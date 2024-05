Formula 1 2024, diretta esclusiva GP Monte-Carlo Sky Sport e NOW

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana speciale per i motori, con la Formula 1, Tutto pronto per uno degli appuntamenti più glamour dell’anno: il GP di Monaco. Sul circuito cittadino del Principato si parte giovedì 23 con la conferenza stampa dei piloti, in programma alle 14.30. Venerdì finalmente in pista, con laprima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato la caccia alla pole, con le qualifiche che scattano alle 16. Domenica la gara, con il semaforo verde previsto alle 15. Sulle strade del principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup.

Weekend tutto da vivere minuto per minuto su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Il Gran Premio di Monaco è l’ottava gara della stagione, nonché la corsa di casa di Charles Leclerc, che sulla pista più corta del mondiale – 3.337 metri – ha vissuto per due volte l’emozione della conquista della pole position ma la domenica ha sempre raccolto poco. Nonostante si tratti del tracciato più tortuoso del Mondiale, in certi passaggi si viaggia vicino ai 300 km/h ma lungo le sue 19 curve il minimo errore rischia di costare carissimo, con danni alla vettura che spesso comportano la fine della propria gara. Nel suo punto più largo, il circuito è largo infatti soltanto 10 metri, appena lo spazio sufficiente per far correre due monoposto ruota a ruota.



Punti iconici. Tra le sezioni più caratteristiche del tracciato ci sono la prima curva, Ste. Devote, e la salita del Casino, tratti che vengono percorsi a velocità da far rizzare i capelli. Il lentissimo tornante di curva 6 offre una delle poche opportunità per le auto di tuffarsi l’una nell’altra prima che la pista svolti verso il tunnel. Il settore 3 è il più impressionante sotto il profilo visivo perché le ruote sfiorano i guard-rail alle due esse delle piscine e alla Rascasse, la penultima curva che immette sul rettilineo del traguardo che poi tanto rettilineo non è, visto che si tratta di una lunga semicurva. I sorpassi sono quasi impossibili, e per questo i piloti si concentreranno soprattutto sulle qualifiche che, come si dice, sono a tutti gli effetti la prima parte del Gran Premio.



Strategia. Una buona posizione in pista è tutto a Monaco, il che significa che praticamente ogni squadra opterà per la strategia a una sola sosta nel tentativo di mantenerla. In condizioni di asciutto i piloti spesso partono con gomme Soft o Medium per avere ritmo veloce ma costante durante i primi giri. Il passaggio alla mescola Hard avviene nella finestra di giri che va dal 22 al 38. Ovviamente in caso di Safety Car o pioggia la situazione può diventare decisamente caotica e la corsa improvvisamente può trasformarsi in una roulette…

F1: IL GP DI MONACO IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

Venerdì 24 maggio

Ore 11: F3 – qualifiche

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.05: F2 – qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.40: Porsche Super Cup - qualifiche

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 25 maggio

Ore 10.40: F3 - Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 26 maggio

Ore 7.55: F3 – Feature Race

Ore 9.35: F2 - Feature Race

Ore 11.55: Porsche Super Cup - gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Sabato 25 maggio, alle ore 18:00, ci sarà il F1 Paddock Live Pre Qualifiche, seguito alle 18:30 dalle qualifiche del Gran Premio di Monaco 2024. Domenica 26 maggio, la giornata inizierà alle ore 17:00 con il F1 Paddock Live Pre Gara. Alle 18:30, avrà luogo la gara del Gran Premio di Monaco 2024. Dopo la gara, alle 20:15, ci sarà la cerimonia del podio di F1 2024, seguita alle 20:30 dal F1 Paddock Live Post Gara. La serata si concluderà alle ore 21:00 con la proiezione del film biografico "Senna".

Weekend tutto da vivere minuto per minuto su TV8, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

SABATO 25 MAGGIO



ore 18:00 F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 18:30 Motori F1 2024 Gp Monaco Qualifiche 25/05/2024

DOMENICA 26 MAGGIO



ore 17:00 F1 Paddock Live Pre Gara

ore 18:30 Motori Formula 1 2024 Gp Monaco Gara 26/05/2024

ore 20:15 F1 Podio 2024

ore 20:30 F1 Paddock Live Post Gara

ore 21:00 Film Biografico Senna

