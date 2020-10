Sky Sport Serie A 5a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti

Da venerdì 23 ottobre, a lunedì 26 ottobre, appuntamento con la Serie A, in campo per la quinta giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà in esclusiva live 7 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW TV. Una partita a weekend sarà trasmessa in 4K HDR con Sky Q satellite.

Venerdi 23 Ottobre 2020:

Studio - 23 dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:30 alle 23:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Marco Cattaneo, Stefano De Grandis, Daniele Adani, Federico Buffa

Sassuolo vs Torino ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti

Il Torino ha ottenuto il doppio dei successi rispetto al Sassuolo nei 14 precedenti tra le due squadre in Serie A TIM (sei vittorie per i piemontesi) - tuttavia i granata sono usciti sconfitti nella sfida più recente (2-1 a gennaio) Il 71% delle sfide di Serie A TIM tra Sassuolo e Torino al Mapei Stadium sono terminate in parità (5/7) - contro nessun’altra squadra il Sassuolo ha registrato più segni X in casa (come contro il Cagliari). Il Sassuolo sta vivendo la sua miglior partenza in Serie A TIM con 10 punti in quattro giornate: dalla stagione 2016/17, tutte le otto squadre in doppia cifra di punti a questo punto del campionato si sono piazzate nelle prime cinque posizioni a fine stagione. Il Sassuolo ha segnato quattro reti in tutte le ultime tre gare di Serie A TIM - solo tre squadre hanno segnato più di tre gol per più incontri di fila nella competizione: l'Inter nel 1930, il Torino nel 1947 e la Juventus nel 1950. Il Torino non registrava zero punti nelle prime tre partite stagionali di Serie A TIM dal 2002/03 (anno della retrocessione) e non incassava otto reti dal 1940/41 (record negativo per i granata a questo punto del campionato). Con 13 gol all’attivo dopo quattro partite, il Sassuolo ha eguagliato la miglior partenza a livello realizzativo per una squadra emiliana nella storia della Serie A TIM (13 anche per il Bologna nel 1930/31). In questa sfida si affrontano la squadra che ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio (Sassuolo, quattro) e quella che ne ha persi di più una volta sopra nel punteggio (Torino, sei) in questa Serie A TIM. Con quattro gol e due assist, l'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo è il giocatore che ha preso parte a più reti nel campionato in corso (sei, al pari di Alejandro Gómez). L'attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato quattro gol nelle sue prime tre gare stagionali per la seconda volta in Serie A TIM, dopo il 2016/17 - il Sassuolo è la sua vittima preferita nel massimo campionato: otto reti in 11 sfide contro i neroverdi nella competizione.

Sabato 24 Ottobre 2020:

Studio - Sky Calcio Live dalle 14 alle 15, dalle 17 alle 18 e dalle 20 alle 21

Satellite e Fibra: Canali Sky Sport delle partite

Digitale Terrestre: Canali Sky Sport delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Marco Cattaneo, Paolo Condò, Matteo Marani, Alessandro Costacurta

Atalanta vs Sampdoria ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - commento Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni

