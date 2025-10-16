Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - Punto di non ritorno, Giovedi 16 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) torna Jack Reacher - Punto di non ritorno, l'action ad alta tensione con Tom Cruise tratto dai romanzi di Lee Child. L'ex maggiore dell'esercito americano si ritrova coinvolto in un complotto che mette a rischio la vita di una sua collega, mentre un segreto del passato lo costringe a fare i conti con la propria coscienza. Su Sky Cinema Due (canale 302), alla stessa ora, spazio al mito con C'era una volta il West, il capolavoro assoluto di Sergio Leone. Un film che ha riscritto le regole del western grazie alla fotografia monumentale, alla musica di Ennio Morricone e a un cast leggendario guidato da Henry Fonda e Claudia Cardinale, in una storia di vendetta e avidità ai confini della civiltà. Per gli amanti della nostalgia e dell'avventura, alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) arriva Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman, figlio del regista del film originale. In un mix di emozione e divertimento, una nuova generazione scopre il passato degli Acchiappafantasmi e l'eredità lasciata da Egon Spengler, tra misteri, proton pack e fantasmi dispettosi.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) va in onda Un oggi alla volta, delicato dramedy romantico con Ginevra Francesconi e Tommaso Cassissa. Un errore di numero diventa l'inizio di un legame profondo tra due giovani che, tra speranza e paura, vivono una storia d'amore sospesa tra il presente e la consapevolezza del tempo che resta. Su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21:00 la tensione sale con La fratellanza, potente film carcerario con Nikolaj Coster-Waldau. Un broker di successo finisce in prigione dopo un tragico incidente e, per sopravvivere, deve unirsi a un clan violento, trasformandosi in un uomo spietato. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) c'è The Prestige, uno dei titoli più affascinanti di Christopher Nolan, con Hugh Jackman e Christian Bale nei panni di due illusionisti rivali ossessionati dal desiderio di superarsi, in un crescendo di mistero, inganno e follia ambientato nella Londra vittoriana.

Su Sky Cinema Romance (canale 307) arriva Big Wedding, commedia corale e brillante con Robert De Niro, Susan Sarandon, Diane Keaton e Katherine Heigl, che racconta con ironia e tenerezza il caos di una famiglia costretta a fingere armonia per amore delle apparenze durante un matrimonio. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308) va in onda Dream Horse, storia vera e toccante ambientata in Galles, con Toni Collette e Damian Lewis. Una donna qualunque e la sua comunità decidono di inseguire un sogno impossibile: allevare un cavallo da corsa e competere nei circuiti più prestigiosi. Per chi preferisce la commedia italiana, su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21:00 torna La casa di famiglia, con Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale. Quattro fratelli vendono la villa di famiglia senza sapere che il padre, creduto in coma irreversibile, sta per risvegliarsi, scatenando una catena di equivoci irresistibili.

Sul fronte +24, alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) è in replica Petra - Gli onori di casa, il nuovo episodio con Paola Cortellesi, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) torna Una vita tranquilla, il noir di Claudio Cupellini con Toni Servillo, perfetto per chi cerca tensione e introspezione.

Jack Reacher - Punto di non ritorno

Action con Tom Cruise nei panni del personaggio nato dalla penna di Lee Child. Reacher deve scoprire la congiura che ha portato all'arresto di una collega e fare i conti con un segreto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

C'era una volta il West

Henry Fonda e Claudia Cardinale nel western che ha consacrato il mito di Sergio Leone. Un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un'ex prostituta.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ghostbusters: Legacy

Jason Reitman dirige il nuovo atteso capitolo della saga cult. Mentre la terra trema misteriosamente, due ragazzi scoprono i segreti del defunto nonno, l’acchiappafantasmi Egon Spengler.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Un oggi alla volta

Ginevra Francesconi e Tommaso Cassissa sono i protagonisti di questo dramedy romantico. Marco, un diciannovenne prossimo alla maturità, incontra Aria, una ragazza che soffre di una malattia degenerativa. Un numero di telefono memorizzato male li unisce in un viaggio d'amore emozionante

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La fratellanza

Nikolaj Coster-Waldau in un action carcerario. In prigione per omicidio colposo, un broker di Wall Street entra a far parte di un violento clan.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Prestige

Meraviglia e suspense con Hugh Jackman e Christian Bale, per la regia di Christopher Nolan. La Londra di fine 800 fa da sfondo all'accesa e ossessiva rivalità tra due illusionisti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Big Wedding

Commedia con Robert De Niro, Katherine Heigl, Susan Sarandon e Diane Keaton. In occasione delle nozze del figlio adottivo, due coniugi, separati da anni, fingono di andare d'accordo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Dream Horse

Toni Collette e Damian Lewis in un’emozionante storia vera. Galles: una cassiera convince i suoi concittadini a investire su un purosangue per partecipare a un prestigioso concorso ippico.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La casa di famiglia

Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale in una commedia degli equivoci. Venduta la tenuta di famiglia, 4 fratelli devono ripensarci quando il padre esce dal coma

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Petra Stagione 3 - Gli onori di casa

Quando un importante imprenditore viene ucciso mentre è in compagnia di una giovane prostituta, Petra e Antonio sono costretti a una pericolosa trasferta professionale per mettersi sulle tracce dell’assassino. In una città per loro sconosciuta, troveranno l’aiuto inatteso di un uomo che in passato ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Petra

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Una vita tranquilla

Claudio Cupellini dirige Toni Servillo, premiato al Festival di Roma. In fuga dall'Italia, Rosario cambia identità e si trasferisce in Germania, ma il passato bussa alla sua porta.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)