Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Premier League e Ligue 1 (dal 13 al 15 Gennaio)

Dopo la pausa dello scorso weekend per la FA Cup, la Premier League torna in campo per la ventesima giornata di campionato. Sarà il turno dei derby: da una parte quello di Manchester, dall'altra quello del Nord di Londra. Si parte sabato alle 13.30 con lo United che ospita il City a Old Trafford. Reduci da sei vittorie consecutive considerando tutte le competizioni, i Red Devils sfidano un tabù visto che non battono gli uomini di Guardiola dal 3 marzo 2020 e all'andata finì 6-3 per i Citizen. Domenica alle 17.30, invece, sarà il momento del North London Derby tra Tottenham e Arsenal. Antonio Conte cercherà di fermare la capolista che in campionato non perde dal 4 settembre. Entrambe le sfide verranno trasmesse anche su Sky Sport 4K.

Venerdì 13 gennaio

Aston Villa-Leeds, ore 21, in diretta su Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca di Paolo Ciarravano;

Sabato 14 gennaio

Manchester United-Manchester City , ore 13.30, in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca di Federico Zancan;

Telecronaca di Massimo Marianella;

Telecronaca di Gianluigi Bagnulo;

Domenica 15 gennaio

Chelsea-Crystal Palace , ore 15, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca di Paolo Ciarravano;

Telecronaca di Filippo Benincampi;

Telecronaca di Massimo Marianella.

In Francia, invece, si chiude il girone d'andata con la capolista Paris Saint Germain impegnata sul campo del Rennes, quarto in classifica. Impegno ostico anche per il Marsiglia di Tudor, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, che affronterà il Lorient. Cerca la prima vittoria del 2023, invece, il Lione che ospita lo Strasburgo.

Sabato 14 gennaio

Olympique Marsiglia-Lorient , ore 19, in diretta su Sky Sport Football e in streaming su NOW.

Telecronaca di Paolo Ciarravano;

Telecronaca di Filippo Benincampi

Domenica 15 gennaio