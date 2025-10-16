Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiSky Cinema › Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - Punto di non ritorno, Giovedi 16 Ottobre 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - Punto di non ritorno, Giovedi 16 Ottobre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - Punto di non ritorno, Giovedi 16 Ottobre 2025

Logo Sky Cinema - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky Cinema
Logo del canale Sky Cinema HD - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky Cinema HD

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

giovedì, 16 ottobre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) torna Jack Reacher - Punto di non ritorno, l'action ad alta tensione con Tom Cruise tratto dai romanzi di Lee Child. L'ex maggiore dell'esercito americano si ritrova coinvolto in un complotto che mette a rischio la vita di una sua collega, mentre un segreto del passato lo costringe a fare i conti con la propria coscienza. Su Sky Cinema Due (canale 302), alla stessa ora, spazio al mito con C'era una volta il West, il capolavoro assoluto di Sergio Leone. Un film che ha riscritto le regole del western grazie alla fotografia monumentale, alla musica di Ennio Morricone e a un cast leggendario guidato da Henry Fonda e Claudia Cardinale, in una storia di vendetta e avidità ai confini della civiltà. Per gli amanti della nostalgia e dell'avventura, alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) arriva Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman, figlio del regista del film originale. In un mix di emozione e divertimento, una nuova generazione scopre il passato degli Acchiappafantasmi e l'eredità lasciata da Egon Spengler, tra misteri, proton pack e fantasmi dispettosi.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) va in onda Un oggi alla volta, delicato dramedy romantico con Ginevra Francesconi e Tommaso Cassissa. Un errore di numero diventa l'inizio di un legame profondo tra due giovani che, tra speranza e paura, vivono una storia d'amore sospesa tra il presente e la consapevolezza del tempo che resta. Su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21:00 la tensione sale con La fratellanza, potente film carcerario con Nikolaj Coster-Waldau. Un broker di successo finisce in prigione dopo un tragico incidente e, per sopravvivere, deve unirsi a un clan violento, trasformandosi in un uomo spietato. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) c'è The Prestige, uno dei titoli più affascinanti di Christopher Nolan, con Hugh Jackman e Christian Bale nei panni di due illusionisti rivali ossessionati dal desiderio di superarsi, in un crescendo di mistero, inganno e follia ambientato nella Londra vittoriana.

Su Sky Cinema Romance (canale 307) arriva Big Wedding, commedia corale e brillante con Robert De Niro, Susan Sarandon, Diane Keaton e Katherine Heigl, che racconta con ironia e tenerezza il caos di una famiglia costretta a fingere armonia per amore delle apparenze durante un matrimonio. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308) va in onda Dream Horse, storia vera e toccante ambientata in Galles, con Toni Collette e Damian Lewis. Una donna qualunque e la sua comunità decidono di inseguire un sogno impossibile: allevare un cavallo da corsa e competere nei circuiti più prestigiosi. Per chi preferisce la commedia italiana, su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21:00 torna La casa di famiglia, con Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale. Quattro fratelli vendono la villa di famiglia senza sapere che il padre, creduto in coma irreversibile, sta per risvegliarsi, scatenando una catena di equivoci irresistibili.

Sul fronte +24, alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) è in replica Petra - Gli onori di casa, il nuovo episodio con Paola Cortellesi, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) torna Una vita tranquilla, il noir di Claudio Cupellini con Toni Servillo, perfetto per chi cerca tensione e introspezione.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Jack Reacher - Punto di non ritorno
Action con Tom Cruise nei panni del personaggio nato dalla penna di Lee Child. Reacher deve scoprire la congiura che ha portato all'arresto di una collega e fare i conti con un segreto.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

