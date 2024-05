Formula 1 2024, in diretta esclusiva Gran Premio Miami Sky Sport e NOW

In arrivo su Sky e in streaming su NOW appuntamento con la Formula 1. Va in scena il terzo Gran Premio di Miami della storia della Formula 1, sesta corsa del 2024 nonché secondo weekend Sprint della stagione. La gara capita in una settimana ricca di eventi per Ferrari. La città della Florida vivrà tanti momenti da ricordare, a cominciare dalla conclusione proprio in città della International Cavalcade che vedrà coinvolti alcuni dei clienti Ferrari più importanti al volante delle loro Ferrari provenienti da alcuni dei luoghi più suggestivi di Tennessee e Florida. Il culmine della settimana sarà proprio domenica con il Gran Premio. Le monoposto della Scuderia Ferrari HP, forti del supporto del nuovo title partner, saranno in pista con una livrea speciale, unica e dedicata a questa gara, che sarà presentata domani.

La pista. Il tracciato del Miami International Autodrome ha le caratteristiche di un circuito cittadino: propone infatti barriere di cemento che incombono dietro molte delle 19 curve, ma lo spazio per i sorpassi non manca e ci si attende come sempre un bello spettacolo. Il settore 1, veloce e fluido, offre poche opportunità di sorpasso, anche se riuscirvi in curva 1 non è impossibile, mentre dalla 2 alla 7 le gomme posteriori sono messe a dura prova, pertanto nella definizione degli assetti bisogna trovare il giusto compromesso a livello di carico aerodinamico. Le prime vere opportunità arrivano sul dritto da 1,4 km che si sviluppa tra le curve 8 e 11. In quel tratto è possibile azionare il DRS e così le vetture superano facilmente i 320 km/h prima della staccata che porta al tratto più tortuoso costituito dalle curve 11-16. Giunti alla esse in salita tra i muretti, si svolta a sinistra dove si spalanca un altro rettilineo di 1,2 km con DRS aperto. L’ultima chance di sorpasso arriva al tornante di curva 17, dove i piloti punteranno ancora una volta a frenare in ritardo e a tuffarsi all’interno della traiettoria dell’avversario, che però avrà modo di difendersi cercando di portare il rivale all’esterno, dove la pista si restringe in prossimità dell’uscita di curva.

Strategia. A livello strategico lo schema a una sola sosta qui è normalmente riconosciuto come il più veloce, con la maggior parte della griglia che dovrebbe affrontare il via con gomma Medium prima di passare alla Hard a cominciare dal 15° giro. Certo, in caso di Safety Car, e specialmente se i piloti dovessero riscontrare un degrado pneumatici maggiore di quanto atteso, si potrebbe dover passare anche allo schema a due soste, con il ritorno alla gomma Medium intorno al giro 37-43. Sono attesi alti livelli di umidità e temperature elevate, e non sono da escludere possibili acquazzoni che potrebbero ulteriormente complicare il quadro della situazione.

Seconda Sprint. Come si diceva, il weekend di Miami propone la seconda Sprint Race della stagione e questo significa che, ancora una volta, a disposizione dei piloti ci sarà solo una sessione di prove libere, in programma alle 12.30 di venerdì (18.30 CEST) seguita dalle qualifiche della Sprint alle 16.30 (22.30 CEST). Sabato la gara Sprint – 19 giri pari a 102,67 km – prenderà il via alle 12 (18 CEST) e sarà seguita dalla riapertura del Parc Fermé, con possibilità di rimettere mano alle vetture, e dalle qualifiche per il Gran Premio alle 16 (22 CEST), la stessa ora nella quale il giorno successivo prenderà il via la gara, che vede in programma 57 giri, pari a 308,326 km.

Ferrari si appresta a vivere una settimana memorabile a Miami, dove sono in programma svariate attività legate al marchio all’insegna dei valori di tradizione e innovazione che trovano negli Stati Uniti una terra di elezione nel settantesimo anno di presenza sul mercato nordamericano. La Scuderia sarà tra le grandi protagoniste del weekend e in Florida sfoggerà una speciale livrea per celebrare i due colori ritrovati, l’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino, tonalità che sono state per anni parte della quotidianità di Maranello e che nell’ultimo mezzo secolo sono invece passate in secondo piano. Ma la gara di Miami sarà anche il palcoscenico più straordinario per il debutto del nuovo title partner del team, HP.