Bergamaschi reduci dal 4-1 del San Paolo. Samp in cerca del 3° successo di fila. Il pari manca a Bergamo da 7 anni, Atalanta 4 vittorie e 3 per la Samp. L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide di Serie A TIM contro la Sampdoria (2V, 1N) e potrebbe infilare quattro incontri senza sconfitta contro i blucerchiati per la prima volta dal dicembre 1992. L'Atalanta non ha subito gol nelle due sfide più recenti contro la Sampdoria in Serie A TIM: solo una volta ha tenuto la porta inviolata per più gare di fila contro i liguri nella competizione (quattro incontri alla fine degli anni '60). Atalanta e Sampdoria non pareggiano a Bergamo in Serie A TIM dal marzo 2013 (0-0) - da allora quattro successi lombardi e tre liguri. Dopo la sconfitta per 1-4 contro il Napoli nell’ultimo turno di campionato, l’Atalanta potrebbe perdere due gare di fila in Serie A TIM per la prima volta dal febbraio 2019. Dopo il successo per 3-0 contro la Lazio, la Sampdoria potrebbe tenere la porta inviolata in due partite consecutive di Serie A TIM per la prima volta da novembre 2019 - in quel caso la seconda gara fu uno 0-0 proprio contro l'Atalanta. L'Atalanta ha pareggiato soltanto una delle ultime 18 partite interne di Serie A TIM (2-2 contro un'altra ligure, il Genoa) - completano il parziale 13 successi e quattro sconfitte. Solo le partite del Bayern Monaco (6.3) hanno prodotto in media più gol di quelle dell'Atalanta (5.8) nei Top-5 campionati europei - la Dea ha il miglior attacco di questa Serie A TIM con 14 reti, il doppio di quelle della Sampdoria. Luis Muriel ha collezionato 21 gol in 79 presenze di Serie A TIM con la Sampdoria - da avversario, l'attaccante dell'Atalanta ha segnato quattro gol in quattro sfide contro i blucerchiati, la sua miglior media tra le squadre affrontate più di due volte nella competizione. Dovesse trovare la rete in questo match, Sam Lammers diventerebbe il primo giocatore olandese a segnare almeno tre reti nelle prime cinque partite stagionali della sua squadra in Serie A TIM da Ruud Gullit nella stagione 1994/95, con il Milan. Solo contro la Fiorentina (12), Fabio Quagliarella ha segnato più gol in Serie A TIM che contro l'Atalanta (11) - l'attaccante della Sampdoria (a quota 167 centri) è a una sola rete di distanza dal 15º posto nella classifica dei marcatori all-time in Serie A TIM (Giuseppe Savoldi, 168).

Genoa vs Inter ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - commento Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi

Il Genoa ha perso 5 degli ultimi 7 precedenti a Marassi e non segna all'Inter da 211 minuti. L'Inter con 5 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. L'Inter ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A TIM contro il Genoa con un punteggio complessivo di 16-0: solo una volta nella loro storia in Serie A TIM i nerazzurri hanno ottenuto cinque successi di fila tenendo sempre la porta inviolata contro una singola avversaria (contro l’Atalanta tra il 1951 e il 1953). Genoa e Inter non pareggiano in Serie A TIM dal maggio 2013 (0-0 tra Ballardini e Stramaccioni in panchina) - da allora nove successi nerazzurri e cinque rossoblù. In 11 delle ultime 12 sfide di Serie A TIM tra Genoa e Inter giocate al Ferraris, almeno una delle due formazioni non ha trovato il gol: unica eccezione nel parziale il successo rossoblù, per 3-2, nel maggio 2015. Se da una parte l'Inter non realizzava almeno 11 gol nelle prime quattro partite stagionali di Serie A TIM dal 2013/14, dall'altra i nerazzurri non incassavano otto gol a questo punto del campionato dal 2011/12. Il Genoa non ha trovato il gol nelle ultime due partite di campionato: è dal marzo 2019, sotto Cesare Prandelli, che non infila tre gare di Serie A TIM senza reti all'attivo. Includendo la gara giocata a inizio agosto, il Genoa ha vinto le ultime due partite interne di Serie A TIM (7-1 il punteggio complessivo) - è dal settembre 2018 che non ottiene tre successi di fila in casa in Serie A TIM, con Davide Ballardini alla guida. Nell'ultimo match contro l'Hellas Verona, Mattia Perin è diventato il primo portiere del Genoa a effettuare 10 parate in una singola partita di Serie A TIM da Alessio Scarpi, nel 2009 contro il Lecce - il prossimo sarà il 50º clean sheet per lui con la maglia del Genoa nel massimo campionato italiano. L'attaccante dell'Inter Alexis Sánchez ha trovato il gol nelle sue ultime due sfide di campionato contro il Genoa: mai nella sua carriera in Serie A TIM ha segnato per tre gare consecutive contro una singola avversaria. Tra le squadre affrontate più di una volta, il Genoa è quella contro cui Romelu Lukaku ha la miglior media gol in campionato tra Serie A TIM e Premier League (quattro reti in due sfide)– la squadra rossoblù è la vittima preferita dell'attaccante dell'Inter nel campionato italiano.

