soprano si confronta con il peso dei ricordi, il rimpianto per gli amori perduti e il bisogno irrisolto di tornare a cantare, in una narrazione intima, struggente e visivamente sofisticata. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15), Red Snake scava nel cuore del conflitto curdo attraverso uno sguardo tutto femminile. Una giovane yazida, sopravvissuta alla prigionia sessuale imposta dall’Isis, sceglie di unirsi a una brigata di guerrigliere. È un racconto duro e potente di resistenza, che celebra la forza delle donne in guerra, senza mai indulgere alla retorica.

Django (Sky Cinema Collection HD, canale 303, ore 21.15) è la serie TV che reinterpreta il mito creato da Sergio Corbucci in chiave drammatica e contemporanea. In un Texas immaginario e crudo, Matthias Schoenaerts è un pistolero tormentato che giunge a New Babylon in cerca di giustizia, per scoprire che la figlia che credeva morta è viva e pronta a sposare l’uomo che ha fondato quella terra di accoglienza. Un western teso, con un’impronta epica e umanissima. Caterina va in città (Sky Cinema Family HD, canale 304, ore 21.00) è il ritratto di una generazione sospesa, attraverso lo sguardo disorientato di un’adolescente alle prese con i contrasti della Roma borghese e intellettuale. Diretto da Paolo Virzì, con Margherita Buy e Sergio Castellitto, il film mescola ironia e disincanto in un racconto di formazione lucido e delicato. Fast and Furious (Sky Cinema Action HD, canale 305, ore 21.00) inaugura la saga cult a colpi di motori rombanti, corse clandestine e legami pericolosi. Il primo capitolo, con Vin Diesel e Paul Walker, è un concentrato di adrenalina, velocità e tensione urbana, che ha dato vita a uno dei franchise più iconici del cinema action moderno.

Su Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) arriva Smile 2, sequel dell’horror rivelazione. Naomi Scott interpreta una popstar sull’orlo del baratro: alla vigilia del suo tour mondiale, inizia ad avere visioni angoscianti che la riportano a un trauma mai superato. Un incubo crescente che mescola psicologia, terrore e l’inesorabilità della maledizione. La casa sul lago del tempo (Sky Cinema Romance HD, canale 307, ore 21.00) ritrova Keanu Reeves e Sandra Bullock in una love story sospesa nel tempo. Una casa, due epoche diverse, uno scambio epistolare impossibile che costruisce un amore profondo e irreale. Una favola romantica con sfumature fantasy, che gioca sulla distanza e sul destino. Loro chi? (Sky Cinema Comedy HD, canale 309, ore 21.00) è una commedia brillante con Edoardo Leo e Marco Giallini. Un impiegato ambizioso si lascia coinvolgere da un truffatore carismatico in una serie di situazioni surreali e divertenti, tra inganni, ribaltamenti e lezioni inattese sulla vita.

Per chi l'avesse perso torna L’orto americano (Sky Cinema Uno +24 HD, canale 310, ore 21.15), adattamento di Pupi Avati del proprio romanzo, con Filippo Scotti nei panni di un giovane che, nel caos della Liberazione, scopre l’amore per un’infermiera americana, in un film di sguardi, silenzi e sospensioni emotive. Sempre alle 21.15, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), Le ragazze del Pandora’s Box riporta in scena Jackie Weaver e Lucy Liu, tra dolore e orgoglio. Dopo la perdita del figlio, una madre si riscatta accogliendo il mondo che il figlio aveva amato: quello delle drag queen e di un night club vibrante di emozioni, luci e identità da difendere.