Livrea unica. La novità più importante, già ufficialmente annunciata nei giorni scorsi, è dunque l’arrivo del nuovo title partner. HP supporterà la squadra nelle prossime stagioni e a partire da questa gara diventa parte integrante del nome del team che ai Gran Premi sarà Scuderia Ferrari HP. La partnership non copre solo la squadra di Formula 1 ma ha carattere molto più globale e a livello sportivo si estende anche alla vettura con la quale Maya Weug gareggerà nei colori Ferrari in F1 Academy – la serie tutta al femminile che può contare sulle ragazze più veloci del pianeta e nella quale milita anche l’altro talento di Maranello, la brasiliana Aurelia Nobels –, così come a tutta la Scuderia Ferrari Driver Academy, il programma dedicato ai giovani attivo dal 2009, e al team di Esports. La dominante del logo del nuovo title partner, che da questa gara debutta sulle monoposto e su altre attrezzature di squadra, si sposa alla perfezione con il tema scelto dalla Casa di Maranello per la settimana di Miami, ovvero la riscoperta dell’Azzurro La Plata e dell’Azzurro Dino. Queste tonalità saranno ovviamente protagoniste sulla livrea della SF-24 che verrà impiegata unicamente in questo weekend. I tocchi di colore saranno visibili sulle ali, sull'engine cover, sull'halo, sugli specchietti retrovisori, sui numeri di gara e, in una citazione storica che non poteva mancare, anche sui cerchi, com’era sulle monoposto di Formula 1 di Ferrari negli anni Sessanta, a cominciare dalla 158 F1 con la quale John Surtees si aggiudicò il titolo mondiale proprio sessant’anni fa in terra americana. La SF-24 di Miami ricorderà in parte le Ferrari che venivano schierate nelle gare di monoposto e a ruote coperte dal North American Racing Team (N.A.R.T.) di Luigi Chinetti che della Casa di Maranello era l’importatore – e del quale si ricorda la Ferrari blu e bianca di Surtees, ma che schierò molte volte in gara anche delle Ferrari rosse con strisce blu scuro – mentre i più appassionati potranno anche notare una citazione cromatica del team britannico Maranello Concessionaires, per anni impegnato con svariate Ferrari nelle corse a ruote coperte negli anni Sessanta.

La divisa del team. Come già svelato in parte nei giorni scorsi, Charles e Carlos indosseranno una speciale divisa prevalentemente Azzurro La Plata, comprendente tuta, scarpe, guanti e casco, con inserti in Azzurro Dino e anche la squadra la domenica del Gran Premio avrà la divisa dello stesso colore. L’Azzurro La Plata, piuttosto chiaro, caratterizzava le vetture delle squadre argentine negli anni Cinquanta ed era pure simile a quello che Alberto Ascari prediligeva e portava regolarmente in corsa nelle sue stagioni più vincenti. L’italiano due volte campione del mondo era infatti solito indossare una maglietta azzurra con un casco coordinato, perché convinto gli portassero fortuna. Quando Ascari nel 1952 diede l’assalto alla 500 Miglia di Indianapolis sulla sua Ferrari 375 Special, costruita appositamente per quella gara, il muso era dipinto di azzurro. Della stessa tinta erano anche le tute dei piloti degli anni Sessanta come John Surtees e Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti e Chris Amon. Era di quella tonalità anche la tuta di Niki Lauda nel suo primo anno con la Scuderia così come i camici dei meccanici quelle degli operai a Maranello, nel pieno rispetto di quelli che erano i colori stereotipati della società dell’epoca, dove questi lavoratori erano anche definiti “tute blu”, in contrapposizione ai “colletti bianchi” di impiegati e manager.

APPUNTAMENTI – Dopo la parentesi asiatica, il circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami da giovedì 2 a domenica 5 maggio su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì è tempo di conferenza stampa piloti, in programma alle 19.30. Venerdì si scende in pista per le prime prove libere, con il circuito cittadino costruito intorno all’Hard Rock Stadium che ospiterà anche il secondo appuntamento stagionale di F1 Academy. Alle 22.30 è già tempo di qualifiche per la seconda Sprint dell’anno, che scatterà sabato alle 18. Sabato sera, alle 20, la prima gara del weekend della F1 Academy, mentre alle 22, F1 di nuovo in pista per le qualifiche della gara. Domenica sera si parte alle 19 con Gara 2 di F1 Academy, mentre alle 22 sarà semaforo verde per la F1.

La telecronaca di uno degli appuntamenti più glamour dell’anno sarà affidata, come di consueto, a Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.



Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

F1: IL GP DI MIAMI IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

GIOVEDI 2 MAGGIO

Ore 19.30: conferenza stampa piloti

Ore 22: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 3 MAGGIO

Ore 15.55: F1 Academy – prove libere 1

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: F1 - prove libere 1

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.15: F1 Academy – prove libere 2

Ore 22: Paddock Live

Ore 22.30: F1 – qualifiche Sprint

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Ore 24.15: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 4 MAGGIO



Ore 16.20: F1 Academy – qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 18: F1 - Sprint

Ore 19: Paddock Live

Ore 20: F1 Academy – Gara 1

Ore 21.15: Warm Up

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 22: F1 - qualifiche

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

DOMENICA 5 MAGGIO

Ore 19: F1 Academy – Gara 2

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22: F1 - gara

Ore 24: Paddock Live

Ore 24.30: Debriefing

Ore 1.30: Race Anatomy

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Sabato 4 maggio, l'azione inizia alle 14:10 con un'edizione speciale di "Tv8 Sport", seguita da un'intensa serie di appuntamenti dedicati alla Formula 1. Alle 14:15 avremo "Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint", seguito alle 14:45 dalle qualifiche sprint del GP di Miami 2024. Le emozioni continuano con "Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint" alle 15:55, e poi alle 16:15 con la diretta di "Motori F1 Paddock Live Pre Sprint". Alle 16:55, non perderti IN DIRETTA la sprint race del GP di Miami 2024, seguita alle 19:00 dal post-sprint live.

La giornata prosegue con altri momenti interessanti, inclusa un'analisi approfondita della Scuderia Ferrari con "DiscoveRED - Scuderia Ferrari Charles Leclerc" alle 22:10, seguita dal "F1 Warm Up" alle 22:45. Il giorno si conclude con le qualifiche del GP di Miami 2024 alle 23:25 e il relativo post-qualifiche.

Domenica 5 maggio, l'attesa per il Gran Premio di Miami raggiunge il suo apice con "Aspettando il GP Miami" alle 21:45, seguito dal "F1 Paddock Live Pre Gara" alle 22:00. Alle 23:30, preparati per la gara principale del GP di Miami 2024, con il podio previsto per l'01:15. Dopo la corsa, avremo ulteriori commenti e analisi nel "F1 Paddock Live Post Gara" alle 01:30, seguito da un dettagliato "Debriefing" alle 02:00 e infine da "Race Anatomy F1 Ep.6 Gp Miami" alle 02:30. Sia che tu sia appassionato di MotoGP che di Formula 1, questo fine settimana promette di soddisfare tutte le tue aspettative con un'azione senza sosta e momenti indimenticabili in pista.

SABATO 4 MAGGIO



ore 14:10 Informazione Tv8 Sport

ore 14:15 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint

ore 14:45 Motori Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Miami Qualifiche Sprint 03/05/2024

ore 15:55 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint

ore 16:15 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA

ore 16:55 Motori Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Miami Sprint 04/05/2024 DIRETTA

ore 19:00 Motori F1 Paddock Live Post Sprint DIRETTA

[...]

ore 22:10 Motori DiscoveRED - Scuderia Ferrari Charles Leclerc

ore 22:45 Motori F1 Warm Up

ore 23:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 23:25 Motori Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Miami Qualifiche 04/05/2024

ore 00:50 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 5 MAGGIO

ore 21:45 Motori Aspettando il GP Miam

ore 22:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 23:30 Motori Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Miami Gara 05/05/2024

ore 01:15 Motori F1 Podio 2024

ore 01:30 Motori F1 Paddock Live Post Gara

ore 02:00 Motori F1 Debriefing

ore 02:30 Motori Motori Race Anatomy F1 Motori Race Anatomy F1 2024 Ep.6 Gp Miami 05/05/2024

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!