Studio - Sky Saturday Night ore 20:30

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 24 (canale 200)

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 481) e Sky Sport 24 (SD can. 483, HD can. 471)

Streaming: diretta su NOW TV e Sky Go

In studio: Roberta Noè, Stefano Meloccaro, Riccardo Trevisani, Stefano De Grandis e Marco Nosotti

L'anticipo di Serie A del sabato sera raccontato in diretta da Roberta Noe', Stefano Meloccaro e i loro ospiti. Partecipa interagendo con l'hashtag #SkySaturdayNight e i WhatsApp Audio di #OpenMic.

Lazio vs Bologna ore 20:45

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Domenica 25 Ottobre 2020:

Cagliari vs Crotone ore 12:30

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Sky Calcio Show dalle 14 alle 15, dalle 17 alle 18 e dalle 20 alle 20:40

Satellite e Fibra: Canali Sky Sport delle partite

Digitale Terrestre: Canali Sky Sport delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini, Giorgia Cenni

Benevento vs Napoli ore 15:00

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Parma vs Spezia ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Geri De Rosa - commento Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Marina Presello

Parma a quota 3. Spezia reduce dal primo pareggio in A. Equilibrio nelle 22 sfide assolute fra A, B e C, 7 vittorie a testa e 8 pari. 10 precedenti tra Parma e Spezia in Serie B: dopo aver perso cinque dei primi sei (1V), il Parma è rimasto imbattuto nei successivi quattro (1V, 3N). Il Parma ha vinto solo due delle cinque gare casalinghe in Serie A TIM contro squadre neopromosse dal suo ritorno nel massimo campionato nel 2018/19 (2N, 1P); tuttavia, uno dei due successi è arrivato nel match più recente, 2-0 contro il Lecce, lo scorso gennaio. Il Parma ha subito gol in nove delle ultime 10 partite di Serie A TIM giocate al Tardini (16 nel parziale): fa eccezione la più recente, ovvero la vittoria per 1-0 contro l'Hellas Verona. Il Parma ha perso 10 incontri di Serie A TIM dalla ripresa dei campionati a giugno (5V, 2N): nessuna squadra ha fatto peggio nello stesso periodo (10 anche la SPAL). Tre di queste sconfitte sono arrivate nelle prime quattro gare del torneo in corso (1V). Un successo e una sconfitta per lo Spezia in trasferta in questa Serie A TIM; l'ultima debuttante ad aver ottenuto almeno quattro punti nelle prime tre gare esterne in assoluto nella competizione è stata il Chievo nel 2001/02 (sei). Lo Spezia (26) è la squadra che ha utilizzato più giocatori finora in questo campionato: si tratta di un record dopo le prime quattro partite stagionali di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria (segue il Genoa a 25, sempre nel torneo in corso, ma con una partita in meno). Parma e Spezia sono due delle tre squadre che hanno subito più gol nel corso delle seconde frazioni di gioco in questo campionato (sei, come il Bologna). Dopo aver segnato due gol nelle sue prime tre sfide contro squadre neopromosse in Serie A TIM con la maglia del Parma, Gervinho non ha trovato la rete nelle successive sei partite contro queste avversarie. Yann Karamoh del Parma ha preso parte a cinque gol in Serie A TIM, quattro dei quali nel mese di ottobre (due reti, due assist). Julian Chabot ha segnato il suo unico gol in Serie A TIM lo scorso luglio contro il Parma, con la maglia della Sampdoria; è uno dei soli tre giocatori dello Spezia ad essere sceso in campo in tutte le quattro gare di questo campionato.