C'era una volta il West
Henry Fonda e Claudia Cardinale nel western che ha consacrato il mito di Sergio Leone. Un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un'ex prostituta.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ghostbusters: Legacy
Jason Reitman dirige il nuovo atteso capitolo della saga cult. Mentre la terra trema misteriosamente, due ragazzi scoprono i segreti del defunto nonno, l’acchiappafantasmi Egon Spengler.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Un oggi alla volta
Ginevra Francesconi e Tommaso Cassissa sono i protagonisti di questo dramedy romantico. Marco, un diciannovenne prossimo alla maturità, incontra Aria, una ragazza che soffre di una malattia degenerativa. Un numero di telefono memorizzato male li unisce in un viaggio d'amore emozionante
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La fratellanza
Nikolaj Coster-Waldau in un action carcerario. In prigione per omicidio colposo, un broker di Wall Street entra a far parte di un violento clan.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Prestige
Meraviglia e suspense con Hugh Jackman e Christian Bale, per la regia di Christopher Nolan. La Londra di fine 800 fa da sfondo all'accesa e ossessiva rivalità tra due illusionisti.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Big Wedding
Commedia con Robert De Niro, Katherine Heigl, Susan Sarandon e Diane Keaton. In occasione delle nozze del figlio adottivo, due coniugi, separati da anni, fingono di andare d'accordo.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Dream Horse
Toni Collette e Damian Lewis in un’emozionante storia vera. Galles: una cassiera convince i suoi concittadini a investire su un purosangue per partecipare a un prestigioso concorso ippico.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La casa di famiglia
Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale in una commedia degli equivoci. Venduta la tenuta di famiglia, 4 fratelli devono ripensarci quando il padre esce dal coma
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Petra Stagione 3 - Gli onori di casa
Quando un importante imprenditore viene ucciso mentre è in compagnia di una giovane prostituta, Petra e Antonio sono costretti a una pericolosa trasferta professionale per mettersi sulle tracce dell’assassino. In una città per loro sconosciuta, troveranno l’aiuto inatteso di un uomo che in passato ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Petra
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Una vita tranquilla
Claudio Cupellini dirige Toni Servillo, premiato al Festival di Roma. In fuga dall'Italia, Rosario cambia identità e si trasferisce in Germania, ma il passato bussa alla sua porta.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Diritti TV Coppa del Mondo FIFA 2026™: aperta la vendita in Italia. Offerte entro il 25 Novembre

    La FIFA ha indetto una gara d'appalto in Italia per la vendita dei diritti mediatici della Coppa del Mondo FIFA 26™. La procedura di gara consentirà alla FIFA di selezionare il soggetto o i soggetti in Italia più idonei a garantire gli impegni richiesti in materia di trasmissione e programmazione, al fine di raggiungere il suo obiettivo di raggiungere il pubblico più ampio possibile e offrire un'esperienza di visione di alta...
    S
    Sport
    mercoledì, 15 ottobre 2025

  • Tennis, Coppa Davis 2025 se Italia in semifinale e finale in diretta anche su Rai 1

    La Rai e SuperTennis, il canale tv della Federazione italiana tennis e padel, annunciano di aver raggiunto un accordo che consentirà a Rai 1 di aggiungersi a SuperTennis nella trasmissione degli incontri dell'Italia nella semifinale e nella finale della Coppa Davis 2025, nel caso in cui gli azzurri riuscissero a superare l'Austria nel turno precedente. L'Italia, vincitrice delle ultime due edizioni della Davis, debutterà il 19 novembre nei quarti di finale...
    S
    Sport
    mercoledì, 15 ottobre 2025

  • Stop Piracy, convegno a Napoli - AGCOM traccia la strategia europea contro la pirateria digitale

    La Villa Doria D’Angri, sede monumentale dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, ha ospitato un convegno di cruciale importanza per il futuro dell'industria creativa e digitale europea: “STOP PIRACY – La cooperazione europea per il contrasto alla pirateria”. L’evento, organizzato in sinergia tra l’Università e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ha...
    E
    Economia
    mercoledì, 15 ottobre 2025

  • Six Kings Slam: diretta esclusiva Netflix con Sinner, Djokovic, Alcaraz stelle del tennis mondiale

    Per la prima volta in diretta solo su Netflix, mercoledì 15 ottobre, arriva il torneo Six Kings Slam, che vedrà i più grandi campioni del tennis contendersi il titolo di campione. I protagonisti della prima giornata, che scenderanno sul campo dell’ANB Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, alle 18:30 ora italiana, saranno Alexander Zverev (GER) vs. Taylor Fritz (USA), seguiti (non prima delle 20:00), dal campione italiano Jannik Sinner vs. Stefano...
    S
    Sport
    mercoledì, 15 ottobre 2025

