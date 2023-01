Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Premier League e Ligue 1 (dal 2 al 5 Gennaio)

Da lunedì 2 a giovedì 5 gennaio 2023, nella Casa dello Sport di Sky spazio ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire in diretta anche in streaming su NOW.

Le migliori sfide della Premier League inglese e della Ligue 1 francese in esclusiva dagli stadi più belli d’Europa, raccontate con passione e competenza dalla squadra di Sky Sport, con la migliore tecnologia e con tanti match trasmessi anche su Sky Sport 4K. Ferma ancora la Bundesliga tedesca, che tornerà nel weekend 20-22 gennaio.

Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport.

12 in tutto gli incontri in onda in diretta, 4 anche su Sky Sport 4K, tutti di Premier League.

La programmazione di calcio estero live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE 19a Giornatta

Lunedì 2 gennaio

ore 18.30 Brentford vs Liverpool

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Federico Zancan

Martedì 3 gennaio

ore 20.45 Arsenal vs Newcastle

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Massimo Marianella





ore 20.45 Everton vs Brighton

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano





ore 21.00 Manchester United vs Bournemouth

Sky Sport Football e NOW

telecronaca Nicola Roggero

Mercoledì 4 gennaio

ore 20.45 Leeds United vs West Ham

Sky Sport Football e NOW

telecronaca Nicola Roggero





ore 21 Crystal Palace vs Tottenham

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Nicola Roggero

Giovedì 5 gennaio

ore 21.00 Chelsea vs Manchester City

Sky Sport Football, Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Massimo Marianella

LIGUE 1 17a Giornata



Lunedì 2 gennaio