Fiorentina vs Udinese ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - commento Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Viola con 1 punto negli ultimi 3 turni. Al Franchi una striscia di 12 vittorie di fila contro l'Udinese. Bianconeri reduci dal primo successo sul Parma. La Fiorentina è imbattuta da otto partite di Serie A TIM contro l’Udinese (5V, 3N), tenendo la porta inviolata ben cinque volte in questo parziale; l’ultima vittoria dei friulani nel massimo campionato contro i viola è arrivata nell’aprile 2016: 2-1 con Luigi De Canio in panchina. La Fiorentina ha vinto ciascuna delle ultime 12 partite interne di Serie A TIM contro l’Udinese; solo una volta nella sua storia la Viola ha ottenuto una serie più lunga di successi casalinghi consecutivi contro una singola avversaria nel massimo campionato: 16 contro il Cagliari tra il 1982 e il 2010. Solo la Juventus (35) conta più successi interni della Fiorentina (29) contro l’Udinese in Serie A TIM. La Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe in campionato, anche se nella più recente è arrivata una sconfitta (1-2 contro la Sampdoria) – è lo stesso numero di successi che la Viola aveva ottenuto nelle precedenti 28 partite interne di Serie A TIM. L’Udinese ha vinto quattro delle ultime sei trasferte di Serie A TIM (2P), tenendo la porta inviolata quattro volte: lo stesso numero di successi ottenuto dai friulani nelle precedenti 30 gare esterne in campionato. Tre delle otto reti complessivamente arrivate finora nei primi cinque minuti di gioco in questo campionato sono state segnate dalla Fiorentina, due in più di quante i viola ne avano realizzate in tutta la scorsa Serie A TIM nello stesso intervallo temporale. L’Udinese ha subito il primo gol della partita in tutte le quattro gare disputate finora in Serie A TIM, peggio di ogni altra formazione nel torneo in corso; dall’altra parte, la Fiorentina ha segnato la prima rete del match in tre gare su quattro (meglio solo il Milan). La Fiorentina ha mandato a segno sei giocatori diversi in questo campionato, meno solo di

Atalanta (otto) e Napoli (sette). Dall’altra parte, solo Torino ed Hellas Verona (entrambe a uno) contano meno marcatori dell’Udinese (due).Il nuovo acquisto della Fiorentina, José Callejón, ha partecipato a sette gol (tre reti e quattro assist) in 14 sfide contro l'Udinese in Serie A TIM, ma a nessuno nei due match della scorsa stagione con la maglia del Napoli. Gerard Deulofeu ha segnato il suo primo gol in Serie A TIM nel febbraio 2017 contro la Fiorentina, con la maglia del Milan. Il nuovo acquisto dell’Udinese, subentrato nel finale dell’ultima giornata di campionato, è tornato a disputare una gara di Serie A TIM 1246 giorni dopo la precedente (maggio 2017 in Milan-Bologna).

Juventus vs Hellas Verona ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - commento: Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo

Juve a quota 8, con la vittoria a tavolino sul Napoli. Verona senza vittorie da 12 trasferte. A Torino non ha mai vinto in 29 sfide di A girone unico. La Juventus è andata a segno in tutte le ultime 14 gare di Serie A TIM contro l'Hellas Verona, parziale in cui ha ottenuto ben nove successi, tre pareggi e due sconfitte (tra cui la più recente, lo scorso febbraio, al Bentegodi). La Juventus non ha perso nessuno dei 29 precedenti casalinghi giocati in Serie A TIM contro l'Hellas Verona: 25 vittorie bianconere (inclusi tutti gli ultimi 12 confronti a Torino) e quattro pareggi; tra le squadre attualmente nella competizione, la gialloblù è quella affrontata più volte in casa dai bianconeri senza mai perdere. Escluse le prime quattro giornate di campionato, la Juventus non si presentava in un match di Serie A TIM fuori dalle prime quattro posizioni in classifica da dicembre 2015 (in cui giocò contro la Fiorentina da quinta). Dall’inizio del 2018/19, la Juventus ha perso solo una delle 40 gare casalinghe disputate in Serie A TIM (33V, 6N); tra le squadre presenti in tutte e tre le stagioni nei cinque maggiori campionati europei solo il Liverpool ha fatto meglio nel periodo (zero). L'Hellas Verona è la squadra che aspetta da più turni il successo esterno in Serie A TIM (12: 7N, 5P), tra quelle attualmente nella competizione. L’ultima volta che i gialloblù hanno giocato più trasferte consecutive nel massimo campionato senza vincerne neanche una è stata nel marzo 2016 (17). Oltre ad avere la miglior difesa del campionato insieme al Milan, per l'Hellas Verona l’unico gol subito finora è un record dopo quattro giornate di Serie A TIM. L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, è rimasto a secco di gol nelle sue ultime tre sfide contro l'Hellas Verona, dopo aver segnato cinque reti nelle precedenti quattro. Nelle 13 partite giocate in Serie A TIM senza Cristiano Ronaldo, dall’arrivo del portoghese nel 2018/19, la Juventus ha registrato una percentuale di vittorie del 54%, media che sale al 73% con lui in campo. Per l’attaccante dell'Hellas Verona, Nikola Kalinic, sono quattro i gol in otto precedenti contro la Juventus in Serie A TIM: solo contro il Cagliari ha segnato più reti (sei) nel massimo campionato italiano.

