Sky Sport Serie A Recuperi 1a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti

Mercoledì 30 Settembre, appuntamento con la Serie A, in campo per i recuperi della prima giornata del campionato 2020/2021. Aggiornamenti e news in tempo reale sulla Serie A anche sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport. La visione della programmazione della giornata di Serie A è disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming live su NOW TV

SKY SPORT SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - RECUPERI 1 GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, digitale terrestre, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite, tutte in Super HD e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

Mercoledi 30 Settembre 2020:

Diretta Gol Serie A ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Serie A:

Benevento vs Inter: Andrea Marinozzi

Andrea Marinozzi Udinese vs Spezia: Daniele Barone

Benevento vs Inter ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento Fernardo Orsi

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Francesco Modugno

Campani reduci dal 3 a 2 in rimonta sulla Samp. Hanno sempre perso nei 3 precedenti ufficiali. Inter per la 2a vittoria nelle prime due, come la scorsa stagione.

L’Inter ha vinto entrambe le sfide di Serie A TIM contro il Benevento: 2-1 in trasferta nell’ottobre 2017 e 2-0 in casa nel febbraio 2018. L’Inter ha vinto nove delle ultime 11 gare contro formazioni neopromosse in Serie A TIM (2N), l’ultima sconfitta risale al settembre 2018 contro il Parma. Con il successo contro la Sampdoria, il Benevento ha ottenuto appena un punto in meno di quanti ne aveva raccolti in tutto il girone d’andata nella sua precedente stagione di Serie A TIM (quattro nel 2017/18). L’Inter ha vinto le ultime due trasferte di campionato senza subire gol – i nerazzurri non ottengono tre clean sheet fuori casa di fila in Serie A TIM da settembre 2013. L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha sempre vinto la prima trasferta stagionale dal 2011/12 nei cinque maggiori campionati europei (sei su sei). Sia Benevento che Inter hanno vinto il loro match d’esordio in questo campionato con una rimonta nel corso degli ultimi 20 minuti di gioco. Prima sfida, da allenatori in Serie A TIM, tra Filippo Inzaghi e Antonio Conte – i due attuali tecnici di Benevento e Inter hanno disputato 93 match insieme, da giocatori, nel massimo campionato tra il 1997 e il 2001 alla Juventus. Marco Sau del Benevento ha realizzato tre gol contro l’Inter in Serie A TIM, inclusa la sua prima doppietta nella competizione (novembre 2012 al Meazza) – solo contro Genoa e Sassuolo ha fatto meglio (quattro reti ad entrambi). Luca Caldirola, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha collezionato una sola presenza ufficiale con i nerazzurri: nella fase a gironi di Champions League 2011/12 contro il CSKA Mosca, con Claudio Ranieri alla guida. L’ultima delle due doppiette di Marcelo Brozovic dell’Inter in Serie A TIM è stata realizzata proprio contro il Benevento nell’ottobre 2017 – in quell’occasione è arrivato anche l’ultimo gol dei nerazzurri su punizione diretta in trasferta in Serie A TIM.

Udinese vs Spezia ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara - commento Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Marina Presello

