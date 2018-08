Sky Sport Champions Playoff Andata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Sky torna ad essere la tv della UEFA Champions League (per il triennio 2018/2021), proprio nell’anno in cui ci saranno nuovamente 4 squadre italiane al via della fase a gironi (Juventus, Napoli, Roma ed Inter) e il torneo avrà una nuova formula con match nel doppio orario alle 18.55 e alle 21 (oltre a Diretta Gol) per un totale di 138 partite (di cui 12 di playoff e la SuperCoppa Europea) e oltre 250 ore di eventi live.

Per un ritorno d’eccezione non poteva mancare una star d’eccezione, con Ilaria D’Amico che lascia “Sky Calcio Show” per affacciarsi nella dimensione europea della coppa più prestigiosa. E lo fa con dei compagni di avventura che compongono un vero dream team, a cominciare da Alessandro Costacurta, mister Champions League (5 trionfi in carriera) che torna a Sky per affiancare la conduttrice in questa nuova avventura. Accanto a loro, Andrea Pirlo, new entry nella squadra dei talent di Sky Sport si alternerà con altri super campioni: Esteban Cambiasso, Luca Vialli e il numero dieci della squadra di Sky Sport, Alessandro Del Piero. In panchina un allenatore straordinario: Fabio Capello, altro grande protagonista dello studio. Non poteva mancare la più internazionale delle grandi firme del giornalismo italiano: Paolo Condò, giurato italiano del Pallone d’Oro.

A settembre torna anche la UEFA Europa League, in esclusiva Sky per altri tre anni. In totale 205 partite a stagione (in onda anche grazie a Diretta Gol), live il giovedì nei due diversi orari, 18.55 e 21, con lo studio pre e post partita condotto dallo stile inconfondibile di Anna Billò. Due le italiane sicuramente in corsa: Lazio e Milan, con l’Atalanta che punta a conquistare un’altra grande esperienza europea.

E da quest’anno, Champions League ed Europa League saranno visibili anche sul digitale terrestre e via fibra.

La nuova Champions League e l’Europa League saranno visibili sul nuovo canale Sky Sport Football.

SKY SPORT CHAMPIONS DIRETTA ESCLUSIVA - PLAYOFF ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

Con l’andata dei preliminari, parte su Sky Sport l’edizione 2018/19 della rinnovata UEFA Champions League. In attesa di vedere all’opera le quattro italiane al via (Juventus, Napoli, Roma e Inter), tra martedì 21, e mercoledì 22 agosto andranno in scena sei incontri, che potranno essere seguiti in diretta esclusiva su Sky Sport, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. 12 le squadre impegnate a giocarsi i sei posti rimasti, che daranno poi, l’accesso alla prima fase, quella a gironi, che scatterà il 18 settembre, con le italiane in campo. Le gare di ritorno, a campi invertiti, martedì 28 e mercoledì 29 agosto. Solo su Sky sarà possibile assistere a tutti i match della UEFA Champions League delle prossime tre stagioni (2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021).

Martedi 21 Agosto 2018:

FK Crvena zvezda vs FC Salzburg ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno HD (in SD can. 382 - 482, in HD can. 372 - 472)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano

SL Benfica vs PAOK FC ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football HD (canale 203) e Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

FC Bate Borisov vs PSV Eindhoven ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Massimo Tecca

Diretta Gol Champions League ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi:



FC Bate Borisov vs PSV Eindhoven: Geri De Rosa

Geri De Rosa FK Crvena zvezda vs FC Salzburg: Riccardo Trevisani

Riccardo Trevisani SL Benfica vs PAOK FC: Rosario Triolo

Mercoledi 22 Agosto 2018:

AFC Ajax vs FC Dynamo Kyiv ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno HD (in SD can. 382 - 482, in HD can. 372 - 472)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella

BSC Young Boys vs GNK Dinamo Zagreb ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football HD (canale 203) e Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi

MOL Vidi FC vs AEK Atene FC ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Rosario Triolo

Diretta Gol Champions League ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi:

AFC Ajax vs FC Dynamo Kyiv: Riccardo Trevisani

Riccardo Trevisani BSC Young Boys vs GNK Dinamo Zagreb : Daniele Barone

Daniele Barone MOL Vidi FC vs AEK Atene FC: Luca Boschetto

