Guida TV Sky Cinema e NOW: L'amore che non muore, Domenica 12 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) torna il grande cinema di Spike Lee con Inside Man, un thriller avvincente che riunisce Clive Owen, Denzel Washington e Jodie Foster. Una rapina in banca nel cuore di New York si trasforma in un gioco psicologico tra un ladro geniale e un detective determinato a salvare gli ostaggi. Tra inganni, piani segreti e colpi di scena, nulla è davvero come sembra. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15 va in onda L’amore che non muore, intenso dramma sentimentale diretto da Gilles Lellouche. Una rapina finita male separa per anni Jacqueline e Clotaire, due anime legate da un sentimento indistruttibile che il destino metterà duramente alla prova. Un film che mescola romanticismo e tensione, con una regia elegante e un cast di grande fascino. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) la leggerezza prende il sopravvento con Ma cosa ci dice il cervello, commedia brillante di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Giampaolo Morelli e Stefano Fresi. Giovanna, donna apparentemente ordinaria, nasconde una doppia vita da agente segreto e decide di usare le sue capacità per vendicare le piccole ingiustizie quotidiane subite dai suoi amici. Ironico, intelligente e sorprendentemente attuale.

Per le famiglie, alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) c’è Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, avventura divertente e piena di effetti speciali. Tom stringe amicizia con il tenero fantasmino Hugo e, insieme a un’investigatrice dell’occulto, parte per una missione che lo porterà a scoprire il valore dell’amicizia e del coraggio. Azione e fantascienza dominano su Sky Cinema Action (canale 305) con The Chronicles of Riddick, in onda alle 21:00. Vin Diesel torna nei panni del leggendario antieroe in fuga da mercenari e coinvolto in una guerra cosmica che deciderà le sorti dell’universo. Un film adrenalinico che unisce ritmo, effetti visivi e atmosfere cupe. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) debutta Humane, opera prima di Caitlin Cronenberg, figlia del celebre David. In un futuro vicino al collasso ambientale, una cena di famiglia si trasforma in un incubo morale e grottesco, rivelando l’egoismo e la paura di una società sull’orlo dell’abisso. Una satira distopica spiazzante e provocatoria.

Su Sky Cinema Romance (canale 307) alle 21:00 torna la commedia sentimentale con The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo. Jennifer Lopez è un’organizzatrice di matrimoni di successo che si innamora di Matthew McConaughey, ignara che lui sia il futuro marito di una sua cliente. Tra equivoci e romanticismo, un cult della commedia romantica anni Duemila. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308) va in onda We Are Marshall, toccante storia vera con Matthew McConaughey. Dopo un tragico incidente aereo che distrugge una squadra di football universitario, un allenatore e un gruppo di giovani giocatori lottano per rinascere e restituire speranza a un’intera comunità. Su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21:00 arriva 50 km all’ora, commedia di viaggio ricca di ironia e malinconia. Due fratelli, dopo anni di distanza, si ritrovano al funerale del padre e intraprendono insieme un percorso pieno di ricordi, battute e rivelazioni. Un road movie all’italiana che alterna leggerezza e tenerezza.

In seconda serata, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15 prosegue la nuova stagione di Petra con Il silenzio dei chiostri, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21:15 torna Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, in un ritorno follemente visionario nel mondo dell’iconico villain DC.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Inside Man
Clive Owen, Denzel Washington e Jodie Foster in un thriller di Spike Lee. Una banda di rapinatori irrompe in una banca di New York. Un detective tratta la liberazione degli ostaggi.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'amore che non muore
Grande successo in Francia per la pellicola di Gilles Lellouche. Una rapina finita male divide le strade di Jacqueline e Clotaire, ma la forza del primo amore resterà intatta...
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ma cosa ci dice il cervello
Riccardo Milani dirige Paola Cortellesi e un super cast nella commedia campione d'incassi. Giovanna mette le sue abilità di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi
A caccia di spettri in una commedia fantastica. Tom fa amicizia con il fantasmino Hugo e chiede aiuto a un'investigatrice dell'occulto per aiutarlo a tornare a casa.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Chronicles of Riddick
Vin Diesel nel fanta-action sequel di "Pitch Black". In fuga dai mercenari che vogliono la sua pelle, Riddick approda sul pianeta Helion dove rimane coinvolto in una guerra tra faide.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Humane
Il primo film della figlia d'arte Caitlin Cronenberg è una satira distopica con Jay Baruchel. La Terra è sull’orlo del collasso quando una cena di famiglia finisce nel caos.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Wedding Planner - Prima o poi mi sposo
Commedia romantica con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. Un'organizzatrice di matrimoni rimane colpita dal fascino di un pediatra, ma scopre che è il promesso sposo di una sua cliente.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

We Are Marshall
Dal regista di "Charlie's Angels", un'emozionante storia vera con Matthew McConaughey. Dopo un tragico incidente, un allenatore fa di tutto per ricostruire la squadra di football
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

50 km all'ora
Due fratelli da tempo separati si rivedono al funerale del padre e partono in direzione del cimitero di Cervia per spargere le ceneri del genitore. Un viaggio fra nostalgia e ironia che potrebbe finalmente mettere fine ai loro dissapori 
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Petra 3 Ep.1 - Il Silenzio Dei Chiostri
Ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Joker: Folie à Deux
Joaquin Phoenix torna nei panni di Arthur Fleck in questo sequel firmato da Todd Phillips. Rinchiuso nell'ospedale di Arkham, Joker incontra Harley Quinn (Lady Gaga): insieme danno vita a una tragica e folle avventura.
(SKY CINEMA DUE +24  HD ore 21.15/canale 311)

