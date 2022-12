Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - 18a Giornata Premier League (30 - 31 Dicembre - 1 Gennaio)

Archiviato il "Boxing Day", la Premier League è già pronta a scendere nuovamente in campo. La 18^ giornata si aprirà venerdì 30 dicembre con due sfide in diretta su Sky e in streaming su NOW. Inoltre, 2 gare saranno visibili in diretta anche su Sky Sport 4K. Sabato, 31 dicembre, potrete seguire tutte le gare del pomeriggio in contemporanea grazie alla “Diretta Gol Premier League”, a partire dalla ore 16. E su Sky Sport 24 non mancheranno gli studi pre e post partita in compagnia di Federica Lodi e dei suoi ospiti, all’interno de La Casa dello Sport Internazionale.

VENERDÌ 30 DICEMBRE

ore 20.30 : Studio: "La Casa dello Sport Internazionale",

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano





ore 20.45: West Ham-Brentford, Sky Sport Calcio e NOW, telecronaca Filippo Benincampi

Sky Sport Calcio e NOW,

telecronaca Filippo Benincampi





ore 21: Liverpool-Leicester, Sky Sport Football, NOW e Sky Sport 4K, telecronaca Federico Zancan

Sky Sport Football, NOW e Sky Sport 4K,

telecronaca Federico Zancan





ore 23: Studio: "La Casa dello Sport Internazionale", Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Paolo Ciarravano

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano

SABATO 31 DICEMBRE

ore 13 : Studio: "La Casa dello Sport Internazionale",

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan





ore 13.30, Wolverhampton-Manchester United, Sky Sport Football, Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K, telecronaca Nicola Roggero

Sky Sport Football, Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K,

telecronaca Nicola Roggero





ore 15.30: Studio: "La Casa dello Sport Internazionale", Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Federico Zancan

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan





ore 16: "Diretta Gol Premier League", Sky Sport Football, Sky Sport Uno e NOW

Sky Sport Football, Sky Sport Uno e NOW



Manchester City-Everton, telecronaca Paolo Ciarravano

Newcastle-Leeds United, telecronaca Gianluigi Bagnulo

Fulham-Southampton, telecronaca Filippo Benincampi

Bournemouth-Crystal Palace, telecronaca Federico Botti





ore 18: Studio: "La Casa dello Sport Internazionale", Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Federico Zancan

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan





ore 18.30: Brighton-Arsenal, Sky Sport Football, Sky Sport Uno e NOW, telecronaca Massimo Marianella

Sky Sport Football, Sky Sport Uno e NOW,

telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 1 GENNAIO