Friulani reduci dalla sconfitta esterna con il Verona. In vantaggio 3 a 2 nei 6 precedenti di Serie B in casa. Lo Spezia cerca i primi punti in Serie A. Un solo pareggio in 12 precedenti di Serie B tra Udinese e Spezia (tutti tra il 1930 e il 1950) – nel computo delle vittorie i liguri conducono per sette a quattro. Le due formazioni si sono anche già affrontate una sola volta in Coppa Italia: successo dello Spezia per 3-2 in Friuli nel terzo turno del 2016/17. Nello scorso campionato l’Udinese ha vinto solo una delle sei sfide contro formazioni neopromosse: 1-0 in trasferta a Lecce (3N, 2P). Dopo una striscia di cinque successi casalinghi consecutivi contro squadre neopromosse in Serie A TIM, l’Udinese ha vinto solo una delle sette gare più recenti in Friuli (3N, 3P). L’Udinese ha ottenuto un solo successo nelle ultime nove partite alla Dacia Arena in Serie A TIM, 2-1 contro la Juventus a luglio (4N, 4P). Solo una delle otto precedenti squadre al loro esordio assoluto in Serie A TIM nel XXI secolo ha trovato il successo nella prima trasferta nel massimo campionato italiano: il Chievo nel 2001 (per le altre sette un pareggio e sei sconfitte). Nonostante le 18 conclusioni contro l'Hellas Verona la scorsa giornata, l’Udinese non ha trovato la via del gol: solo due volte nella sua storia in Serie A TIM non ha segnato nelle prime due gare stagionali nella competizione, nel 1981/82 e nel 1985/86. 31 delle 33 reti di Kevin Lasagna dell’Udinese in Serie A TIM sono state realizzate su azione, incluse tutte le ultime 14. Juan Musso dell’Udinese ha collezionato nove clean sheet nel 2020 in Serie A TIM, nessun portiere ha fatto meglio nel periodo (nove anche Donnarumma). Diego Farias dello Spezia ha già realizzato un gol contro l’Udinese in Serie A TIM, nel novembre 2016 con la maglia del Cagliari.

Studio - Sky Calcio Show CalcioMercato L'Originale dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 a mezzanotte

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni

Lazio vs Atalanta ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci

Entrambe cercano la 2a vittoria nelle prime due: la Lazio non ci riesce da 8 anni, l'Atalanta da 12. Bergamaschi imbattuti nelle ultime 3 sfide all'Olimpico. La Lazio non vince contro l’Atalanta dal gennaio 2017 (3N, 3P): è dal 1992 che i biancocelesti non rimangono almeno sette gare senza successi contro i bergamaschi (14 in quel caso). L’Atalanta ha segnato in tutte le ultime quattro trasferte contro la Lazio in Serie A TIM (1V, 2N, 1P), dopo aver mancato il gol in cinque delle precedenti sei. 2.3 punti a partita in casa nel 2020 per la Lazio, esattamente come l’Atalanta: solamente la Juventus (2.6) ha mantenuto una media interna più alta nell’anno solare in Serie A TIM. La Lazio non ha mai trovato il successo al primo match stagionale di Serie A TIM giocato all’Olimpico con Simone Inzaghi in panchina: due pareggi e due sconfitte – l’ultima vittoria risale al 2015 contro il Bologna, sotto la guida di Pioli. Dopo una serie di nove successi di fila tra febbraio e luglio, l’Atalanta non è più riuscita a vincere due partite consecutive in Serie A TIM, alternando in otto gare i tre punti con una gara senza vittoria. L’Atalanta è rimasta imbattuta in 19 delle 20 trasferte giocate in Serie A TIM dall’inizio della scorsa stagione (12V, 7N), più volte di ogni altra formazione – l’unica sconfitta dei bergamaschi nel parziale è stata contro il Bologna nel dicembre 2019. Atalanta (29) e Lazio (28) sono le due squadre che hanno recuperato più punti da situazione di svantaggio in Serie A TIM dall’inizio della scorsa stagione. Il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic ha segnato la sua prima doppietta in Serie A TIM nel dicembre 2017 contro l’Atalanta, in una partita finita 3-3 – in quella stessa gara, Josip Ilicic realizzò la sua prima marcatura multipla con la sua attuale squadra. Nel 2020, Ciro Immobile ha segnato 10 gol in 10 partite casalinghe: la media di una rete a partita in gare interne è la migliore per lui in un singolo anno solare in Serie A TIM. L’attaccante dell’Atalanta, Luis Muriel, ha segnato cinque gol allo Stadio Olimpico di Roma, in 10 partite di Serie A TIM: in nessuno degli altri stadi italiani ha fatto meglio tra quelli in cui non ha giocato da padrone di casa.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog