Sky Sport Serie A 3a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti

Da venerdì 2 Ottobre, a domenica 4, appuntamento con la Serie A, in campo per la terza giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A, anche in streaming su NOW TV. Una partita ogni turno sarà trasmessa in 4K HDR con Sky Q satellite. Per i clienti Sky, le 3 partite a giornata di Serie A di DAZN saranno visibili su DAZN1, canale 209 di Sky, per i clienti che aderiscono all’offerta Sky-DAZN.

Ogni week end, aggiornamenti e news in tempo reale sulla Serie A anche sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport. La visione della programmazione della giornata di Serie A è disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming live su NOW TV.

Per gli studi delle partite del weekend, Marco Cattaneo condurrà “Sky Calcio Live” con i suoi ospiti, tra i quali le grandi firme Paolo Condò e Matteo Marani, per la “maratona” del sabato dalle 14. Insieme a loro anche Alessandro Costacurta. Alessandro Bonan a “Sky Calcio Show” con Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni la domenica pomeriggio (dalle 14).

Fabio Caressa per i commenti della giornata, con Stefano De Grandis e Dalila Setti, nel programma della domenica sera (dalle 22.45) “Sky Calcio Club”, che per questa stagione vedrà la presenza fissa di Sandro Piccinini, tra i volti più autorevoli e più amati del panorama televisivo sportivo italiano. Insieme a loro anche Beppe Bergomi, Luca Marchegiani e Paolo Di Canio. Confermati nella squadra di Sky anche Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Lorenzo Minotti, Nando Orsi, Luca Pellegrini, Renato Zaccarelli.

SKY SPORT SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 3a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

SKY SPORT SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 3a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

Venerdi 2 Ottobre 2020:

Studio - Sky Calcio Show CalcioMercato L'Originale dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 a mezzanotte

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Lorenzo Pellegrini, Marco Bucciantini, Giorgia Cenni

Fiorentina vs Sampdoria ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Viola reduci dal 4-3 di San Siro. Samp per evitare il terzo ko nei primi 3 turni, come la scorsa stagione. Una sola vittoria al Franchi nelle ultime 14 sfide di A. La Fiorentina ha vinto entrambe le sfide stagionali lo scorso campionato contro la Sampdoria dopo che nelle precedenti sette non aveva mai ottenuto i tre punti (5N, 2P). In tutte le ultime nove sfide in Serie A TIM tra Fiorentina e Sampdoria entrambe le squadre hanno trovato la rete (3.6 reti in media a partita nel parziale).La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 14 trasferte in casa della Fiorentina in Serie A TIM (6N, 7P), successo arrivato ad agosto 2017, per 2-1, con le reti di Caprari e Quagliarella, quest’ultima su calcio di rigore. La Fiorentina ha ottenuto i tre punti senza subire gol in ciascuna delle ultime tre gare interne di campionato; l’ultima volta che i Viola hanno infilato almeno quattro vittorie casalinghe mantenendo la porta inviolata risale ad ottobre 2015 (sei gare in quel caso). Dopo essere stata sconfitta nelle prime tre giornate della Serie A TIM 2019/20, la Sampdoria ha perso entrambe le prime due gare di questo campionato: solo l’Atalanta (nel 1952/53 e 1953/54) e la Pro Patria (1948/49 e 1949/50) hanno perso i primi tre incontri per due stagioni di fila. Fiorentina e Sampdoria sono due delle tre squadre (insieme al Torino) ad aver perso una partita dopo essersi trovate in vantaggio nel punteggio in questa Serie A TIM. Escludendo le squadre neopromosse, solo il Milan (22) ha subito meno gol della Fiorentina (24) in Serie A TIM dall’arrivo di Giuseppe Iachini sulla panchina viola; tuttavia nell’incontro più recente contro l’Inter, la squadra toscana ha incassato quattro reti, cosa che non le accadeva proprio dalla partita precedente all’arrivo dell’attuale allenatore (1-4 contro la Roma, sotto la gestione di Montella). Tre dei sei gol incassati dalla Sampdoria in queste prime due giornate sono arrivati sugli sviluppi di corner; nella Serie A TIM 2019/20, invece, i blucerchiati avevano subito la loro terza rete da questa situazione di gioco al nono turno di campionato. A partire dalla ripresa della Serie A TIM post lockdown, Giacomo Bonaventura è il giocatore italiano che ha servito più assist (sei) in campionato; in generale, solo Gómez, Calhanoglu e Sanchez (otto ciascuno) hanno fatto meglio nel periodo. L’attaccante, Fabio Quagliarella, ha segnato sette reti in Serie A TIM contro la Fiorentina con la Sampdoria, inclusa la sua unica tripletta con i liguri in campionato a gennaio 2018: contro nessuna squadra ha fatto meglio con la maglia blucerchiata (sette marcature anche contro il Cagliari).

Sabato 3 Ottobre 2020:

Studio - Sky Calcio Live dalle 14 alle 15, dalle 17 alle 18

Satellite e Fibra: Canali Sky Sport delle partite

Digitale Terrestre: Canali Sky Sport delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Marco Cattaneo, Paolo Condò, Matteo Marani, Daniele Adani

Sassuolo vs Crotone ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Geri De Rosa - commento Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello

Emiliani per la prima vittoria in casa dopo l'1 a 1 col Cagliari. Crotone in cerca dei primi punti dopo 2 ko. Sconfitto nei due precedenti di A a Reggio Emilia. Il Crotone ha vinto l’ultima gara di Serie A TIM contro il Sassuolo, dopo che non aveva ottenuto successi nelle tre precedenti (1N, 2P). Tra le squadre attualmente in Serie A TIM, il Crotone è l’unica contro cui il Sassuolo ha il 100% di successi casalinghi nella competizione (2/2). Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A TIM (2N, 2P), 5-0 contro il Genoa a luglio - aveva trovato il successo in quattro delle precedenti sei (1N, 1P). Il Crotone ha perso 28 delle 39 trasferte disputate complessivamente in Serie A TIM, il 72% - la peggior percentuale dal suo esordio nella competizione nel 2016/17, tra le formazioni con più di 20 gare esterne nel periodo. Il Sassuolo ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 15 gare di campionato, nel 5-0 contro il Genoa dello scorso luglio - i neroverdi hanno incassato una media di 1.7 reti a partita nel periodo. Il Crotone ha subito almeno due reti in ciascuna delle due gare di questo campionato e, considerando anche la sua ultima partecipazione in Serie A TIM (nel 2017/18) la serie si allunga a cinque: non ha mai subito più di un gol per più incontri di fila nella competizione. Gian Marco Ferrari ha giocato 110 partite tra Serie A TIM e B con la maglia del Crotone (segnando quattro gol) - contro lo Spezia nella scorsa giornata, il difensore del Sassuolo ha servito due assist in un singolo incontro per la prima volta nel massimo campionato. La stagione di Serie A TIM in cui Luca Marrone ha collezionato più presenze è stata la 2013/14, giocata con la maglia del Sassuolo - è il giocatore del Crotone con più passaggi riusciti nelle prime due giornate di questo campionato (122). L’unica doppietta in Serie A TIM di Simy è stata realizzata contro il Sassuolo, nell’aprile 2018 - i neroverdi sono l’unica squadra contro cui l’attaccante del Crotone ha segnato più di un gol nella competizione.

Studio - Sky Saturday Night ore 20:30

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 24 (canale 200)

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 481) e Sky Sport 24 (SD can. 483, HD can. 471)

Streaming: diretta su NOW TV e Sky Go

In studio: Roberta Noè, Stefano Meloccaro, Riccardo Trevisani, Luca Marchetti, Marco Nosotti

Udinese vs Roma ore 20:45

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Domenica 4 Ottobre 2020:

Atalanta vs Cagliari ore 12:30

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Sky Calcio Show dalle 14 alle 15, dalle 17 alle 18 e dalle 20 alle 20.40

Satellite e Fibra: Canali Sky Sport delle partite

Digitale Terrestre: Canali Sky Sport delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini, Giorgia Cenni

Lazio vs Inter ore 15:00

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Diretta Gol Serie A ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Serie A:

Benevento vs Bologna : Dario Massara

: Dario Massara Parma vs Hellas Verona: Maurizio Compagnoni

Parma vs Hellas Verona ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera - commento Renato Zaccarelli

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti

Emiliani in vantaggio per 3 vittorie a 2 negli 8 precedenti al Tardini. Il Verona cerca il terzo successo nelle prime 3 giornate, non ci riesce in A dal 1984. L'Hellas Verona è rimasto imbattuto in otto degli ultimi nove incontri di Serie A TIM contro il Parma (6V, 2N) - l’unica eccezione è un 2-0 a favore dei ducali nel marzo 2014. Il Parma è rimasto imbattuto in sei delle otto gare interne nel massimo campionato contro l'Hellas Verona (3V, 3N) - completano due sconfitte, una delle quali proprio nella sfida più recente, nell’ottobre 2019 (1-0 siglato da Lazovic). Il Parma ha perso sette delle nove partite casalinghe di Serie A TIM da inizio febbraio (1V, 1N), nessuna squadra ha fatto peggio nello stesso periodo. Il Parma subisce gol da 16 incontri consecutivi di Serie A TIM: record negativo per i gialloblù nel massimo campionato e seconda serie in corso più lunga, dopo quella del Bologna (35), tra le squadre attualmente nella competizione. Considerando la vittoria a tavolino contro la Roma, l'Hellas Verona ha vinto le prime due gare stagionali in Serie A TIM per la seconda volta nella sua storia - in precedenza ci era riuscito nel 1984/85 (stagione dello Scudetto), campionato in cui vinse anche il terzo incontro. L'Hellas Verona, con Milan e Napoli, è tra le tre squadre a non aver ancora subito gol nelle prime due giornate di questo campionato - nelle ultime cinque stagioni nessuna formazione di Serie A TIM è riuscita ad ottenere tre clean sheet nelle prime tre. In due gare di questo campionato, l'Hellas Verona ha battuto solamente un corner, meno di ogni altra squadra. Dall’altra parte sono stati 13 i calci d’angolo per il Parma, nessuna formazione ne conta di più. Il centrocampista del Parma Jasmin Kurtic ha segnato due gol nelle sue ultime quattro sfide di Serie A TIM contro il Verona - da 2017/18 ad oggi ha realizzato più reti solo contro il Bologna (tre, ma in sei confronti). L'Hellas Verona è l’unica squadra di questo campionato ad aver già schierato almeno tre giocatori nati dopo l’1/1/2000: Ivan Ilic, Matteo Lovato ed Ebrima Colley. L’ultima rete in Serie A TIM di Antonin Barak risale all’ultima giornata dello scorso campionato contro il Parma, con la maglia del Lecce - il centrocampista potrebbe diventare il primo marcatore ceco nella storia del Verona nel massimo campionato.

Benevento vs Bologna ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi - commento Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Francesco Modugno

Il Benevento ha sempre perso e non ha segnato nei 2 precedenti assoluti col Bologna. Rossoblu' per la prima vittoria in trasferta dopo il 2 a 0 col Milan. Il Benevento ha disputato la sua prima storica gara interna in Serie A TIM proprio contro il Bologna nell’agosto 2017, con una vittoria dei rossoblù per 0-1 grazie alla rete di Godfred Donsah. Il Benevento ha perso entrambi i precedenti in Serie A TIM contro il Bologna (0-1 in casa e 3-0 in trasferta): il Bologna è una delle cinque squadre contro cui il Benevento non ha trovato il gol nella sua unica precedente stagione nel massimo campionato - assieme a Fiorentina, Napoli, Atalanta e Torino. Il Benevento ha subito sette gol nelle prime due partite di campionato, mentre nella propria prima stagione di Serie A TIM ne aveva concessi tre – tuttavia i campani hanno segnato ben cinque gol, cifra raggiunta dopo 12 partite nella stagione 2017/18. Il Bologna è reduce da quattro sconfitte esterne consecutive in Serie A TIM e potrebbe perdere cinque gare di fila fuori casa in campionato per la prima volta da ottobre 2015. Il Bologna non trova inoltre il gol da tre trasferte di fila in campionato: l’ultima formazione ad aver avuto una striscia più lunga nella competizione è stata la SPAL nelle prime sei gare esterne della Serie A TIM 2019/20. Il Bologna subisce gol da 35 partite di fila in Serie A TIM, record negativo nella competizione, nella storia dei top-5 campionati europei solo quattro squadre hanno avuto delle serie più lunghe con gol al passivo - Bordeaux nel 1960 (42), Gimnàstic de Tarragona nel 1950 (41), Racing Santander nel 1960 (39) e Duisburg nel 1975 (38). Nell’estate 2015, Sinisa Mihajlovic è subentrato a Filippo Inzaghi sulla panchina del Milan: per l’attuale allenatore del Bologna, 50% di successi in tutte le competizioni con i rossoneri (19V, 10N, 9P), contro il 35% dell’allenatore del Benevento (14V, 13N, 13P). L’attaccante del Benevento Gianluca Caprari ha segnato due gol e fornito un assist nelle prime due partite di questo campionato; nella seconda parte della scorsa stagione, con la maglia del Parma, aveva realizzato due reti in 12 gare. Il difensore del Benevento Gaetano Letizia, in gol all’esordio stagionale contro la Sampdoria, ha trovato la sua prima rete in Serie A TIM contro il Bologna nell’ottobre 2015, quando vestiva la maglia del Carpi. L’attaccante del Bologna Musa Barrow ha realizzato la sua prima rete in Serie A TIM proprio contro il Benevento ad aprile 2018 con la maglia dell’Atalanta: nell’anno solare 2020 ha segnato nove reti in campionato, più del doppio di qualsiasi compagno di squadra.

Milan vs Spezia ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini

Una vittoria a testa nel 1923/24, pre Girone unico, e un successo rossonero in coppa Italia. Milan per la terza vittoria nelle prime 3, che manca da 14 anni. Prima sfida in campionato tra Milan e Spezia; c’è tuttavia un precedente tra le due squadre in Coppa Italia, un successo per 3-1 a favore dei rossoneri negli ottavi di finale del gennaio 2014. Il Milan è imbattuto da 14 incontri di Serie A TIM contro squadre neopromosse (9V, 5N); tuttavia, i due più recenti giocati in casa sono terminati in parità (2-2 contro il Lecce lo scorso ottobre e 1-1 contro il Verona a febbraio). Il Milan è l’unica squadra ad essere imbattuta in Serie A TIM dalla ripresa dei campionati a giugno. I rossoneri hanno ottenuto 11 successi e tre pareggi in 14 partite e non restano imbattuti per più gare di fila nella competizione dal marzo 2007 (15). Il Milan va a segno da 22 gare consecutive di Serie A TIM: solo due volte nella sua storia ha trovato la via del gol per più incontri consecutivi nella competizione, nel 1949 (27) e nel 1973 (29). Tre punti per lo Spezia, già miglior esordiente dal 2003/04 alla terza giornata: nessuna delle squadre debuttanti in Serie A TIM dal Siena di quella stagione ha ottenuto più di un punto nelle prime tre gare, i toscani arrivarono a quattro. Il Milan viene da due successi consecutivi in campionato e potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali in Serie A TIM per la seconda volta nel XXI secolo, dopo il 2006/07. Nello scorso campionato, Hakan Calhanoglu è andato a segno contro tutte e tre le squadre neopromosse affrontate in Serie A TIM; il centrocampista del Milan tuttavia è rimasto a secco di reti contro la prima formazione proveniente dalla B in questa stagione, alla 2ª giornata contro il Crotone. Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha preso parte a due gol in tre sfide contro lo Spezia in Serie B, un assist nel settembre 2018 e una rete nel gennaio 2019. Per la seconda volta in carriera tra Serie A TIM e Serie B, Andrej Galabinov ha trovato il gol nelle sue prime due partite stagionali di campionato (in precedenza era successo nel torneo cadetto 2015/16 con il Novara, anno in cui poi rimase a secco per otto gare, ma concluse la stagione a quota 13).