  • HbbTV Symposium 2025: a Istanbul il summit globale sulla TV connessa e la pubblicità interattiva

    L'Associazione HbbTV, un'iniziativa globale dedicata a fornire standard aperti per servizi TV interattivi avanzati tramite reti di trasmissione in broadcast e a banda larga per televisori connessi e decoder, è lieta di annunciare il programma della conferenza e i relatori dell’HbbTV simposio e award. La tredicesima edizione del summit annuale del settore della TV connessa si terrà il 12 e 13 novembre 2025 a Istanbul, organizzato in collaborazione con...
    S
    Satellite / Estero
    mercoledì, 15 ottobre 2025

  • Petra – Terza stagione: su Sky e NOW la seconda storia tra segreti e indagini a Palermo

    È in arrivo mercoledì, 15 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW ,la seconda e ultima storia di PETRA – TERZA STAGIONE, Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi. Ne Gli onori di casa, Petra e il viceispettore Monte indagano sull’omicidio di un noto imprenditore, ucciso mentre era in compagnia di una giovane prostituta. Le indagini li conducono a Palermo, sulle tracce di...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 15 ottobre 2025

  • Rimodulazione Sky Multiscreen dal 1° dicembre 2025, tutte le novità e le opzioni per i clienti

    A partire dal 1° dicembre 2025 il costo del servizio Sky Multiscreen, a causa di una rimodulazione, subirà un incremento di 5,10 euro al mese sul prezzo dell'abbonamento. Il servizio, parte integrante dell'opzione Sky Q Plus, permette infatti di mettere in pausa la visione in una stanza e riprenderla altrove, garantendo a ogni membro della famiglia la gestione autonoma del proprio intrattenimento. È importante ricordare che l'accesso a...
    S
    Sky Italia
    martedì, 14 ottobre 2025

  • RaiSport: Paolo Petrecca punta su Mondiali, tennis e Olimpiadi 2026 tra tensioni interne e diritti TV

    Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, si trova al centro di un vortice di ambizioni strategiche e tensioni interne che definiscono il panorama dell'offerta sportiva del Servizio Pubblico. Mentre il costo dei diritti televisivi continua la sua crescita esponenziale, limitando il tradizionale bouquet di eventi, la guida di Viale Mazzini secondo quanto riportato da Primaonline sta rilanciando su due fronti cruciali: la difesa del brand calcistico Azzurro e un investimento massiccio...
    S
    Sport
    martedì, 14 ottobre 2025

  • DAZN Broadcaster della Kings Cup Lottomatica.sport Italy: tutte le partite live gratis e on demand

    In occasione del grande evento live di Unboxing della nuova stagione italiana di Kings League è stata annunciata la partnership con DAZN, che diventa Broadcaster Partner ufficiale della nuova Kings Cup Lottomatica.sport Italy. Dal 20 ottobre tutte le partite della competizione, oltre alla trasmissione sui canali di Kings League Lottomatica.sport Italy, saranno disponibili in Italia su DAZN, anche in modalità gratuita, sia live sia on demand, permettendo così a...
    D
    DAZN
    martedì, 14 ottobre 2025

  • Si apre la gara simultanea per i diritti media (anche Italia) della Champions dal 2027/28

    UC3 e Relevent Football Partners hanno ufficialmente dato il via al processo di gara per i diritti media delle Competizioni Maschili per Club UEFA (UMCCs), a partire dalla stagione 2027/28, introducendo sul tavolo una serie di "prime assolute" destinate a ridisegnare il panorama della commercializzazione sportiva. Questa mossa non è soltanto un rinnovo contrattuale, ma l'implementazione di una strategia commerciale innovativa e più snella, approvata lo...
    S
    Sport
    lunedì, 13 ottobre 2025

  • Settimana di grande tennis su Sky e NOW: cinque tornei ATP e WTA in diretta dal 13 al 19 ottobre

    Prosegue alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW.Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 13 a domenica 19 ottobre: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. In ambito maschile si svolgeranno: ATP 250 Almaty Open, Almaty (Kazakistan) ATP 250 BNP Parisbas Fortis Open, Bruxelles (Belgio) ATP 250 BNP Parisbas Nordic Open, Stoccolma (Svezia) In ambito femminile, da lunedì 15 ottobre: WTA 500 Aux Ningbo...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 13 ottobre 2025

  • Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 9 a martedì 14 ottobre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. EUROPEAN QUALIFIERS - Domenica 12 ottobre 2025 si apre con San Marino-Cipro (gruppo H) alle 15:00, in diretta esclusiva su Sky...
    S
    Sky Italia
    domenica, 12 ottobre 2025

  • TASK, il nuovo crime thriller HBO con Mark Ruffalo in esclusiva Sky e streaming NOW

    Dallo sceneggiatore dell’acclamata Omicidio a Easttown con Kate Winslet, Brad Ingelsby, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da domenica 12 ottobre TASK, un nuovo crime thriller targato HBO con Mark Ruffalo — candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy Award (Povere creature!, Un volto, due destini – I Know This Much Is True, The Avengers) — affiancato da Tom Pelphrey. In sette episodi, ambientata nella periferia operaia di...
    S
    Sky Italia
    domenica, 12 ottobre 2025

  • X Factor 2025, chiuse le selezioni dei Bootcamp: giudici pronti alle Last Call prima dei Live su Sky e NOW

    Si è chiusa la fase dei Bootcamp di X Factor 2025, sono stati quindi definiti ufficialmente gli artisti che, tra una settimana, si andranno a giocare un posto tra i concorrenti dello show Sky Original prodotto da Fremantle. I giochi sono ormai fatti per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che si preparano all’ultima tappa delle selezioni prima dei Live, le Last Call, la fase attesa giovedì 16 su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 10 ottobre 2025

  • «3Tre, il numero magico dello sci»: il docufilm Sky Sport che celebra la leggenda Madonna di Campiglio

    Perché la 3Tre è così speciale? Lo hanno raccontato gli autori e i protagonisti in un progetto speciale cinematografico dedicato alla più antica gara italiana di sci alpino, che andrà in onda sui canali di Sky Sport durante le festività natalizie e in versione inglese nelle settimane pre olimpiche. Il docufilm intitolato «3Tre il numero magico dello sci» è un progetto Sky - Trentino Marketing, con...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 09 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - Punto di non ritorno, Giovedi 16 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) torna Jack Reacher - Punto di non ritorno, l'action ad alta tensione con Tom Cruise tratto dai romanzi di Lee Child. L'ex maggiore dell'esercito americano si ritrova coinvolto in un complotto che mette a rischio la vita di una sua collega, mentre ...
     giovedì, 16 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Mercoledi 15 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) e alle 21:45 su Sky Cinema Suspense (canale 306) arriva Petra - Gli onori di casa, secondo episodio del terzo capitolo della serie Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi. Quando un imprenditore viene ucciso in circosta...
     mercoledì, 15 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema NOW: La leggenda degli uomini straordinari, Martedi 14 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno (canale 301, ore 21.15) e in streaming su NOW arriva "La leggenda degli uomini straordinari", film d'avventura con Sean Connery nei panni di Allan Quatermain, celebre esploratore chiamato a guidare una squadra di eroi della letteratura - da Dorian Gr...
     martedì, 14 ottobre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 12 - 18 Ottobre: Task, Max Giusti Show Bollicine, Ghostbusters e Petra

    GUIDA TV SKY / NOW | 12 - 18 OTTOBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La settimana si apre domenica 12 ottobre alle 21.15...
     lunedì, 13 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Ghostbusters: Minaccia glaciale, Lunedi 13 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) esplode la nostalgia e l'azione con Ghostbusters: Minaccia glaciale, nuovo capitolo della celebre saga. In una New York colpita da un'improvvisa Era Glaciale, un'antica forza malvagia minaccia di congelare il mondo. Vecchi e n...
     lunedì, 13 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