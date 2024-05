Formula 1 2024, in diretta GP Emilia-Romagna Sky Sport e NOW | Imola LIVE TV8

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana speciale per i motori, con la Formula 1 che sbarca in Italia per ilprimo appuntamento europeo del Mondiale 2024. La Formula 1 torna ad Imola dopo l’annullamento della scorsa stagione, quando nella settimana del Gran Premio la Romagna, e parte delle Marche, vennero sconvolte da devastanti alluvioni che provocarono 17 vittime, ventimila sfollati e danni per miliardi di euro. Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna è la settima gara del campionato, nonché la prima della stagione europea.

La pista. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è vecchio stile e per questo è molto amato dai piloti. Adagiato sulle colline di Imola, propone saliscendi e curve che sono parte della storia del motorsport, da affrontare a velocità ben superiori a 200 km/h. Nella sua struttura attuale, il primo settore è probabilmente il più impegnativo: propone il lungo rettilineo dei box, dove è possibile aprire il DRS, seguito da due chicane da alta velocità – il meraviglioso sistema di curve che include le varianti del Tamburello e della curva Villeneuve e porta all’impegnativa frenata della Tosa, le cui vie di fuga sono in ghiaia, e dunque particolarmente insidiose. Il più piccolo errore può costare decimi preziosi in qualifica e addirittura delle posizioni in gara. Il settore 2 prevede una ripida salita verso la curva Piratella dopo la quale si scende nuovamente verso le velocissime curve delle Acque minerali, dove i piloti dovranno azzeccare alla perfezione il punto di frenata per portare abbastanza velocità nel terzo e ultimo settore, che porta all’unico detection point per il DRS di tutta la pista. Non sono molti i tratti favorevoli per i sorpassi, ma il rettilineo principale offre buona opportunità.

Programma. Dopo due weekend di fila con il formato Sprint, si torna allo schema tradizionale. Venerdì ci saranno due sessioni di libere (alle 13.30 e alle 17.00 CEST); sabato le prove libere 3 (12.30 CEST) precederanno le qualifiche delle 16.00. Il Gran Premio (63 giri pari a 309,049 km) prenderà il via alle 15.00.

Live dall’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settima prova della stagione. Tanti gli appuntamenti in programma nel “piccolo Nürburgring”, a partire da giovedì 16 con la conferenza stampa dei piloti, in programma alle 14.30. Venerdì finalmente in pista, con laprima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato la caccia alla pole, con le qualifiche che scattano alle 16. Domenica la gara, con il semaforo verde previsto alle 15. A Imola in pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup, quest’ultima al debutto stagionale.

Weekend tutto da vivere minuto per minuto su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

SPECIALE “IO E AYRTON” – Protagonista di questa speciale settimana a Imola il ricordo del grande Ayrton Senna, il pilota brasiliano che proprio su questa pista perse la vita trent’anni fa. Sky Sport celebra il tre volte campione del mondo con “Io e Ayrton”, un “monologo-evento” sulla vita del campione di Formula 1, messo in scena da Stefano Fresi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e al teatro Ebe Stignani di Imola. Scritto dal regista e scrittore Giorgio J. Squarcia, il monologo èuna storia di redenzione e motivazione che attraversa il decennio 1984-1994, dalla prima all’ultima gara in Formula 1 del pilota brasiliano. È il percorso parallelo di Senna con quello di un giovanissimo ragazzo italiano, il narratore. Il primo alle prese con gli ostacoli delle gare, l’altro con i problemi di una vita difficile.

“Io e Ayrton” andrà in onda venerdì 17 maggio alle 21.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con repliche durante tutto il weekend e la possibilità di rivederlo on demand.

SKY SPORT PLUS - L’esperienza di visione della Formula 1 sarà ancora più completa grazie a Sky Sport Plus, con le migliori opzioni di visione disponibili da questo weekend anche su NOW grazie alle EXTRA Cam, per vivere il GP da più prospettive. Sky Sport Plus è accessibile sul canale 207 attraverso il tasto verde del telecomando Sky Q satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi a Internet.

Disponibili le opzioni

Race Control (per vivere ogni giro dal punto di vista del tuo pilota preferitoe ascoltare il sound come se fossi in pista)

(per vivere ogni giro dal punto di vista del tuo pilota preferitoe ascoltare il come se fossi in pista) Battle Channel (per seguire da vicino la battaglia per la leadership del Gran Premio. Potrai vivere la corsa dalla visuale della monoposto dei primi 3 piloti in bagarre senza perdere di vista le immagini in diretta della gara)

(per seguire da vicino la per la del Gran Premio. Potrai vivere la corsa dalla visuale della monoposto dei primi 3 piloti in bagarre Highlights in tempo reale,

in tempo reale, l’ On board Sky (la funzionalità che mostra la visuale del pilota scelto dalla regia Sky con telecronaca live)

(la funzionalità che mostra la visuale del pilota scelto dalla regia Sky con telecronaca live) il Race Split (4 schermate in una per seguire la gara (le immagini in diretta, l’On Board Sky, i tempi e il Race Tracker)

(4 schermate in una per seguire la gara (le immagini in diretta, l’On Board Sky, i tempi e il Race Tracker) i risultati e le classifiche.

F1: IL GP DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA

IN ESCLUSIVA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

VENERDI 17 MAGGIO

Ore 9.50: F3 – prove libere 1

Ore 11: F2 – prove libere 1

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F3 – qualifiche

Ore 15.55: F2 – qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: Porsche Super Cup – prove libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)

Ore 21.45: “Io e Ayrton”

SABATO 18 MAGGIO

Ore 10: F3 - Sprint Race

Ore 11.15: Porsche Super Cup - qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.40: Paddock Live

Ore 16: F1 – qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 19 MAGGIO

Ore 8.25: F3 – Feature Race

Ore 9.55: F2 - Feature Race

Ore 11.40: Porsche Super Cup - gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

Ore 24: “Io e Ayrton”

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Le quattro ruote ancora protagoniste del weekend, con il Gran Premio MSC Cruises del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, che sarà trasmesso LIVE in chiaro su TV8.

Sabato 18 maggio, è in programma un'intensa giornata di eventi legati alla Formula 1. L'azione inizia alle 15:15 con "Motori Aspettando il GP Imola", che ti terrà aggiornato su tutte le ultime notizie e anticipazioni. Alle 15:30, preparati per il "Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche" in diretta, un momento perfetto per analizzare le strategie delle squadre e i pronostici per le qualifiche. Alle 16:00, sarà il momento clou con le qualifiche del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2024. Potrai seguire ogni momento di questa emozionante sessione grazie alla copertura completa offerta da "Motori F1 2024 GP Del Made In Italy E Dell'Emilia Romagna Qualifiche 18/05/2024". Dopo l'azione in pista, alle 17:15 non perderti il "Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche", dove gli esperti discuteranno delle prestazioni dei piloti e delle squadre. Alle 17:45, torna in diretta con il "Motori F1 Paddock Live Show", dove potrai cogliere gli ultimi aggiornamenti e le interviste. Alle 18:15, non perderti la prima TV del documentario "Villeneuve Pironi". La serata continua con la replica delle qualifiche alle 20:20.

Domenica 19 maggio, la tensione per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna raggiunge il suo culmine con una serie di eventi imperdibili. Alle 13:00, inizia la fase pre-gara con "Informazione Tv8 Sport" in diretta, che ti porterà nel vivo delle ultime anticipazioni e delle strategie delle squadre. Alle 13:30, non perderti il "Motori F1 Paddock Live Pre Gara" in diretta. Alle 15:00, segui la gara principale del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2024 con "Motori F1 2024 GP Del Made In Italy E Dell'Emilia Romagna Gara 19/05/2024". Sarà un momento emozionante in pista, dove i migliori piloti si sfideranno per la vittoria. Dopo l'epica corsa, alle 16:45, sarà il momento del podio con "Motori F1 Podio 2024" in diretta, dove i vincitori saranno celebrati e premiati. Alle 17:00, rimani sintonizzato per il "Motori F1 Paddock Live Post Gara" in diretta, dove gli esperti analizzeranno gli avvenimenti della gara e forniranno commenti post-gara. Alle 17:30, non perderti il "Motori F1 Debriefing" in diretta, che offrirà ulteriori approfondimenti sugli eventi della giornata. La serata continua con la replica della gara alle 18:00, seguita da "Motori Race Anatomy F1 2024 Ep.7 GP Del Made In Italy E Dell'Emilia Romagna 19/05/2024" alle 19:10, un'analisi dettagliata dei momenti salienti della giornata.

SABATO 18 MAGGIO



ore 15:15 Motori Aspettando il GP Imola

ore 15:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA

ore 16:00 Motori F1 2024 Gp Del Made In Italy E Dell'emilia Romagna Qualifiche 18/05/2024 DIRETTA

ore 17:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA

ore 17:45 Motori F1 Paddock Live Show DIRETTA

ore 18:15 Documentario - Villeneuve Pironi Prima TV

ore 20:20 Motori F1 2024 Gp Del Made In Italy E Dell'emilia Romagna Qualifiche 18/05/2024

DOMENICA 19 MAGGIO

ore 13:00 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

ore 13:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara DIRETTA

ore 15:00 Motori F1 2024 Gp Del Made In Italy E Dell'emilia Romagna Gara 19/05/2024 DIRETTA

ore 16:45 Motori F! Podio 2024 DIRETTA

ore 17:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara DIRETTA

ore 17:30 Motori F1 Debriefing DIRETTA

ore 18:00 Motori F1 2024 Gp Del Made In Italy E Dell'emilia Romagna Gara 19/05/2024

ore 19:10 Motori Race Anatomy F1 2024 Ep.7 Gp Del Made In Italy E Dell'emilia Romagna 19/05/2024 DIRETTA