Anteprima Sky Calcio Club dalle 19:30 alle 20

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 24 (canale 200)

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 24 (canale 481)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Dalila Setti

Juventus vs Napoli ore 20:45 [in 4K HDR per i clienti Sky Q SAT premendo tasto verde]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà, Massimo Ugolini e Alessandro Alciato

Juve a quota 4 punti, -2 rispetto alle ultime 4 stagioni. Napoli per la terza vittoria nelle prime 3. A Torino ha vinto soltanto 2 volte nelle ultime 23 sfide di A. Dalla prima stagione (2011/12) della serie di Scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, solo la Roma (cinque) ha ottenuto più successi del Napoli (quattro) contro i bianconeri in Serie A TIM. Il Napoli ha vinto l’ultimo incontro di campionato contro la Juventus in Serie A TIM, per 2-1, lo scorso gennaio; l’ultima volta in cui i partenopei hanno vinto almeno due gare di fila contro la Juventus in campionato è stata nel gennaio 2011: 3-0, con tripletta di Cavani. Juventus e Napoli sono andate entrambe in gol negli ultimi quattro precedenti di campionato: è dal 1990 che nessuna delle due formazioni mantiene la porta inviolata per almeno cinque incroci consecutivi in Serie A TIM. La Juventus ha vinto otto delle ultime nove sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A TIM; l’unica sconfitta dei bianconeri nel parziale è arrivata ad aprile 2018: 0-1 firmato dal colpo di testa di Kalidou Koulibaly nei minuti di recupero. La Juventus è rimasta imbattuta nelle prime tre gare stagionali di Serie A TIM in otto delle precedenti nove stagioni (dal 2011/12): l’unica eccezione nel parziale è stata nel 2015/16, sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Il Napoli ha vinto le prime due gare di questo campionato senza subire gol: soltanto nella stagione 1966/67, i partenopei sono riusciti a trovare il successo in tutte le prime tre partite giocate in campionato, mantenendo sempre la porta inviolata. Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso hanno giocato assieme 218 partite di Serie A TIM con la maglia del Milan registrando il 60% di vittorie (131 su 218): 179 di queste gare sono arrivate sotto la gestione di Carlo Ancelotti, ex allenatore di entrambe le squadre di questo incontro. Nell’anno solare 2020, l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è l’unico giocatore dei Top-5 campionati europei ad aver una media superiore ad un gol a partita fra chi ha giocato almeno due gare nel periodo (24 reti in 21 presenze). Il giocatore del Napoli, Hirving Lozano, ha trovato il suo primo gol in Serie A TIM all’esordio nella competizione proprio contro la Juventus ad agosto 2019; è stato in quel caso il primo giocatore del Napoli a segnare al debutto in Serie A TIM contro i bianconeri da Roberto Stellone nel settembre 2000.

Sky Calcio Club dalle 22.45 alle 00.30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202)

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Alex Del Piero (da Los Angeles), Sandro Piccinini, Stefano De Grandis, Dalila Setti