Sky Calcio Club dalle 22:45 alle 00:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Sandro Piccinini, Alessandro Del Piero (in collegamento da Los Angeles), Stefano De Grandis, Dalila Setti

Lunedi 26 Ottobre 2020:

Studio - Sky Calcio Live dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 23:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Marco Cattaneo, Matteo Marani e Massimo Ambrosini

Milan vs Roma ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT premendo tasto verde]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano, Angelo Mangiante e Alessandro Alciato

Emiliani a quota 10 punti. Granata ancora a 0 punti. Una vittoria a testa e 5 pareggi nelle 7 sfide di Serie A a Reggio Emilia. Milan per la 5a vittoria nelle prime 5, non ci riesce dal '92. A San Siro ha perso 3 delle ultime 5 di A. Roma con un solo ko, 2 vittorie e 1 pari. Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, il Milan ha ottenuto tre successi nelle ultime cinque partite di Serie A TIM contro la Roma (1N, 1P), uno dei quali proprio nel match più recente, lo scorso giugno. La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto più volte in Serie A TIM (75 successi rossoneri in 170 sfide). Il Milan ha vinto le ultime due gare interne contro la Roma in Serie A TIM; l’ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato tre successi consecutivi in casa contro i giallorossi è stata nel 1996, con Fabio Capello in panchina. Il Milan è l’unica squadra a punteggio pieno in questo campionato; solo tre volte nella loro storia i rossoneri hanno vinto tutte le prime cinque gare stagionali di Serie A TIM, la più recente nel 1992/93. Nessuna squadra ha vinto più partite del Milan dal post lockdown ad oggi nei cinque maggiori campionato europei: 13 come il Real Madrid. Quella rossonera è inoltre la formazione che ha giocato più gare nel periodo (16) senza mai perdere (segue l’Atlético Madrid a 15). La Roma ha vinto solamente una delle ultime otto trasferte di Serie A TIM disputate in Lombardia (4N, 3P), proprio la più recente, 3-0 contro il Brescia lo scorso luglio. Il Milan è l’unica squadra ad aver segnato il primo gol della partita in tutti gli incontri disputati finora in questa Serie A TIM; dall’altra parte, la Roma ha subito la prima rete del match solo una volta, nella scorsa giornata contro il Benevento. Zlatan Ibrahimovic è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in Serie A TIM da inizio luglio: quattro, due delle quali nelle due presenze più recenti nella competizione. Inoltre, l’attaccante del Milan ha segnato una doppietta in entrambe le ultime due sfide contro la Roma in campionato. Pedro è andato in gol in ciascuna delle ultime due gare di Serie A TIM; l’ultima volta in cui ha trovato la rete per più match consecutivi in campionato è stata nel 2011 con il Barcellona; inoltre, Pedro potrebbe diventare il primo spagnolo a segnare in tre presenze consecutive nel massimo campionato con la Roma nell’era dei tre punti a vittoria. Il centrocampista della Roma, Jordan Veretout, ha segnato cinque gol nelle sue ultime sei presenze in campionato, quattro dei quali quattro su calcio di rigore. Tuttavia, nessuna di queste reti è arrivata lontano dallo Stadio Olimpico.

